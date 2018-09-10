19 сентября на KYIV MEDIA WEEK, при поддержке посольства США в Молдове, состоится панельная дискуссия «Молдова и Украина: новые горизонты сотрудничества», посвященная большим возможностям и широким перспективам, которые открываются сегодня для двух стран в сфере кино- и телепроизводства.

В рамках мероприятия, модератором которого станет исполнительный директор Украинской киноассоциации Виктория Ярмощук, состоится обсуждение наиболее актуальных вопросов, влияющих на стратегическое взаимовыгодное партнерство двух соседних стран в контексте производства контента. В дискуссии примут участие авторитетные профильные эксперты обеих держав.

Ключевой темой обсуждения станет копродукция как возможность взаимовыгодного объединения творческих и финансовых ресурсов двух государств с целью производства контента, предназначенного как для показа на внутренних рынках, так и для экспорта в другие страны.

В ходе панельной дискуссии будут предметно рассмотрены творческие и технические возможности, которыми обладает каждая из стран: к примеру, существующие в них киностудии, телеканалы и пр. Эксперты обсудят то, какие перспективы открывает совместное производство, тематически подкрепленное близостью менталитетов, общим прошлым и схожим настоящим Украины и Молдовы. А также – трудности реализации подобных проектов, связанные с вопросами языка, правового регулирования и пр.

Особое внимание будет уделено теме производства контента для международного рынка. Представители Украины расскажут об опыте, который страна уже наработала в этой сфере, и о том, каким образом к данному процессу может подключиться Молдова. А представители Молдовы, в свою очередь, проинформируют о том, как их государство готовится к введению системы cash rebate – возврата определенной части денежных средств, потраченных на кино- и телепроизводство в стране, которая официально заработает с 1 октября 2018 года. Также в ходе обсуждения будет рассмотрен вопрос господдержки отрасли в обеих странах, который имеет непосредственное влияние на последующий выход проектов на международный рынок.

Планируется также затронуть вопрос, выходящий за рамки отрасли и касающийся комплексного формирования имиджа государств. А именно – как продвигать страны на международном уровне с целью формирования крепких брендов для глобального рынка, что чрезвычайно важно для привлечения внешних инвестиций в локальную экономику.

Панельная дискуссия «Молдова и Украина: новые горизонты сотрудничества» состоится в третий день KYIV MEDIA WEEK (19 сентября) с 11:30 до 13:00.

Сразу же после панельной дискуссии представители Молдовы приглашают спикеров и гостей мероприятия, а также всех участников медиафорума на специальный нетворкинг-ланч, который состоится в главном холле KMW с 13:00 до 14:00.

Мероприятие организовано при поддержке посольства США в Молдове.

Партнер – Украинская киноассоциация.

KYIV MEDIA WEEK состоится 17–21 сентября 2018 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина). Зарегистрироваться на медиафорум можно здесь.

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