Гурам Беруашвили: Кабельные провайдеры Грузии примут резолюцию о госрегулировании

Mediasat писал о программе конференции «Дни Кабельного Телевидения и Медиа Индустрии Кавказа – 2018», 26-27 сентября, Тбилиси, и о том внимании, которое вызвала конференция у участников из разных стран. Мы попросили Гурама Беруашвили, Председателя правления Союза Кабельного Телевидения Грузии, рассказать подробнее о вопросах, которые будут обсуждаться на конференции и о ситуации на ТВ рынке Грузии.

Господин Беруашвили рассказал о том, что вопросы взаимоотношений операторов, правообладателей и государства актуальны для игроков на рынках многих стран, по большому счету, им приходится сталкиваться с аналогичными проблемами. По итогам конференции планируется принять резолюцию о необходимости грамотного законодательного регулирования отрасли. В частности – ограничить демпинг, образование картельных соглашений, которые приводят к монополизации, обсуждение услуги must carry, актуальным вопросом остается урегулирование отношений с правообладателями.

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