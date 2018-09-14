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OTT TV
Китайская Huawei запускает потоковую OTT-платформу в Испании и Италии, планируя в дальнейшем выйти также на рынки других стран Европы. Об этом говорится в пресс-релизе компании, копией которого располагает редакция Mediasat.

Новая платформа предлагает пользователям смартфонов и планшетов Huawei и Honor каталог фильмов и сериалов, доступ к которым осуществляется на условиях подписки либо по запросу. Кроме того, Huawei Video также предложит фильмы и линейные телеканалы с доступом по транзакционному запросу (TVoD).

Платформа Huawei Video доступна через предустановленное приложение на мобильных устройствах производства компании, запустив которое пользователь получает доступ к бесплатному контенту (главным образом, трейлеры и документальные фильмы), а также – на условиях помесячной оплаты – к пакету Huawei VIP, предлагающему контент от партнёров – RTVE, eOne, Zoomin, Inverleigh, Daluqiao, Thema и Atresmedia.

К услугам пользователей – два тарифных плана. Первый из них предусматривает бесплатный доступ, с демонстрацией рекламы. При этом пользователь может смотреть трейлеры, дополнительные материалы и первые серии сериалов. Всё это – в стандартном SD качестве.

Платный вариант стоит 4.99 евро в месяц – за эти деньги пользователь получает доступ к каталогу сериалов, коротких видео, спортивных программ и документальных фильмов.

В рамках услуги TVoD пользователи платформы могут взять на прокат на 48 часов фильм или сериал из каталога, заплатив за это 2.99 евро (либо 1.99 евро для подписчиков пакета VIP).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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