На KYIV MEDIA WEEK расскажут, как украинская анимация завоевывает Европу и мир

Мультфильмы – с их универсальными историями, которые понятны и интересны людям всех возрастов и во всем мире, – могут стать тем локомотивом, который поможет всей украинской киноиндустрии стать полноценным игроком на мировой арене. Об этом – 19 сентября на специальном круглом столе KYIV MEDIA WEEK «Анимация в Украине: как обеспечить рост рынка», организованном в партнерстве с Украинской анимационной ассоциацией UANIMA.

Сегодня анимация в Европе стремительно развивается. Она использует передовые технологии, первой тестирует новые бизнес модели и двигает вперед всю индустрию. И в данном контексте отдельно радует то, что нынешний вектор развития украинской анимации полностью соответствует этому европейскому тренду.

Вот лишь один яркий пример – вышедшая в этом году полнометражная анимация студии Animagrad (FILM.UA Group) «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». На внутреннем рынке она сразу же установила рекорд: всего за две недели собрала 29 801 235 грн. Права на показ мультфильма проданы более чем в 50 стран, а в Индии «Украденная принцесса» вообще стала первой полнометражной анимацией неамериканского производства, выпущенной в широкий прокат. Состоянием на конец августа 2018 мультфильм посмотрело свыше 1 млн человек, и его прокат все еще продолжается.

Но каково же в целом место Украины на карте анимационного рынка Европы и мира? И что происходит на нашем внутреннем рынке сегодня? Этим вопросам посвящено специальное исследование «Состояние рынка анимации в Украине: срез ситуации, достижения, проблемы», проведенное Украинской ассоциацией маркетинга по инициативе Украинской анимационной ассоциации UANIMA. Результаты данного исследования будут представлены на круглом столе.

В дискуссии, модератором которой станет главный редактор интернет-издания Platffor.ma Юрий Марченко, примут участие авторитетные профильные эксперты. А именно – глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, исполнительный директор UANIMA и продюсер студии «Червоний собака» Елена Голубева, директор анимационной студии Animagrad Егор Олесов, генеральный директор ГП «Укранимафильм» Дмитрий Лисенбарт, генеральный продюсер нишевых каналов «1+1 медиа» Иванна Найда, генеральный директор «Кинокомпании ММД» Роман Мартыненко, проектный менеджер Национального бюро программы ЕС «Креативная Европа» в Украине Анна Турло, а также эксперт Украинской ассоциации маркетинга Валентина Лаврененко.

Участники дискуссии обсудят вопрос взаимодействия анимации с индустриями телевидения и кино, роль державы в развитии анимационной индустрии в контексте разработки и принятия государственной целевой программы на 5 лет. А также рассмотрят пути дальнейшего развития украинского рынка анимации – как внутри страны, так и на международном уровне. И – проанализируют План развития рынка анимации в Европе (The European Animation Plan) и то, что он может означать для Украины.

Этот План был разработан в сентябре прошлого года офисом Creative Europe MEDIA по инициативе CARTOON, Animation in Europe и Annecy Festival MIFA. Он предлагает механизмы и решения для развития отрасли на ближайшие пять лет, а также очерчивает ее ожидания. В декабре 2017 года План поддержали представители национальных анимационных ассоциаций 19-ти стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Они подписали Люблянское соглашение (The Ljubljana Accord), цель которого – обеспечение платформы для обмена информацией, создание сетей для сотрудничества между странами, а также поощрение и поддержка роста сектора путем предоставления всеобъемлющей информации как для местной, так и для международной аудитории.

Круглый стол «Анимация в Украине: как обеспечить рост рынка» состоится в Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5) в третий день медиафорума KYIV MEDIA WEEK (19 сентября) с 15:50 до 16:50.

KYIV MEDIA WEEK состоится 17–21 сентября 2018 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина). Зарегистрироваться на медиафорум можно здесь.

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