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Stratobus

Компании Hispasat и Thales Alenia Space готовят демонстрацию работы телекоммуникационных приложений 4G/5G с использованием воздушного шара, парящего в стратосфере. Данная демонстрация должна стать очередным шагом на пути к реализации проекта Stratobus.

Компания Hispasat – испанский оператор спутниковой связи – и компания Thales Alenia Space (TAS) – совместное предприятие, созданное компаниями Thales (67%) и Leonardo (33 %) – готовят к запуску в стратосферу воздушный шар для проведения демонстрации работы телекоммуникационных приложений 4G/5G.

Эксперимент планируется провести на юге Испании осенью 2018 года, в рамках него будут протестированы возможности приложений 4G/5G путём установки прямой связи между смартфоном и парящим в стратосфере воздушным шаром, имитирующим собой расположенный на большой высоте псевдо-спутник (HAPS). Сам воздушный шар будет предоставлен испанской компанией Zero 2 Infinity.

Данный тест станет очередным шагом на пути к реализации проекта Stratobus от компании TAS. Он будет представлять собой стратосферный дирижабль, объединяющий в себе все лучшие функции дронов и спутников, необходимые для создания недорогих систем, дающих возможность автономной работы и постоянное региональное покрытие, а также обладающих превосходной совместимостью со спутниковыми системами.

Дирижабль, который планируется разместить на высоте в 20 километров над Землёй, будет выполнять целый ряд военных и гражданских задач, включая предоставление услуг связи, навигации и наблюдения за Землёй.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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