После полного перехода телевидения Казахстана на цифровые стандарты жителям областных центров будет доступно 30 телеканалов, а в сёлах и районных центрах зритель сможет принять до 15 телеканалов. Об этом 4 сентября на заседании правительства заявил министр информации и связи Казахстана Даурен Абаев.

Даурен Абаев проинформировал о текущем положении дел в сфере перехода телевидения и радиовещания страны на цифровые стандарты. Данный переход даст большей части населения Казахстана – включая жителей сёл, расположенных далеко от областных центров и крупных городов – возможность наслаждаться более качественным изображением и звуком, а также получать большее количество телеканалов. После полного перехода страны на цифру казахстанцы, проживающие в областных центрах, смогут смотреть на своих телеэкранах в цифровом стандарте до 30 телеканалов, а жители сёл и райцентров – до 15. Пакет национальных телеканалов будет включать информационные, детские, культурологические, спортивные и фильмовые каналы.

Ещё одним преимуществом от перехода на цифру станет освобождение радиочастот. Освобождённые радиочастоты планируется использовать для развития новых технологий в области связи. Для этого правительство страны активно сотрудничает с операторами связи. Поправки, внесённые в «Закон о телевидении и радиовещании» в прошлом году, позволили проводить поэтапный перевод регионов страны на цифру – по мере готовности инфраструктуры.

Общее количество телерадиопередающих станций в стране должно составить 827, при этом к настоящему времени построено уже 356. До конца текущего года планируется закончить сооружение ещё 200. Остающиеся станции будут построены в 2019-20 годах.

До конца текущего года должно быть завершено строительство всех необходимых телевизионных станций в областях, переходящих на цифровое вещание, а именно – в Мангыштауской, Жамбыльской, Туркестанской областях, а также в городе Шимкент. Это обеспечит охват цифровым вещанием 99% населения данных регионов. Параллельно в этих регионах ведётся активная работа по обеспечению населения периферийным оборудованием для приёма цифровых программ и необходимой информацией по его использованию.

Окончание перехода телевидения страны на цифру намечено на 2021 год.

В свою очередь, председатель правления АО «Казтелерадио» Искандер Тажибеков сообщил, что в рамках реализации Государственной программы перехода Казахстана к цифровым технологиям и снижения информационного неравенства в 2010 году в стране была проведена модернизация сети спутникового вещания. Национальное спутниковое теле- и радиовещание охватывает 100% территории Казахстана, что даёт возможность жителям любого уголка страны принимать отечественные каналы в хорошем качестве. Число подписчиков каналов спутникового телерадиовещания, работающих под брендом OTAU TV, выросло с 6 300 в 2010 году до 1.36 миллиона. Более четырёх миллионов граждан страны смотрят программы национального спутникового телевидения. В то же время, данные статистики говорят о том, что 74% подписчиков являются жителями сельской местности.

Следующим шагом стало внедрение наземного цифрового телевизионного вещания в современном стандарте DVB-T2. В стране постепенно монтируются и запускаются новые вещательные станции – к 2021 году их число достигнет отметки 827, благодаря чему сигналом цифрового телевидения будет покрыто 95% населения страны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.