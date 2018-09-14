Пошли на мировую: Продавец медиаприставок на Android выплатит 25 миллионов долларов за способствование в нарушении авторских прав

Согласно сообщениям СМИ, компания TickBox TV из Соединённых Штатов согласилась выплатить 25 миллионов долларов штрафа по иску, в котором компания обвиняется в способствовании нарушению авторских прав.

Компания TickBox TV продаёт сет-топ-боксы на базе Android, которые являются бюджетными приставками для телевизоров, работающих под управлением системы Android. Обладатели таких приставок могут установить в них любые программы – подобно тому, как они делают это с компьютерами, и среди данных программ могут быть и такие, которые позволяют просматривать нелицензионные телепрограммы и фильмы.

Обычно такие приставки продаются с предустановленным программным обеспечением, в частности, в них установлен программный медиацентр Kodi. Сама по себе программа Kodi не разрабатывалась для пиратского просмотра, однако после установки в неё дополнительных программных модулей от третьих сторон, она такой становится. Иногда данные устройства даже называют «устройствами Kodi», что заставило разработчиков Kodi предпринять ряд мер для защиты своей репутации.

Изначально web-сайт компании TickBox призывал пользователей покупать данные приставки, ибо это поможет им «перестать тратить деньги на такие потоковые платформы как Netflix, Hulu, Amazon Prime и др.». После начала судебного процесса компания изменила текст.

В рамках соглашения, компания TickBox согласилась выплатить 25 миллионов долларов штрафа, а также обязалась прекратить предлагать пользователям возможность загрузки дополнительных программных модулей для просмотра пиратского видео. Это не касается браузерных приложений Android – таких как Internet Explorer, Google Chrome, Safari или Firefox.

Судья окружного суда США Майкл Фитцджеральд в Центральном округе штата Калифорния должен принять соглашение, которое затем станет решением процесса.

Судебный иск против компании TickBox был подан Альянсом творчества и развлечений (ACE), который представляет интересы медиакомпаний и поставщиков контента – таких, в частности, как Netflix, Amazon, Hulu, Disney, Warner Bros, 20th Century Fox, Sony Pictures и ряда других.

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