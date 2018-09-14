Китайская Huawei запускает потоковую OTT-платформу в Испании и Италии, планируя в дальнейшем выйти также на рынки других стран Европы. Об этом говорится в пресс-релизе компании, копией которого располагает редакция Mediasat.
Новая платформа предлагает пользователям смартфонов и планшетов Huawei и Honor каталог фильмов и сериалов, доступ к которым осуществляется на условиях подписки либо по запросу. Кроме того, Huawei Video также предложит фильмы и линейные телеканалы с доступом по транзакционному запросу (TVoD).
Платформа Huawei Video доступна через предустановленное приложение на мобильных устройствах производства компании, запустив которое пользователь получает доступ к бесплатному контенту (главным образом, трейлеры и документальные фильмы), а также – на условиях помесячной оплаты – к пакету Huawei VIP, предлагающему контент от партнёров – RTVE, eOne, Zoomin, Inverleigh, Daluqiao, Thema и Atresmedia.
К услугам пользователей – два тарифных плана. Первый из них предусматривает бесплатный доступ, с демонстрацией рекламы. При этом пользователь может смотреть трейлеры, дополнительные материалы и первые серии сериалов. Всё это – в стандартном SD качестве.
Платный вариант стоит 4.99 евро в месяц – за эти деньги пользователь получает доступ к каталогу сериалов, коротких видео, спортивных программ и документальных фильмов.
В рамках услуги TVoD пользователи платформы могут взять на прокат на 48 часов фильм или сериал из каталога, заплатив за это 2.99 евро (либо 1.99 евро для подписчиков пакета VIP).