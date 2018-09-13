Новая программа и география участников «Дней Кабельного Телевидения и Медиа Индустрии Кавказа-2018»

Обновилась программа конференции «Дни Кабельного Телевидения и Медиа Индустрии Кавказа-2018″, которая пройдет 26-27 сентября в Тбилиси.

Программа Конференции

Среда, 26 Сентября 2018

ВРЕМЯ ПРОГРАММА ДОКЛАДЧИК МЕСТО 10:00 — 10:30 Регистрация участников конференции Hotels&Preference Hualing Tbilisi 10:30 — 11:30 Открытие международной конференции- “ Дни Кабельного Телевидения и Медиа Индустрии Кавказа-2018”. Приветствие

Сюжет ….. 11:30- 12:30 Сессия 1 — Модератор Гурам Беруашвили, председатель Союза кабельного телевидения Грузии Hotels&Preference Hualing Tbilisi Перспективы развития кабельного телевидения в Грузии, действующие проблеммы и вызовы Отношения между местными телеканалами и кабельными операторами, Must Carry и Must Offerr по грузински и изъяны в законодательстве Must Carry/Must Offerr, Отношения между местными телеканалами и кабельными операторами, пример Польши. ЕЖИ СТРАЖЕВСКИ Аспекты распространения эфирных телеканалов с помощью кабельного телевидения, пример Армении АРАРАТ АРУШАНЯН Рынок Кабельного телевидения Молдовы, отношения между местными кабельными операторами и вещателями ВЛАДИМИР ТОПАЛ Рынок кабельного телевидения Белоруссии, отношения между местными кабельными операторами и вещателями Пётр станкевич Церемония подписания коммюнике по поддержке кабельными операторами 12:30 — 13:00 Перерыв кофе ….. 13:00 — 15:30 Сессия 2 Hotels&Preference Hualing Tbilisi Положение на рынке телекоммуникации Германии. Распространение эфирных телеканалов с помощью аналоговых, цифровых, IP, OTT технологий Анализ лучшей практики уменьшения оттока абонентов у кабельных операторов Дмитрий КОЛЕСОВ Расширение услуг и абонентской базы операторов: OTT-решения, CDN, ТВ-контент, онлайн-трансляции и др. Герасим Гадиян Развитие медиа индустрии в Грузии ИННА ПИРЦХАЛАИШВИЛИ Развитие медиа индустрии в передовых европейских странах ИРИНА САХНО РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО КОНТЕНТА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МНДИА И ТРАНЗИТНЫЕ КОМПАНИИ. ПРИМЕР ГРУЗИИ ИРАКЛИ КАСРАДЗЕ Борьба против “пиратства”, пример Латвии ИЛМАРС МУУЛС Колокация АВТАНДИЛ ЛОМИНАДЗЕ Новое бюджетное решение компании “АстроШтробель” для создания головных устройств ГЕРМАН ГЕЕР 15:30 — 16:30 Ланч ….. 16:30 — 18:00 Сессия 3 — Новинки контента Hotels&Preference Hualing Tbilisi 18:00 — 18:30 Свободное время …. 18:30 — 20:00 Ужин Hotels&Preference Hualing Tbilisi

Четверг, 27 сентября 2018

Время Программа Место 10:00 — 17:00 Культурный тур по грузии Приглашает — Цифровое телесемейство 09:00 Сбор в холле гостиницы “Hualing” 09:40 Прибытие в монастырь Джвари 09:40-10:30 Осмотр монастыря 10:30-10:50 Переезд в Светицховели 11:00-12:00 Осмотр Кафедрального Собора Светицховели 12:00-12:30 Переезд Мцхета – винный погреб Шато Мухрани 12:30-12:45 Общее фото с перетяжкой и 3-мя флагами с видом на замок Мухрани 12:45-14:00 Осмотр погреба, дегустация вина, участие в мастер-классах 14:00-16:00 Обед 16:00-16:40 Переезд Шато Мухрани – Тбилиси 17:00 — 20:00 Свободное время 20:00 — Гала-ужин Ресторан «ТАВАДУРИ»

Адрес: Тбилиси, Левый берег Куры, Сад Муштаид

Обратите внимание на список участников: на конференции можно будет встретиться с представителями компаний и организаций из Грузии, Армении, России, Азербайджана, стран Балтии, Беларуси, Украины, Молдовы, Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши, Франции, Испании, США, Израиля, Казахстана, Турции и др.

На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы:

— Взаимоотношения между транзитными и местными вещательными компаниями. Кто, сколько и кому платят. Вопрос Must carry и Must offer. Положение в Грузии и анализ международной практики.

— Перспективы развития технологий DTH, IP, OTT и существующее положение.

— Значение качественного контента в современности и медия индустрия в Грузии.

— Развитие кабельных телевидений и их проблеммы.

— «Пиратские» вещательные формы на рынке Грузии, источники, влияние на бизнес операторов, методы борьбы с «пиратами».

— Будут представлены Контент-шоу, презентации новых телеканалов

Дорогие коллеги, присылайте Ваши мнения и предложения на интересные и актуальные для Вас темы.

Для принятия участия в конференции просьба пройти регистрацию.

В рамках конференции, Вам предоставляется возможность сделать презентации и организовать шоу-рум. Для этого просим прислать заявку на регистрацию в соответствующей графе.

Место проведения конференции Новый район Тбилисского моря, гостиница «Hotels&Preference Hualing Tbilisi». Адрес: Новый район Тбилисского моря, Тбилиси, Грузия.

Участники конференции могут забронировать гостиницу «BigBeg». Адрес: г.Тбилиси, ул.Телави №5

+995 32 2746459; +995 32 274 68 88 (Трансфер обеспечен от гостиницы BigBeg до место проведения конференции)

Просьба запрос на бронь выслать не позднее 15-го сентября на ел-почту conference@cable-tv.ge

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