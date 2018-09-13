Новая программа и география участников «Дней Кабельного Телевидения и Медиа Индустрии Кавказа-2018»

Обновилась программа конференции «Дни Кабельного Телевидения и Медиа Индустрии Кавказа-2018″, которая пройдет 26-27 сентября в Тбилиси.
Программа Конференции
Среда, 26 Сентября 2018
|ВРЕМЯ
|ПРОГРАММА
|ДОКЛАДЧИК
|МЕСТО
|10:00 — 10:30
|Регистрация участников конференции
|Hotels&Preference Hualing Tbilisi
|10:30 — 11:30
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Открытие международной конференции-“ Дни Кабельного Телевидения и Медиа Индустрии Кавказа-2018”.
|…..
|11:30- 12:30
|Сессия 1 — Модератор Гурам Беруашвили, председатель Союза кабельного телевидения Грузии
|Hotels&Preference Hualing Tbilisi
|
Перспективы развития кабельного телевидения в Грузии, действующие проблеммы и вызовы
|Отношения между местными телеканалами и кабельными операторами, Must Carry и Must Offerr по грузински и изъяны в законодательстве
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Must Carry/Must Offerr, Отношения между местными телеканалами и кабельными операторами, пример Польши.
|ЕЖИ СТРАЖЕВСКИ
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Аспекты распространения эфирных телеканалов с помощью кабельного телевидения, пример Армении
|АРАРАТ АРУШАНЯН
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Рынок Кабельного телевидения Молдовы, отношения между местными кабельными операторами и вещателями
|ВЛАДИМИР ТОПАЛ
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Рынок кабельного телевидения Белоруссии, отношения между местными кабельными операторами и вещателями
|Пётр станкевич
|Церемония подписания коммюнике по поддержке кабельными операторами
|12:30 — 13:00
|Перерыв кофе
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|13:00 — 15:30
|Сессия 2
|Hotels&Preference Hualing Tbilisi
|
Положение на рынке телекоммуникации Германии. Распространение эфирных телеканалов с помощью аналоговых, цифровых, IP, OTT технологий
|
Анализ лучшей практики уменьшения оттока абонентов у кабельных операторов
|Дмитрий КОЛЕСОВ
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Расширение услуг и абонентской базы операторов: OTT-решения, CDN, ТВ-контент, онлайн-трансляции и др.
|Герасим Гадиян
|
Развитие медиа индустрии в Грузии
|ИННА ПИРЦХАЛАИШВИЛИ
|
Развитие медиа индустрии в передовых европейских странах
|ИРИНА САХНО
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО КОНТЕНТА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МНДИА И ТРАНЗИТНЫЕ КОМПАНИИ. ПРИМЕР ГРУЗИИ
|ИРАКЛИ КАСРАДЗЕ
|
Борьба против “пиратства”, пример Латвии
|ИЛМАРС МУУЛС
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Колокация
|АВТАНДИЛ ЛОМИНАДЗЕ
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Новое бюджетное решение компании “АстроШтробель” для создания головных устройств
|ГЕРМАН ГЕЕР
|15:30 — 16:30
|Ланч
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|16:30 — 18:00
|Сессия 3 — Новинки контента
|Hotels&Preference Hualing Tbilisi
|18:00 — 18:30
|Свободное время
|….
|18:30 — 20:00
|Ужин
|Hotels&Preference Hualing Tbilisi
Четверг, 27 сентября 2018
|Время
|Программа
|Место
|10:00 — 17:00
|Культурный тур по грузии
|Приглашает — Цифровое телесемейство
|09:00
|Сбор в холле гостиницы “Hualing”
|09:40
|Прибытие в монастырь Джвари
|09:40-10:30
|Осмотр монастыря
|10:30-10:50
|Переезд в Светицховели
|11:00-12:00
|Осмотр Кафедрального Собора Светицховели
|12:00-12:30
|Переезд Мцхета – винный погреб Шато Мухрани
|12:30-12:45
|Общее фото с перетяжкой и 3-мя флагами с видом на замок Мухрани
|12:45-14:00
|Осмотр погреба, дегустация вина, участие в мастер-классах
|14:00-16:00
|Обед
|16:00-16:40
|Переезд Шато Мухрани – Тбилиси
|17:00 — 20:00
|Свободное время
|20:00 —
|Гала-ужин
| Ресторан «ТАВАДУРИ»
Адрес: Тбилиси, Левый берег Куры, Сад Муштаид
Обратите внимание на список участников: на конференции можно будет встретиться с представителями компаний и организаций из Грузии, Армении, России, Азербайджана, стран Балтии, Беларуси, Украины, Молдовы, Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши, Франции, Испании, США, Израиля, Казахстана, Турции и др.
На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы:
— Взаимоотношения между транзитными и местными вещательными компаниями. Кто, сколько и кому платят. Вопрос Must carry и Must offer. Положение в Грузии и анализ международной практики.
— Перспективы развития технологий DTH, IP, OTT и существующее положение.
— Значение качественного контента в современности и медия индустрия в Грузии.
— Развитие кабельных телевидений и их проблеммы.
— «Пиратские» вещательные формы на рынке Грузии, источники, влияние на бизнес операторов, методы борьбы с «пиратами».
— Будут представлены Контент-шоу, презентации новых телеканалов
Дорогие коллеги, присылайте Ваши мнения и предложения на интересные и актуальные для Вас темы.
Для принятия участия в конференции просьба пройти регистрацию.
В рамках конференции, Вам предоставляется возможность сделать презентации и организовать шоу-рум. Для этого просим прислать заявку на регистрацию в соответствующей графе.
Место проведения конференции Новый район Тбилисского моря, гостиница «Hotels&Preference Hualing Tbilisi». Адрес: Новый район Тбилисского моря, Тбилиси, Грузия.
Участники конференции могут забронировать гостиницу «BigBeg». Адрес: г.Тбилиси, ул.Телави №5
+995 32 2746459; +995 32 274 68 88 (Трансфер обеспечен от гостиницы BigBeg до место проведения конференции)
Просьба запрос на бронь выслать не позднее 15-го сентября на ел-почту conference@cable-tv.ge