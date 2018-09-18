Для этого необходимо возобновить сотрудничество с канадской компанией-подрядчиком.

Государственное космическое агентство планирует запустить первый украинский спутник связи «Лыбидь» в августе следующего года – это станет возможным, если канадский подрядчик возобновит работу над проектом до конца текущего года. Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко.

«Для начала нам необходимо привлечь к проекту канадцев (имеется в виду канадский подрядчик – компания MDA), у нас есть почти год на то, чтобы наладить с ними диалог, а затем восемь месяцев уйдёт на подготовку запуска (спутника «Лыбидь»). Если в этом году мы сможем возобновить диалог с подрядчиком, мы сможем подготовить запуск, и где-то ближе к августу следующего года отправим аппарат в космос», – говорит он.

В то же время, по его словам, возможен и пессимистичный сценарий развития проекта.

«Худший сценарий состоит в том, что они (канадский подрядчик – MDA) начнут упираться, мы завершим рассмотрение дела в Лондонском арбитраже, и, я надеюсь, выиграем его. Они вернут нам деньги и должны будут построить новый аппарат», – заявил он.

Как сообщалось ранее, в 2009 году Государственное космическое агентство Украины и канадская компания MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) подписали соглашение о создании национальной системы спутниковой связи «Лыбидь». Компания MDA выступила в качестве генерального подрядчика создания системы. По условиям контракта, все вопросы, связанные с созданием и запуском спутника, находятся в сфере компетенции MDA, которая должна передать спутник заказчику – Украинскому космическому предприятию «Укркосмос» – уже после его запуска на орбиту.

Финансирование проекта, обеспеченное за счёт заимствованных в 2009 году государственных средств, гарантирует кредит на сумму в 254,6 миллиона долларов, полученный от канадского экспортного агентства (EDS).

Изначально запуск спутника «Лыбидь» был запланирован на 2012 год, однако дата неоднократно сдвигалась по разным причинам.

В 2017 году стало известно, что запуск на орбиту первого украинского спутника не представляется возможным из-за того, что канадская сторона не может выполнить свои обязательства по причине финансовых проблем.

В настоящее время «Лыбидь» изготовлен и находится в Красноярске на ответственном хранении у российской компании «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева (ИСС). По словам генерального директора ИСС Николая Тестоедова, сроки хранения подходят к завершению и требуют пролонгации.

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