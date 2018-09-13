Новая программа и география участников «Дней Кабельного Телевидения и Медиа Индустрии Кавказа-2018»

Редакция Mediasat
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Обновилась программа конференции «Дни Кабельного Телевидения и Медиа Индустрии Кавказа-2018″, которая пройдет 26-27 сентября в Тбилиси.

Программа Конференции

Среда, 26 Сентября 2018

ВРЕМЯ ПРОГРАММА ДОКЛАДЧИК   МЕСТО
10:00 — 10:30 Регистрация участников конференции                       Hotels&Preference Hualing Tbilisi
10:30 — 11:30
Открытие  международной конференции- Дни Кабельного Телевидения и Медиа Индустрии Кавказа-2018”.
  • Приветствие
  • Сюжет
 …..
11:30- 12:30 Сессия 1 — Модератор Гурам Беруашвили, председатель Союза кабельного телевидения Грузии   Hotels&Preference Hualing Tbilisi  
 
Перспективы развития кабельного телевидения в Грузии, действующие проблеммы и вызовы
      
Отношения между местными телеканалами и кабельными операторами, Must Carry и Must Offerr по грузински и изъяны в законодательстве

Must Carry/Must Offerr, Отношения между местными телеканалами и кабельными операторами, пример Польши.

 ЕЖИ СТРАЖЕВСКИ     
 

Аспекты распространения эфирных телеканалов с помощью кабельного телевидения, пример Армении

 АРАРАТ АРУШАНЯН     
 

Рынок Кабельного телевидения Молдовы, отношения между местными кабельными операторами и вещателями

  ВЛАДИМИР ТОПАЛ    
 

Рынок кабельного телевидения Белоруссии, отношения между местными кабельными операторами и вещателями

  Пётр станкевич
Церемония подписания коммюнике по поддержке кабельными операторами
12:30 — 13:00 Перерыв кофе   …..  
13:00 — 15:30 Сессия 2 

  Hotels&Preference Hualing Tbilisi  

  Положение на рынке телекоммуникации Германии. Распространение эфирных телеканалов с помощью аналоговых, цифровых, IP, OTT технологий

Анализ лучшей практики уменьшения оттока абонентов у кабельных операторов

 Дмитрий КОЛЕСОВ

    Расширение услуг и абонентской базы операторов: OTT-решения, CDN, ТВ-контент, онлайн-трансляции и др.

 Герасим Гадиян

  Развитие медиа индустрии в Грузии

 ИННА ПИРЦХАЛАИШВИЛИ

   Развитие медиа индустрии в передовых европейских странах

 ИРИНА САХНО
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО КОНТЕНТА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МНДИА И ТРАНЗИТНЫЕ КОМПАНИИ. ПРИМЕР ГРУЗИИ
 ИРАКЛИ КАСРАДЗЕ

Борьба против “пиратства”, пример Латвии 

 ИЛМАРС МУУЛС

Колокация

 АВТАНДИЛ ЛОМИНАДЗЕ

  Новое бюджетное решение компании “АстроШтробель” для создания головных устройств   

 ГЕРМАН ГЕЕР 
15:30 — 16:30 Ланч    …..  
16:30 — 18:00 Сессия 3 — Новинки контента

  Hotels&Preference Hualing Tbilisi  
18:00 — 18:30 Свободное время   ….  
18:30 — 20:00 Ужин Hotels&Preference Hualing Tbilisi  
     
 

Четверг, 27 сентября 2018

Время Программа   Место
10:00 — 17:00 Культурный тур по грузии Приглашает — Цифровое телесемейство 

  
09:00 Сбор в холле гостиницы “Hualing”    
09:40 Прибытие в монастырь Джвари    
 09:40-10:30 Осмотр монастыря    
10:30-10:50 Переезд в Светицховели
11:00-12:00 Осмотр Кафедрального Собора Светицховели
12:00-12:30 Переезд Мцхета – винный погреб Шато Мухрани
12:30-12:45 Общее фото с перетяжкой и 3-мя флагами с видом на замок Мухрани
12:45-14:00 Осмотр погреба, дегустация вина, участие в мастер-классах
14:00-16:00 Обед 
16:00-16:40 Переезд Шато Мухрани – Тбилиси
17:00 — 20:00 Свободное время    
20:00 — Гала-ужин    Ресторан «ТАВАДУРИ»
Адрес: Тбилиси, Левый берег Куры, Сад Муштаид
       
       

Обратите внимание на список участников: на конференции можно будет встретиться с представителями компаний и организаций из Грузии, Армении, России, Азербайджана, стран Балтии, Беларуси, Украины, Молдовы, Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши, Франции, Испании, США, Израиля, Казахстана, Турции и др.

На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы:

— Взаимоотношения между транзитными и местными вещательными компаниями. Кто, сколько и кому платят. Вопрос Must carry и Must offer. Положение в Грузии и анализ международной практики.

— Перспективы развития технологий DTH, IP, OTT и существующее положение.

— Значение качественного контента в современности и медия индустрия в Грузии.

— Развитие кабельных телевидений и их проблеммы.

— «Пиратские» вещательные формы на рынке Грузии, источники, влияние на бизнес операторов, методы борьбы с «пиратами».

— Будут представлены Контент-шоу, презентации новых телеканалов

Дорогие коллеги, присылайте Ваши мнения и предложения на интересные и актуальные для Вас темы.

Для принятия участия в конференции просьба пройти регистрацию.

В рамках конференции, Вам предоставляется возможность сделать презентации и организовать шоу-рум. Для этого просим прислать заявку на регистрацию в соответствующей графе.

Место проведения конференции Новый район Тбилисского моря, гостиница «Hotels&Preference Hualing Tbilisi». Адрес: Новый район Тбилисского моря, Тбилиси, Грузия.

Участники конференции могут забронировать гостиницу «BigBeg». Адрес: г.Тбилиси, ул.Телави №5

+995 32 2746459; +995 32 274 68 88  (Трансфер обеспечен от гостиницы BigBeg до место проведения конференции)

Просьба запрос на бронь выслать не позднее 15-го сентября на ел-почту  conference@cable-tv.ge 

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