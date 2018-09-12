Eutelsat купит у Airbus два полностью электрических спутника для замены группировки Hotbird

Компания Eutelsat заменит три спутника группировки двумя полностью электрическими большими спутниками производства Airbus Defence and Space. Об этом сообщили представители компании Eutelsat.

Новые космические аппараты заменят наиболее важную группировку вещательных спутников, принадлежащих расположенной в Париже компании Eutelsat. Через данную группировку, известную под именем Hotbird, компания обеспечивает трансляцию более чем 1 000 телевизионных каналов для зрителей, проживающих на территории Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Как заявил изданию Spacenews генеральный директор компании Eutelsat Родольф Белмер, результатом производства и запуска двух полностью электрических спутников станет «существенная экономия в сравнении с изначальной стоимостью группировки», которая, по его словам, составляла 600 миллионов евро (700 миллионов долларов по нынешнему курсу) – включая расходы на производство, запуск и страховку по ценам 10-12 летней давности. В компании решили сократить планируемые расходы на трёхлетний период – с 420 до 400 миллионов евро в год. По словам её топ-менеджеров, стратегия компании «разработка к цене», примененная к новым спутникам Airbus, оказалась более плодотворной, чем ожидалось ранее.

Согласно информации из презентации компании Eutelsat, посвящённой её финансовым планам, новые спутники будут запущены на орбиту в 2021 году. При этом ракета, которая их запустит, не указана. Они должны обеспечить ёмкость в Ku-диапазоне, аналогичную ёмкости трёх существующих спутников, а также дать некоторые улучшения по качеству – в частности, большую устойчивость к помехам.

По словам технического директора и заместителя генерального директора Eutelsat, Йоана Лоруа, важнейшими факторами, которые обеспечат снижение стоимости новых спутников Hotbird, являются использование электрических двигателей и новой платформы Eurostar NEO от компании Airbus.

По его мнению, наличие электрических двигателей делает возможной замену трёх спутников, работающих в этой позиции, всего двумя.

Электрические двигатели в сравнении с двигателями на химическом топливе являются более лёгкими и компактными, что позволит операторам разместить на одном спутнике большее количество транспондеров. Недостатком является увеличение времени, необходимого для подъёма такого спутника на нужную орбиту. Для подъёма полностью электрического спутника с переходной на геостационарную орбиту требуются месяцы, в то время как спутники с двигателями на химическом топливе преодолевают это же расстояние за несколько дней.

По словам Леруа, компания Eutelsat стала первым заказчиком платформы Eurostar NEO, которую компания Airbus разработала при финансовой поддержке со стороны французских и европейских космических агентств. Платформа Eurostar NEO является более рентабельной в сравнении со стандартной платформой Eurostar-3000 от компании Airbus, отметил он, однако, как и всякая новая разработка, она несёт в себе риски, связанные с возможными задержками производства. Как заявил Леруа, компания Eutelsat, как первый заказчик платформы, получила скидку от компании Airbus, а также возможность участия в проекте собственной команды инженеров, которая должна подстраховать команду Airbus и снизить возможные риски.

Передача видеоконтента принесла компании Eutelsat годовой доход в размере 897 миллионов евро по итогам финансового года, завершившегося 30-го июня. Это составляет примерно 66% от общих доходов компании. В общей сложности, компания Eutelsat получила за год 1 408 миллиона евро, что, с учётом курсовых колебаний, на 0.7% ниже показателей предыдущего периода.

Бизнес-проект Konnect Africa готов к активному развитию

По словам Белмера, уже в этом месяце будет дан официальный старт бизнес-проекту компании Eutelsat, связанному с предоставлением доступа к широкополосному интернету на территории стран Африки. Данный проект, планируемый с 2016 года, обеспечит передачу данных на скорости 10 гбит/сек благодаря использованию ёмкостей спутника Al Yah 3, принадлежащего оператору Yahsat из ОАЭ.

Однако, в процессе развития своего «африканского» бизнес-проекта компания Eutelsat столкнулась с рядом серьёзных трудностей. Первой серьёзной проблемой стал взрыв на стартовой площадке ракеты Falcon 9, уничтоживший спутник Amos-6 компании Spaceom, ёмкости которого были заранее арендованы компанией Eutelsat под данный проект. Затем возникли проблемы с ёмкостями спутника Al Yah 3, которые компания арендовала по новому контракту, — в связи с задержкой производства последнего на заводах компании Orbital ATK (в настоящее время является частью Northrop Grumman). И, наконец, третья неудача случилась тогда, когда ракета Ariane 5 в январе текущего года вывела спутник Al Yah 3 на неправильную орбиту.

По словам Белмера, используя ёмкости спутника Al Yah 3, работающего исключительно в Ka-диапазоне, компания Eutelsat сможет начать предоставлять услуги на территории 19 стран Африки, расположенных к югу от Сахары, через местных интернет-провайдеров. В компании также открыты к сотрудничеству со спутниковыми вещателями, заинтересованными в предоставлении услуг доступа в Интернет, а кроме того рассматривают возможность заключения соглашений о дистрибуции с банками, аптеками и автозаправочными станциями, заявил он.

Африканский проект компании Eutelsat получит ещё 75 кбит/сек в Ka-диапазоне после запуска компанией Thales Alenia Space в следующем году спутника Konnect, хотя компания может направить некоторые лучи на Европу. Спутник Konnect, ранее носивший имя African Broadband Satellite, будет введён в эксплуатацию в 2020 году, отметил Белмер. В Eutelsat озвучили намерение направить некоторые лучи на Европу, дабы получить конкурентные преимущества перед калифорнийским оператором Viasat, который планирует предоставлять услуги широкополосного доступа на континенте.

Спутник Ka-диапазона Konnect VHTS, который также строит компания Thales Alenia Space, сконцентрирует над Европой 500 гбит/сек ёмкости после своего запуска в 2021 году. Компания, которая обеспечит организацию запуска, будет названа позже.

По словам Сандрин Тран, финансового директора Eutelsat, компания уже сделала начальные платежи по Konnect VHTS и двум спутникам, которые должны заменить группировку HotBird, сохранив при этом капитальные расходы на уровне 358 миллионов евро в год.

Активность в сфере слияний

На прошлой неделе в компании Eutelsat заявили о готовности сделать предложение о покупке британского спутникового оператора Inmarsat, однако, уже на протяжении ближайших 24 часов в компании дезавуировали данное сообщение, заявив об отсутствии намерений делать такое предложение.

По словам Белмера, в компании Eutelsat ожидают усиление консолидации среди операторов спутниковой связи по причине переизбытка предложений ёмкости на ряде рынков, а также «из-за трудностей, с которыми столкнулись отдельные игроки, работающие в данном сегменте».

Компания Eutelsat, являющаяся третьим по величине оператором геостационарных спутников (в её распоряжении – 38 таких аппаратов) внимательно отслеживает происходящие на рынке процессы и изучает все возможности покупок и слияний, отметил Белмер. «Мы рассматриваем любые варианты», — сказал он.

В компании Eutelsat надеются на «незначительный» рост доходов в следующем году – после двух лет их снижения. Чистая прибыль компании за последний финансовый год составила 302.1 миллиона евро, снизившись на 61.3 миллиона в сравнении с показателями предыдущего года.

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