Десять лет назад Швеция считалась благодатным раем для пиратов. Тут хостился The Pirate Bay, тут родилась первая пиратская партия.

Сегодня Швеция – впереди планеты всей по разбирательствам с нарушителями прав интеллектуальной собственности. Основатели The Pirate Bay преследуются по закону, а иски против конкретных пользователей торрентов появляются все чаще. В 2018 году их число достигло рекордных 35711, — пишет Torrent Freak.

35 тысяч – это IP-адреса шведов, которые качали контент, размещенный с нарушением права интеллектуальной собственности, и это больше, чем в США и Канаде вместе взятых.

Шведский интернет-провайдер Bahnhof призывает правительство сдерживать число исков против пользователей. Компания последовательно выступает за то, что пиратство не является серьезным преступлением. Они не соглашаются на требования правообладателей ограничить доступ к сайту-пирату по процедуре notice-and-takedown, декларируя, что решение о блокировке доступа к сайту-пирату может принять только суд, и чем выше инстанция, тем лучше (в идеале, по мнению провайдер, это должен быть Европейский суд). В начале 2018 года он подал апелляцию на решение суда, которое требовало передать в полицию данные о сайте-пирате.

Также в этом году в шведские суды подано 49 судебных дел, требующих от интернет-провайдеров раскрыть личные данные пользователей, стоящих за этими тысячами IP-адресов. Кстати, больше всего запросов об этом получил не Bahnhof, а интернет-провайдеры Telia, Com Hem и Bredbandsbolaget.

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