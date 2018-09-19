«1+1 медиа» запустила приложение для просмотра фильмов и сериалов на Android-смартфонах

Группа компаний «1+1 медиа» запустила мобильное приложение для android-устройств с фильмами и сериалами VOD-платформы 1+1 video. Скачать приложение можно в онлайн-магазине Google Play.

Библиотека видео, к которому приложение открывает доступ, содержит более 20 тыс. часов художественных и документальных фильмов, сериалов, развлекательных шоу производства медиагруппы. Как и в случае с веб-платформой, у пользователей приложения есть возможность просмотра прямых трансляций 7 телеканалов медиагруппы: 1+1 international, «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бігуді», «УНІАН ТБ», а также 5 партнеров-вещателей, в числе которых ZIK, «UA: Перший», «Громадське ТБ», «24 канал» и «8 канал».

Кроме того, в рамках пакетов «Безлим Видео» от «Киевстар», а также «Жара» и «Абсолютная свобода» lifecell, абоненты двух мобильных операторов имеют свободный доступ без тарификации трафика к приложению 1+1 video.

«Мы видим рост потребления контента на мобильных устройствах, поэтому хотим развивать монетизацию этого типа платформ. Пока что мы работаем по рекламной модели, но в ближайшем будущем запустим платную подписку. Для нас важно предоставить зрителям выбор и удобный формат платы за контент. Таким образом в будущем у этого продукта будет две модели монетизации – рекламная и платная подписка. Если наши расчеты сработают, то в следующем году выпустим версию для смартфонов с IOS», – отмечает Анна Ткаченко, директор диджитал-направления 1+1 медиа.

В приложении предусмотрено несколько режимов работы, благодаря которым смотреть видео на экранах смартфонов будет удобно как при тусклом освещении, так и в солнечную погоду на улице. В ближайших планах по развитию продукта – добавить личный кабинет пользователя и возможность формирования любимых подборок видео.

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