В октябре текущего года трансляция сигнала телеканала Paramount будет осуществляться с использованием видеокодека MPEG-4 AVC, а телеканал «Квартал ТВ» начнёт вещание на двух языках. Об этом говорится в официальном письме холдинга 1+1 media (занимается дистрибуцией выше указанных каналов), адресованном к провайдерам программных услуг.

1 октября «Квартал ТВ» начнёт работу на двух языках: вещание канала со спутника и в IP-сетях будет осуществляться с двумя звуковыми дорожками – украинской и русской. Обе аудиодорожки будут работать с битрейтом 128 kbps. Украинская дорожка является основным звуковым сопровождением по умолчанию. Русская — второй дорожкой с оригинальной озвучкой.

10 октября изменятся параметры спутникового вещания телеканала Paramount в части перехода от использования компрессии видео MPEG-2 к видеокодеку MPEG-4 AVC. Скорость потока: 1,2-2,5 Мбит/с. Другие технические параметры меняться не будут.

Впрочем, как отмечается в письме, дополнительно будет создана версия канала Paramount с прежней компрессией MPEG-2, которая будет распространятся посредством IP-связи.

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