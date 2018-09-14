Власти Литвы делает первые шаги, необходимые для того, чтобы предоставить мобильным операторам возможность начать внедрять технологию беспроводной связи пятого поколения (5G) уже в середине 2022 года, сообщает агентство DELFI.

Совет по регулированию связи Литвы (RRT) планирует до 2022 года провести аукцион частот диапазона 700 МГц, что станет возможным после воплощения в жизнь принятого на прошлой неделе правительством Литвы решения об освобождении для нужд 5G диапазона, который ныне используется цифровым телевидением.

Впрочем, в приграничных районах Литвы могут возникнуть трудности с использованием технологии, поскольку Россия и Беларусь используют диапазон 700 МГц для нужд наземного телевидения и не планируют освобождать эти частоты.

Эксперты RRT также указывают на то, что полномасштабное использование технологии 5G начнётся, по всей видимости, ещё позже, поскольку в настоящее время рынок не испытывает потребности в данных услугах.

По словам директора департамента радиосвязи при RRT Аугутиса Чесны, регулятор пока ещё не разработал процедуру выделения вновь освобождённых частот диапазона операторам беспроводной связи.

Он отмечает, что проблема с использованием данного диапазона службами наземного телевидения России и Беларуси по-прежнему остаётся нерешённой.

«Европейская комиссия безуспешно пыталась решить этот вопрос. Литва, Латвия и Эстония официально обратилась в Комиссию с просьбой помочь в переговорах с Россией. Однако, пока не было проведено ни одной встречи. Были лишь направлены письма в министерства», – заявил чиновник.

Если проблема не будет решена до конца 2022 года, операторы получат частоты с ограничением развёртывания инфраструктуры 5G в приграничных областях, заявил он, добавив, впрочем, что операторы могут внедрять технологию 5G и в других частотных диапазонах.

Последний аукцион частот RRT проводил в начале 2016 года. Тогда компании Omnitel (ныне – Telia Lietuva), Tele2 и Bite Lietuva получили право на использование частот в диапазонах 900 и 1800 МГц на протяжении 15 лет, заплатив за данные частоты в общей сложности 38,1 млн. евро.

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