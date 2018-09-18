17 сентября в столице Украины стартовал VIII международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2018, который традиционно собрал под одной крышей сотни экспертов из десятков стран. Количество мероприятий, проходящих в рамках форума, столь велико, что охватить их все одному человеку просто физически невозможно. Но для тех, кто хочет «держать руку на пульсе» всех самых интересных событий форума, мы предлагаем ознакомиться с итогами первого для работы KMW 2018.

«Успешное украинское кино? Да!»

В рамках секции «Успешное украинское кино? Да!», открывшей один из потоков KMW 2018, принимали участие следующие спикеры: глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, продюсер Solar Media Entertainment Сергей Лавренюк, сооснователь FILM.UA Group Сергей Созановский, продюсер Idas Film International Иванна Дядюра и глава Kristi Film Юрий Минзянов. Модерировала секцию Виктория Ярмощук, директор компании Media Resources Management, организатора форума, и исполнительный директор Украинской киноассоциации.

Поднимались многие, порой очень острые и спорные вопросы. Так, например, Филипп Ильенко придерживается мысли, что фестивальное кино имеет очень ограниченную аудиторию, и, претендуя на премии какого-то большого фестиваля, создатели, бывает, вносят такие правки, настолько уходят в новаторство, что совершенно забывают о зрителе. И затем, пытаясь выйти в прокат, не собирают ничего. Однако рисковать стоит, ведь были новаторские фильмы, которые затем влияли на массовое кино.

Отдельно стоит сказать о феномене хорошего-плохого кино. Сейчас, когда в Украине стали производить и выпускать в прокат больше лент, зрители и критики разделились на два лагеря: тех, кому нравится результат, и тех, кто говорят, что деньги вкладываются не туда, куда нужно. Ильенко напомнил, что в 1963 г., кроме ставшего культовым фильма «Тени забытых предков», на студии им. Довженко было снято еще 20 лент. Кто сегодня помнит их названия? Вопрос риторический. Чем больше лент в производстве, тем больше пропорция «хороших» и «неудачных». Это неизбежно. «Главное — выдерживать баланс», — добавила Виктория Ярмощук.

Продюсеры Сергей Лавренюк и Юрий Минзянов сошлись во мнении, что все сегменты — фестивального, массового и короткометражного кино — успешно развиваются. Однако назревает — если уже не назрела — проблема нехватки кадров в сфере режиссуры. «Государство — щедрое, дает деньги на кино, но все эти проекты нужно хорошо снимать», сказал Минзянов. «Есть хорошие мастерские, Карпенко-Карого, Ильенко, Юрия Терещенко, например. Но в основном этих кадров в ближайшее время не хватит, будут дергать ребят с ТВ, тех, кто снимал телесериалы. Те в результате привнесут в кино телевизионную эстетику». А искать режиссеров нужно как раз среди тех новичков, которые начинают путь к большому кино с фестивального. Притом, что ряд проектов — крупные, патриотические, важные. А что есть патриотическое кино? На этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа. Однако Ильенко уверен, в действительности под данную категорию подпадает абсолютно любой украинский кинопродукт (массовое кино, фестивальное), поскольку будь он хорошим или плохим, он все равно делает вклад в развитие культуры Украины. Напоследок Сергей Созановский добавил, что индустрия только лишь формируется, и как воздух нужна схема рибейтов в действии — только в прошлом году, по его оценкам, страна потеряла 10-15 крупных международных проектов, которые не приехали в Украину снимать из-за отсутствия льгот. А это десятки миллионов гривен.

Вот такое оно – ТВ в 2019. Вирджиния Муслер

Параллельный поток KMW 2018 открыла презентация главы и соосновательницы аналитической компании The WIT Вирджинии Муслер. В центре внимания оказались новые тренды современного телевидения, а также взаимоотношения эфирного телевидения и различных диджитал-платформ. По словам Вирджинии, по состоянию на 2018 год телевидение не утратило своих лидирующих позиций и осталось основной просматриваемой медиаплатформой. Но на сегодняшний день происходит активная трансформация традиционного вещания. Несмотря на то, что ранее можно было наблюдать четкую возрастную дифференциацию в зависимости от типа медиа (люди более старшего возраста были склонны к просмотру эфирного телевидения, тогда как молодые люди преимущественно уходили в диджитал), сегодня можно говорить о том, что телевидение становится более инклюзивным, вбирая наиболее эффективные инструменты как от диджитала, так и от эфирного вещания. Сегодня телевидение – своеобразный гибрид, подстраивающийся под современные условия, который может предложить контент как для семейной аудитории, так и нишевый продукт для взрослой аудитории (одной из горячих новинок подобного рода является шоу телеканала FX Pose).

Согласно данным компании The WIT диджитал-платформы остаются среди лидеров по количеству презентованных новых шоу – здесь наблюдается увеличение на 43% по сравнению с предыдущим годом, тогда как на линейном телевидении аналогичный показатель отрицательный – -1%. Предсказуемо, что платформой с наибольшим количеством оригинальных non-scripted форматов остается Netflix (прирост составил 53%), причем большой популярностью пользуются стэндап-комедии. Примечательно, что для рынка США количество адаптаций с каждым годом уменьшается – тогда как в 2013 году вышло более шестидесяти адаптаций форматов, к этому году их количество сократилось до тридцати пяти. В частности, среди игровых шоу в США 42% базируются на иностранных форматах, среди развлекательных – 19%.

По словам Вирджинии Муслер, сегодня диджитал-платформы проявляют все больший интерес к non-scripted форматам, в частности к передачам комедийного жанра. Если же говорить про драматические сериалы, то спрос растет на локальные оригинальные истории. Кроме того, в топе наиболее популярного контента остаются dating-форматы.

Вишлист украинских вещателей

Участниками панельной дискуссии «Вишлист украинских вещателей» выступили: Оксана Пипич, директор департамента аналитики телеканала «Украина», Елена Сахацкая (Белик), заместитель директора-президента, программный директор ICTV, Максим Кривицкий, генеральный продюсер телеканала «2+2», Юлия Гатитулина, директор департамента планирования программ телеканала «Украина». Модерировал панель Игорь Коваль, директор Индустриального Телевизионного Комитета (ИТК).

Секция началась с презентации исследования, представленного Оксаной Пипич. Результаты показывают, что экономика находится на уровне ниже показателей 2013 года, а объем традиционного смотрения сократился, в результате чего каналам теперь еще сложнее компенсировать расходы. И тем не менее вещатели меняют сетки, применяют новые модели и добиваются успеха в форматах различного жанра.

Так, Елена Сахацкая уверяет, что ICTV сместил акцент с доли на рейтинг, что позволяет эффективнее разрабатывать стратегию программного наполнения. Никто не торопится с запуском нового проекта, и даже новых серий уже проверенного. Что касается контента, на который делается ставка, так, к примеру, показатели «Дизель-шоу» время от времени опережают по доле «Вечерний квартал». Юмор в целом очень успешен, говорит Сахацкая, и объединяет контент любого формата: это и юмористические шоу, и скетчкомы, и комедийные сериалы. Именно на них делается основная ставка. Впрочем, и драматические сериалы тоже могут быть успешными — детективный сериал «Нюхач», к примеру, демонстрировался уже более 10 раз. Канал и в дальнейшем планирует ставить его в сетку раз в год, и ждет в настоящее время новый сезон проекта.

Максим Кривицкий парирует, что такой проект, как «Вечерний квартал» окупается уже на стадии запуска, а затем и за счет показа в сетке других каналов — ТЕТ, 2+2. И добавляет, что группа стремится удешевить продукт, но оставить социально интересным по тематике, например, успех подтверждает сериал «Школа» (выходит на канале «1+1»). Кроме того, вечерний новостной блок в 6 часов такой же по показателям, как и «Вікна» на СТБ.

По словам Юлии Гатитулиной, канал «Украина» перестраивается с длинной горизонтальной линейки в вертикальную — украинцы смотрят те же сериалы, но с другой концепцией. Особенно хорошо, если в детективе, например, в конце эпизода хэппи-энд. К слову, о количестве показов: в среднем ротация должна быть таковой, что раз в году можно показать до 8 серий одного проекта мини-сериала или сериала, как «Нюхач», а что-то даже раз в полгода. Проекты же длиннее 16 серий следует запускать в сетку раз в полтора года, не чаще. А вот «выстреливают» у вещателя такие проекты, как «Реальная мистика», «Дежурный врач». И у первого показатели чем дальше, тем выше.

Стоит отметить, что зарубежный контент, вроде турецких сериалов и американского C.S.I., все равно готовы и будут закупать, поскольку они дают хорошую долю в любом слоте. А это минимизирует риск «просадки» других, собственных проектов. Притом, что за абсолютно новые проекты все каналы берутся с неохотой — «даже декорации — головная боль для финансистов», считает Коваль.

SMALL WORLD. BIG IDEAS

Одним из наиболее ожидаемых событий 17 сентября был финал IV конкурса идей развлекательных форматов SMALL WORLD. BIG IDEAS. За победу в конкурсе на финальной стадии соревновались пять претендентов, которые питчили свои проекты перед международным жюри. Финалистами в этом году стали совершенно разные по жанру, тематике и форме проекты, так что жюри было ой как нелегко выбрать из такой разной пятерки один проект, достойный выйти на международную арену в каталоге одного из наиболее креативных формат-дистрибуторов SMALL WORLD.

Первым свою идею питчили Андрей Бабкин и Ольга Роенко (Украина), которые представили проект F*ck-Up and Win! («Облажайся и выиграй!»). Это шоу, на котором «эксперты» будут разбирать на составные части самые невероятные «провалы» и неудачи участников. Образно говоря, чем больше ты облажался, тем выше твои шансы на победу.

После этого Евгения Зинько (Украина) презентовала проект «Клуб «Заодно» (The ‘At One’ Club). Главная идея проекта – объединить 12 разных людей с разными профессиями, знаниями, стремлениями в попытке решить стоящие перед каждым из них цели. Раз в неделю участники будут собираться на мозговой штурм, где совместно думают, какие действия нужно предпринять или какой опыт получить, чтобы достичь успеха. На протяжении недели герои снимают видеодневник, как они делают то, что решили на встрече. Видеодневники герои выкладывают в интернет, и за этим на протяжении 9 месяцев наблюдают зрители, которые также имеют возможность давать советы участникам.

Следующим на сцену вышел Павел Линевич (Украина) с презентацией проекта «Сын маминой подруги» (Son of Me Mother’s Friend’). 5 участников проекта (молодых парней и девушек) будут вместе жить на протяжении нескольких месяцев в отдельном доме. Каждый из них будет стараться «доказать своей маме», что он лучше, чем «сын ее подруги». Для кого-то это будет означать открытие своего бизнеса, кто-то будет доказывать, что «петь хип-хоп» – это тоже серьезное занятие и тд. Они (по желанию) будут помогать друг другу. В идеале, по окончанию проекта мамы поймут, что их дети лучшие. Но если же «дети» провалятся, то устроятся именно на ту работу, на которой их всегда хотели видеть их мамы.

Далее слово взял еще один финалист – Виктор Булыга (Украина), который представил проект «Брат за брата, сестра за сестру» (Brother for Brother, Sister for Sister). Главными героями данного проекта станут пары однояйцевых близнецов. Один из них будет «активным», второй – «пассивным». Активный близнец будет выполнять различные задания вместо своего брата-близнеца (или сестры-близняшки). Главная его задача – не раскрыть себя перед окружением «пассивного близнеца». Задания «активному» участнику будет давать «звезда-провокатор», которая вместе с «пассивным близнецом» будет «сидеть в засаде», в фургончике неподалеку. Если за весь день окружающие так и не смогут «раскрыть подмену», близнецы выигрывают приз.

И, наконец, последним на сцену питчинга вышел Джокин Этчеверия (Jokin Etcheverria) из Испании с проектом President Me. На протяжении 12 недели участники этого реалити-проекта будут ездить по стране и агитировать население голосовать именно за них в качестве будущего президента. Участники будут разбираться в проблемах, стоящих перед тем или иным округом/ городом/ районом. Будут новые программы развития страны, будут активные дебаты участников, будет все, что обычно бывает во время выборов, только без риска выбрать действительно не того главу государства на ближайшие годы.

Отметим, что в этом году на конкурс было представлено около 40 работ от участников из разных стран. Максимально открытый формат конкурса позволяет представить идею в любом виде – от письменной задумки до готового и уже вышедшего в эфир продукта. При этом побороться за победу может абсолютно любой человек, ведь неважно, где он работает (в конкурсе участвуют и студенты, и пенсионеры), важно, чтобы его идея была свежей и интересной. И ставки при этом немаленькие, ведь три формата (два из Украины и один из Израиля), победившие на минувших конкурсах, стали известны уже всему миру и заинтересовали многих зарубежных вещателей. В этом году к форматам-победителям присоединился проект Виктора Булыги «Брат за брата, сестра за сестру».

Focus on China

Уже второй год подряд KYIV MEDIA WEEK становится удобной платформой для деловых встреч и установления бизнес-отношений между представителями украинских и китайских медиакомпаний. Одна из секций нынешней программы — презентация оригинальных форматов. Так, в рамках скрининга были представлены такие проекты, как анимационный сериал «Панда+», суть которого заключается в создании совместных проектов с другими странами. Например, версия с чехами Krtek a Panda, копродакшн с новозеландскими коллегами Panda and Kiwi, и россиянами «Панда и Крош». Были представлены и шоу, например, Bravo China, Letters Alive и The Masterpiece, и сериал Divorce Lawers.

После презентации китайских форматов для обсуждения результатов сотрудничества за прошлый год, определения общих интересов, целей и направлений дальнейшего парнтерства, за круглым столом в секции Focus on China собрались высшие должностные лица и наиболее успешные медиабизнесмены из обеих стран.

Все без исключения участники мероприятия сошлись во мнении, что у Украины и Китая – огромные перспективы для реализации совместных проектов. В настоящее время Украина находится на стадии переговоров с China Film Co-Production Corporation (CFCC) относительно подписания двустороннего соглашения о копродукции между Кабинетом министров Украины и Правительством КНР. И, как уточнила сегодня во время круглого стола исполнительный директор Украинской Киноассоциации Виктория Ярмощук, оказывается, что таких соглашений о совместном производстве с Китаем подпишут не одно, а сразу два: отдельно о кинопроизводстве и отдельно о совместном телепроизводстве.

Отметим, что более или менее активно приглядываться друг к другу китайцы и украинцы стали около года назад. В сентябре 2017 года, именно во время прошлогоднего KYIV MEDIA WEEK, было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) и Международным радио Китая (China Radio International, CRI). Несмотря на столь незначительный срок (по меркам сдвигов межгосударственных отношений в ту или иную сторону), уже есть несколько перспективных совместных проектов.

В частности, украинская группа компаний FILM.UA договорилась с китайской Stellar Mega Group о совместном производстве полнометражной военной драмы «Flaming Eagle». Производственный бюджет картины составляет $25 млн, релиз запланирован на 2020 год.

Кроме этого, группа FILM.UA и China International Art and Business Alliance работают над приключенческим полнометражным ромкомом «Ukrainian Treasure» (бюджет фильма $2,5 млн). Премьера запланирована на 2019 год.

Еще в 2017 году украинская компания «Фор-Пост» подписала с китайскими коллегами соглашение о производстве совместного художественного фильма «Шелк». Проект познакомит зрителей с культурами Украины и Китая. Планируется, что это будет сериал (8 серий или больше).

В марте 2018 г. в Киеве проходили съемки китайского детективного сериала «Золотой глаз». Производством занимается китайская видеоплатформа iQIYI. Продакшн-сервис в Украине организовывала «Студия Золотое Руно».

Ради справедливости стоит отметить, что украинско-китайское сотрудничество началось значительно раньше, ведь коммерческим структурам не обязательно оглядываться на наличие межправительственных договоров о копродукции для реализации совместных проектов, а тем более для продажи интересного контента за рубеж. Среди проданного украинского аудиовизуального контента в Китай стоит отметить и полнометражные художественные и анимационные фильмы («Незламна», «Сторожова застава», «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»), и сериалы («Нюхач»), и анимационные сериалы «Эскимоска», «Казаки. Футбол», «Казаки. Вокруг света» и «Котигорошко и его друзья»; и цикл программ «Великие мечтатели»; и форматы телевизионных шоу: Crack Them Up (в Украине – «Рассмеши комика»), Go Dance! (в Украине – «Майдан’s»), Claim to Meladze (в Украине – «Хочу к Меладзе»).

Участники круглого стола сошлись во мнении, что в дальнейшем сотрудничество между Украиной и Китаем будет становиться все более тесным. И одним из наиболее перспективных аспектов возможного дальнейшего сотрудничества является создание совместных анимационных проектов.

Итоги пресс-конференции

В перерыве между панельными дискуссиями состоялась пресс-конференция «Креативные индустрии Украины: стабильное развитие благодаря синергии усилий государства и бизнеса». Участвовали: сооснователь FILM.UA Group Сергей Созановский, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, директор холдинга «Медиа группа Украина» Евгений Лященко, заместитель главы наблюдательного совета UkraineInvest Уляна Хромьяк, первый заместитель министра культуры Светлана Фоменко и член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль. Модератор — директор-президент ICTV Александр Богуцкий.

В рамках часовой дискуссии затронули почти все сферы кино- и телеиндустрии: от производства и до проката, от локального контента до международного копродакшна, от промоушена и до привлечения частных средств для минимизации зависимости от господдержки. Но самыми важными можно выделить несколько затронутых тем. Это — новые КВЭДы, система рибейтов, промоушн и реальное взаимодействие/синергия участников креативной индустрии. Теперь по порядку.

Казалось бы, странно, но на законодательном уровне не прописаны многие понятия, из-за чего работники индустрии зачастую сами «выбирают» сферу, в которой, как они полагают, они работают. В результате их сложно организовать и контролировать. По словам Светланы Фоменко, необходимы новые КВЭДы в сфере аудиовизуальных услуг, что позволить увеличить приток средств в бюджет, да и просто осуществлять контроль рынка. Для этого она обратилась за помощью в поддержке к другим участникам дискуссии, на что Александр Богуцкий тактично ответил, что «мы — не законодательная власть». Проще говоря, все за, но инициировать процесс должны «сверху».

Сергей Созановский отметил, что система рибейтов являлась первоочередной задачей уже несколько лет, однако именно она почему-то оказалась «за бортом». Если, к примеру, такую схему введут в Польше, даже наши продюсеры поедут туда. Что уж говорить о том, чтобы, наоборот, ехали снимать к нам? Рибейты — это и приток в бюджет, и новые рабочие места, причем в совершенно разных сегментах рынка, не только кино. Это, например, гостиничный бизнес, кейтеринг/обслуживание съемочной команды и т.д.

Отдельно стоит качественно работать с промоушном лент. И не забывать, что фильм — это самая что ни есть синергия креативных индустрий. Так, по словам Сергея Созановского, после проката анимационной ленты «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» в Польше, там появился фан-клуб музыкальной группы «Время и Стекло». И сейчас идут переговоры о гастролях. Очевидно, лента познакомила жителей страны с их творчеством и развивает теперь другой сегмент креативного рынка.

И немного цифр о размере бюджетов. Так, на вопрос из зала Светлана Фоменко ответила, что адекватной суммой господдержки можно было бы назвать 700 млн гривен на программу поддержки патриотического кинопроизводства и 1,9 млрд гривен для Госкино. А вот что касается суммы для развития сериального производства одного-единственного вещателя, то Александр Богуцкий привел простую арифметику: 52 недели с вычетом выходных, а это примерно 256 часов сериального контента (1 часовой эпизод в день), умножить на стоимость производства +/- $80 тыс, из которых половина — поддержка государства. Выходит более $10 млн ежегодно. И столько же со стороны государства, естественно, при условии выделения средств.

И даже это еще не все

Помимо всех вышеперечисленных мероприятий в первый день KYIV MEDIA WEEK участники форума наслаждались скринингами наиболее интересных и перспективных телевизионных форматов, а также имели возможность послушать доклад Джастина Скроджи (Justin Scroggie), креативного директора и партнера глобальной консалтинговой компании The Format People, более известного в профессиональных кругах как Форматный Доктор. Джастин рассказал о 8 ключевых элементах, на которые должны обратить внимание авторы и продюсеры, чтобы сделать свой формат привлекательным для других рынков уже на стадии разработки. Это идентичность, универсальность, «умная простота», привлекающая внимание и понятная цель/ мотивация, гибкость, способность «путешествовать», потенциал к расширению и взаимосвязанность с другими платформами/ медиа.

Также с презентацией «Тренды FAANGS» перед аудиторией выступил представитель международной медиаконсалтинговой компании K7 Media Дэвид Чиарамелла, рассказавший о контентных предпочтениях таких медиагигантов, как Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Snapchat.

Спикер рассказал о годовых бюджетах, выделяемых на производство оригинальных шоу каждой из компаний, жанровых особенностях создаваемого ими контента, а также новых игроках рынка видеосервисов. Кроме того, были презентованы флагманские проекты каждой из корпораций, вызвавшие наибольший резонанс среди аудитории. Средний годовой бюджет на производство для группы FAANGS составляет от $500 млн до $1 млрд (Facebook, Apple), причем компании заинтересованы не только в американском продукте, но и в зарубежном контенте (в частности, в активных поисках находится Amazon Prime).

Как быть шоураннером и правильно подбирать актеров

Ближе к завершению первого дня форума «вишенкой на торте» стали мастеркласс-секции Марджери Симкин (Margery Simkin), одной из наиболее успешных и востребованных кастинг-директоров Голливуда, и Майкла Бейзера (Michael Baser), шоураннера с многолетним стажем. Оба спикера от всемирно известной Vancouver Film School.

Симкин рассказала, что в Америке кастинг-директор может быть одним из главных создателей проекта, поскольку вполне вправе отстаивать ту или иную кандидатуру на роль. А ведь известно, что иногда фильм «вытягивает» игра одного лишь хорошо подобранного главного актера.

Прослушивание нужно не всегда, ведь есть список актеров рейтинга «А», и тогда достаточно обзванивать агентов актеров и актрис, пока кто-то не согласится. Но порой приходится прослушивать в живую сотни людей в день, искать их по всей стране. Важно понимать, что кастинг-директор — профессионал с наметанным глазом, и научиться находить нужного человека — невозможно, это должно быть в крови. В США каждый отвечает за свою сферу, и режиссер крайне редко может прийти в проект и просто привести своих людей или внести правки в сценарий как ему заблагорассудится. Кастинг-директор и сценарист работают в паре.

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