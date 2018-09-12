В ближайшие 10 лет спрос на телевизионные панели огромного размера вырастет в четыре раза

В ближайшие 10 лет спрос на телевизионные панели огромного размера вырастет в...

Потребитель желает видеть перед собой телевизионные панели всё большего размера, и спрос на них в ближайшие десять лет вырастет в четыре раза.

Согласно прогнозам компании IHS Markit, в 2018 году объёмы поставок на рынки телевизионных панелей с диагональю в 60 дюймов и выше превысят 20 миллионов единиц, а к 2025 году достигнут отметки в 54 миллиона единиц, что составит 19% от всего спроса на телевизионные панели. По прогнозам их общая доля в поставках к 2025 году вырастет до 33% – то есть, почти втрое в сравнении с показателями 2016 года (12%).

«Рост рынка телевизионных панелей с очень большой диагональю будет в первую очередь стимулироваться ростом инвестиций в технологические линии Gen 10.5 fab, которые позволяют организовывать массовое рентабельное производство телевизионных панелей очень большого размера, – говорит директор отдела исследования рынка дисплеев в IHS Markit Рики Парк. – Это, в свою очередь, приведёт к сокращению производственных затрат и стоимости комплектующих, что в итоге выльется в снижение цен на телевизоры».

Такой рост спроса должен вынудить производителей панелей обеспечить дальнейшее улучшение качества изображения, чему должно помочь внедрение технологий сверхвысокой чёткости (UHD) и 8K.

«Расширение рынка телевизоров с очень большими экранами в конечном итоге поможет индустрии быстрыми темпами нарастить производство, и это сыграет ключевую роль для компенсирования падения цен на панели, которое угрожает их доходам», – говорит Парк.

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