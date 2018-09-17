Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал компании «Здорове ТБ» лицензию на спутниковое вещание телеканала «36,6 TV». Об этом пишет «Медианяня».

Отмечается, что спутниковая лицензия выдана сроком на десять лет. Сама компания «Здорове ТБ» входит в структуры холдинга FILM.UA.

Эфирная сетка нового телеканала «36,6 TV» будет состоять из программ о здоровом образе жизни, 50% из которых будут национального производства.

«Это не медицинский канал, а канал о здоровом образе жизни. В его эфире будет йога, физкультура, советы для беременных и рекомендации о ЗОЖ. Мы уже запустили YouTube-канал 36i6 TV – там есть образцы видео, которое мы снимаем, в каком направлении движемся», – рассказала директор вещателя Наталка Якимович.

«36,6 TV» начнёт спутниковое вещание в октябре текущего года с космического аппарата Astra 4A, расположенного в орбитальной позиции 4,8 гр.в.д.

На данный момент группа FILM.UA располагает телеканалом FILMUADrama, эфир которого основан на продукции собственной киностудии и рассчитан на средневозрастную женскую аудиторию.

Также FILM.UA в партнёрстве со Star Media владеет спутниковым телеканалом BOLT, программное наполнение которого рассчитано на мужчин среднего возраста.

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