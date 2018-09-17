У каждого блогера с высокими охватами есть собственная аудитория. А если при этом число его фолловеров насчитывает миллионы, можно сказать, что он влияет на всех независимо от пола, возраста и социальной принадлежности. В чем секрет лидеров мнений и что нужно сделать, чтобы стать таким же успешным блогером? Давайте узнаем.

На успешного блогера можно выучиться?

За одну ночь звездой ютуба и инстаграма не стать. Это путь большого труда, взлетов и падений. Чтобы достичь классного результата, желательно изучить теорию блогинга и обучиться этой новой специальности. Сегодня курсы блогеров есть для каждой популярной соцсети, на них за короткое время можно узнать все фишки и с нуля достичь отличных результатов. А поскольку лидеру мнений важно быть хорошим маркетологом собственного бренда, ему совсем не помешает, например, пройти обучение видеомаркетингу на YouTube.

Аккаунты в соцсетях живут совсем по другим законам, нежели оффлайн-компании. Поэтому обучение следует получать там, где вас научат фишкам именно таких платформ, как ютуб, инстаграм, фейсбук, а не общим законам маркетинга и рекламы.

Как становятся лидерами мнений

Социальные сети — крупнейший канал для продвижения товаров, услуг и даже идей. Миллионы пользователей по всему миру наблюдают за жизнью любимых блогеров и готовы следовать их советам в самых разных сферах — от покупки шампуня до выбора партнера.

Даже если сначала владелец аккаунта не планировал ничего рекомендовать, после обретения популярности подписчики обычно не оставляют его в покое, постоянно спрашивая о марке одежды, которую он носит, магазине, где он делает покупки, о корме для его собаки, любимой зубной пасте и треках в плейлисте.

Так, постепенно, успешный блогер становится лидером мнений для тех, кто любит его посты и интересуется его жизнью каждый день. В общих чертах механика превращения в звезду соцсетей такова, но важны еще харизма и умение делать увлекательный контент.

Лидеры в соцсетях диктуют моду на всё, а их рекламными услугами пользуются мировые бренды. И вознаграждение от компаний может стать основным заработком, позволяющим вести красивую и беззаботную жизнь.

Многие мечтают о блоге, позволяющем совмещать любимое занятие с хорошим доходом. Но не попробовав воплотить мечту в реальность, вы не узнаете, кем могли бы стать в этой жизни и каких высот достичь. Поэтому не теряйте времени даром и начинайте продвижение личного бренда в соцсетях, становитесь лидером мнений для тысяч пользователей!

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