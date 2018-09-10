СТБ запустил внеэфирную кампанию о командах своих проектов

Телеканал СТБ запустил внеэфирную кампанию #можутьвсе о своих творческих командах. Это будет серия коротких видеороликов, в которых главными героями выступили те, кто обычно находится за кадром любимых зрителями проектов СТБ. Увидеть их можно с 7 сентября на сайте и официальной фейсбук-странице телеканала под хештегом #можутьвсе.

«#можутьвсе – это кампания о наших невероятных творческих командах – самой главной ценности и силе СТБ. Каждый сотрудник канала уникален и талантлив, но именно в команде мы достигаем вершин, которые невозможно покорить, если идти к ним в одиночку. Эта кампания о синергии, помноженной на огромный талант, харизму и бесстрашие. О безграничной любви к проекту и профессии, героям и зрителям. #можутьвсе – это благодарность командам наших проектов, которые ежедневно меняют отношение к себе, окружающим и важным для общества вещам, и в очередной раз доказывают, что по обе стороны экрана нет ничего невозможного. Это наша гордость за команды, которые #можутьвсе», – рассказывает про кампанию HR-директор СТБ Людмила Довгоброд.

Над созданием видео #можутьвсе работала команда эфирного промо СТБ:

Лидия Панькив , руководитель отдела эфирного промо – идея и сценарий;

, руководитель отдела эфирного промо – идея и сценарий; журналисты Мария Штельмах и Руслана Кучинская – интервью;

и – интервью; режиссеры Юлия Галайчук и Андрей Милютин;

и арт-директор Алексей Золотухин — графическое оформление.

«СТБ ежедневно вселяет в людей веру в то, что возможно все; и команды, которые здесь работают, также #можутьвсе. Нам не все равно, каким будет результат. Наша хата точно не с краю, она в центре, и нам очень хорошо видно и слышно, что происходит за соседним забором. И если за ним беда или кому-то нужны слова поддержки, СТБ собирает команду и мчит на помощь. Ведь, чтобы менять жизни людей, ты должен быть готов изменить свою. Чтобы доказать людям, что возможно все, ты должен быть тем, кто может все. Пока зритель видит результаты нашей работы в эфире, я вижу за кадром колоссальные усилия команд, которые достойны того, чтобы о них снимали фильмы», – поделилась Лидия Панькив.

Героями кампании #можутьвсе стали те, кто ежедневно помогают людям худеть, петь, выздоравливать, находить любовь, сохранить семью, достигать целей, добиваться справедливости, узнавать первыми новости с передовой и учиться чему-то новому – творческие команды проектов СТБ. А началось все с небольшой идеи еще весной этого года.

«Когда мы помогали коллегам с подготовкой фотовыставки проекта «Я соромлюсь свого тіла», у нас возникла мысль снять к открытию небольшой ролик о команде. Очень хотелось рассказать зрителям, коллегам, участникам и журналистам о том, что в каждую минуту программы команда проекта вкладывает часть себя. И делает это просто потому, что им не все равно. Тут же мы отметили, что такое качество как сверхвозможности свойственно всем, кто работает на СТБ, поэтому идея сразу трансформировалась в отдельный проект #можутьвсе, который мы дорабатывали в течение лета», – добавила Лидия Панькив.

Видеоролики кампании #можутьвсе будут выходить в официальных пабликах СТБ в течение нескольких недель с периодичностью один раз в неделю.

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