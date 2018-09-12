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В ближайшие 10 лет спрос на телевизионные панели огромного размера вырастет в четыре раза

Борис Скуратовский
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Стоящий на подставке телевизор на органических светодиодах производства Samsung. Цена – 40 000 американских долларов.
Потребитель желает видеть перед собой телевизионные панели всё большего размера, и спрос на них в ближайшие десять лет вырастет в четыре раза.

Согласно прогнозам компании IHS Markit, в 2018 году объёмы поставок на рынки телевизионных панелей с диагональю в 60 дюймов и выше превысят 20 миллионов единиц, а к 2025 году достигнут отметки в 54 миллиона единиц, что составит 19% от всего спроса на телевизионные панели. По прогнозам их общая доля в поставках к 2025 году вырастет до 33% – то есть, почти втрое в сравнении с показателями 2016 года (12%).

«Рост рынка телевизионных панелей с очень большой диагональю будет в первую очередь стимулироваться ростом инвестиций в технологические линии Gen 10.5 fab, которые позволяют организовывать массовое рентабельное производство телевизионных панелей очень большого размера, – говорит директор отдела исследования рынка дисплеев в IHS Markit Рики Парк. – Это, в свою очередь, приведёт к сокращению производственных затрат и стоимости комплектующих, что в итоге выльется в снижение цен на телевизоры».

Такой рост спроса должен вынудить производителей панелей обеспечить дальнейшее улучшение качества изображения, чему должно помочь внедрение технологий сверхвысокой чёткости (UHD) и 8K.

«Расширение рынка телевизоров с очень большими экранами в конечном итоге поможет индустрии быстрыми темпами нарастить производство, и это сыграет ключевую роль для компенсирования падения цен на панели, которое угрожает их доходам», – говорит Парк.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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