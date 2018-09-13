Домой Новости TV Person: Фёдор Гречанинов. Часть 2 НовостиРынок TV Person: Фёдор Гречанинов. Часть 2 Редакция Mediasat - 13 Сен, 2018 47 0 ПОДЕЛИТЬСЯ Facebook Twitter Вторая часть TV Person с Фёдором Гречаниновым, директором по стратегическому развитию StarLightMedia. Приятного просмотра! Первую часть можно посмотреть здесь. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Понравилось нас читать? Подпишись тут СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА TV Person: Фёдор Гречанинов TV Person, ч. 2: Валентин Коваль о Нацсовете Mediasat запускает видеопроект TV Person. Первый гость – Валентин Коваль СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ6,866ФанатыМне нравится487ЧитателиЧитать19ПодписчикиПодписаться ПОСЛЕДНЕЕ В БЛОГАХ Абонент тоже человек, или Человеческий фактор в работе провайдера Ирина Сахно - 28 Авг, 2018 Щоденник Академії росту – провайдерам платного ТБ Анастасия Щерба - 17 Авг, 2018 В тени GDPR Роман Химич - 10 Авг, 2018 Найдите отличия: видео 360 и VR, AR, MR реальности, стереоскопическое и 3D видео, 3DOF... Анна Вербовская - 3 Июл, 2018 Смотрите на мир «реально». Тенденции виртуальной и дополненной реальности (AR, VR) Анна Вербовская - 2 Июл, 2018 ЧИТАЮТ Владельцам устаревших устройств пришло время проститься с YouTube 11 Май, 2015 4 причины не покупать 4К-телевизор 22 Июл, 2015 Пропал Интер со спутника? Вам сюда 12 Янв, 2016