Есть в Украине мероприятие, анонсировать которое — особенно приятно. Предлагаю эксперимент: заговорите об УКОСе с кем-то, кто уже там бывал, и внимательно следите за его лицом — оно обязательно расползется в неконтролируемой улыбке. Я не знаю, как это работает, езжу на конференцию каждый год и пытаюсь в этом разобраться, но факт остается фактом. Попробуйте! А после этого приезжайте 4-7 октября в Radisson Blu Resort Буковель, с. Поляниця.

Помимо гарантированных улыбок УКОС предлагает 60+ часов нетворкинга с 500+ участниками, 180+ компаний из 5+ стран. Они будут обсуждать такие темы: оборудование для провайдеров и новинки теклекомоборудования, PON, IPTV, решения для бизнеса, юридические взаимоотношения с государством и партнерами и др. Обо всем этом можно прочитать на сайте, там же можно и зарегистрироваться. Или хотя бы посмотреть видео и фото пейзажей, отеля, нетворкинга и вечеринок — только осторожно, после этого вы зарегистрируетесь даже если и не планировали! 🙂

Внести свой вклад в программу конференции, высказать пожелания и идеи, задать вопросы можно в дружном telegram-чате: t.me/ukoss.

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