Компании Hispasat и Thales Alenia Space готовят демонстрацию работы телекоммуникационных приложений 4G/5G с использованием воздушного шара, парящего в стратосфере. Данная демонстрация должна стать очередным шагом на пути к реализации проекта Stratobus.

Компания Hispasat – испанский оператор спутниковой связи – и компания Thales Alenia Space (TAS) – совместное предприятие, созданное компаниями Thales (67%) и Leonardo (33 %) – готовят к запуску в стратосферу воздушный шар для проведения демонстрации работы телекоммуникационных приложений 4G/5G.

Эксперимент планируется провести на юге Испании осенью 2018 года, в рамках него будут протестированы возможности приложений 4G/5G путём установки прямой связи между смартфоном и парящим в стратосфере воздушным шаром, имитирующим собой расположенный на большой высоте псевдо-спутник (HAPS). Сам воздушный шар будет предоставлен испанской компанией Zero 2 Infinity.

Данный тест станет очередным шагом на пути к реализации проекта Stratobus от компании TAS. Он будет представлять собой стратосферный дирижабль, объединяющий в себе все лучшие функции дронов и спутников, необходимые для создания недорогих систем, дающих возможность автономной работы и постоянное региональное покрытие, а также обладающих превосходной совместимостью со спутниковыми системами.

Дирижабль, который планируется разместить на высоте в 20 километров над Землёй, будет выполнять целый ряд военных и гражданских задач, включая предоставление услуг связи, навигации и наблюдения за Землёй.

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