На территории Украины в продажу поступили фальсифицированные приёмники эфирного цифрового телевидения, незаконно использующие бренд Openbox. Об этом заявила компания «Сат Системс», являющаяся собственником бренда Openbox с 2006 года.

В сообщении, опубликованном на официальной странице бренда в соцсети Facebook, говорится, что появление поддельных цифровых тюнеров Т2 связано в первую очередь с образовавшимся дефицитом таких приставок на рынке Украины в связи с отключением аналогового вещания.

«Модель цифрового эфирного приёмника Openbox T2-168 HD (дизайн, программное обеспечение, элементная база и прочее) не имеет никакого отношения к оригинальному модельному ряду торговой марки Openbox и к нашей компании в частности, – сказано в сообщении. – Эта модель является 100% контрафактной продукцией, которая была произведена и распространяется в данный момент на территории Украины, нарушая тем самым закон об интеллектуальной собственности и авторском праве».

Это не первый случай, когда украинская компания «Сат Системс» сталкивается с подделкой, клонированием и незаконным использованием торговой марки Openbox. Так ранее злоумышленники неоднократно прибегали к подделке популярных спутниковых приёмников Openbox серии F-300 FTA и X-8xx, а позже F-500 FTA и X-5xx.

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