KYIV MEDIA WEEK 2018 начался с панельной дискуссии о том, успешно ли украинское кино. Собственно, ответ на это вопрос был уже в самом названии секции – «Успешно ли украинское кино? Да!», поэтому горячих споров не вышло. Участники, украинские продюсеры сошлись на том, что в той или иной мере – успешно.

Филипп Ильенко, Глава Государственного Агентства Украины по вопросам кино, рассказал о том, как успешность украинских фильмов растет год от года. Правда, есть разные критерии успешности: кассовые сборы и победы на фестивалях. В последнем случае речь идет о вкусах определенной группы людей – жюри, и нет гарантий, что фильм окупит себя.

Сергей Лавренюк, продюсер Solar Media Entertainment, считает, что хорошо бы объединить эти два критерия, сделать так, чтобы они пересекались.

Юрий Минзянов, Kristi Film, говорит о том, что в последние годы есть государственное финансирование кинематографа, Минкульт и Госкино выделяют средства. В ближайшем будущем остро станет проблема режиссуры, так как уже наблюдается нехватка специалистов. «За 2 года мы сняли 8 короткометражных фильма, еще два сейчас в производстве. Наш приглашают на огромное количество фестивалей» — говорит Минзянов об успехах Kristi Film.

Иванна Дядюра, Idas Film International, подняла вопрос о патриотическом кино и отметила успешные релизы «Поводырь» и «Незламна».

Филипп Ильенко считает, что любой украинский фильм является патриотическим, т.к. создает украинское культурное пространство, «нельзя сводить понятие патриотизма только к фильмам о войне и исторических героях.

Сергей Созановский, FILM.UA Group: «Залог успешного кино – существование индустрии. Ее нет. Она не должна зависть от государственного финансирования. Необходима систематическая работа с привлечением частных денег, с прокатником, с продактплейсментом и т.д. Еще несколько лет назад мы собирались и говорили о продактплейсменте, его не было. А теперь он есть. И это здорово».

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