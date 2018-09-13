Перенастрою свое антенное хозяйство на другой спутник, благо есть что смотреть 41%, 533 голоса 533 голоса 41% 533 голоса - 41% из всех голосов

Настрою доступ к IPTV на Smart TV или куплю OTT приставку и буду смотреть сотни каналов за символическую оплату 26%, 344 голоса 344 голоса 26% 344 голоса - 26% из всех голосов

Ничего не сделаю, продолжу смотреть «Горыныч» (то, что осталось из бесплатных каналов) 19%, 244 голоса 244 голоса 19% 244 голоса - 19% из всех голосов

Куплю недорогой цифровой эфирный тюнер с доступом к просмотру 32 бесплатных каналов 11%, 143 голоса 143 голоса 11% 143 голоса - 11% из всех голосов