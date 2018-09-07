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Запуск первых спутников низкоорбитальной группировки OneWeb, предназначенной для раздачи широкополосного интернета, всё ещё ожидается до конца текущего года. Однако, по словам представителей компании OneWeb и компании Arianespace, осуществляющей запуски, он может быть сдвинут на начало 2019 года.

«Запланированный на декабрь запуск европейской компанией Arianespace на борту ракеты «Союз» первых 10 наших спутников может быть отложен примерно на месяц», – заявил изданию SpaceNews основатель компании OneWeb Грег Вайлер.

«У компании Arianespace имеются безотлагательные обязательства перед клиентами, и, будучи хорошими партнёрами, мы можем немного подождать, однако, мы всё же надеемся на то, что окно для запуска откроется для нас как можно раньше», – говорится в сообщении, полученном изданием от него по электронной почте.

Генеральный директор компании Arianespace Стефан Исраэль сообщил изданию SpaceNews о том, что спутники компании OneWeb будут запущены в период с 18 декабря по 19 февраля.

«Компания Arianespace запустит спутники компании OneWeb в этом промежутке времени, и сделает это как можно скорее, но с учётом наших обязательств перед другими клиентами», – сообщил он по электронной почте.

По словам Исраэля, в графике компании Arianespace отсутствуют какие-либо другие клиенты, которые могли бы сместить запуск спутников OneWeb.

В свою очередь, Вайлер опроверг сообщения ряда российских СМИ о том, что причиной задержки являются проблемы со спутниками, каждый из которых весит 145 килограммов и способен передавать данные на скорости в 10 гигабит в секунду.

«Спутники готовы, – заявил он. – И компания OneWeb готова».

Согласно информации от компании OneWeb, во время первого запуска на орбиту будут выведены полностью рабочие спутники, а не их тестовые модели. Во время последующих 20 запусков, которые компания Arianespace проведёт с использованием ракеты «Союз», на высоту в 500 километров будет выводиться от 34 до 36 спутников. Однако, при первом запуске в космос будет выведено всего 10 спутников, которые будут доставлены непосредственно на их плановую орбиту – 1200 километров, что избавит от необходимости использования двигателей спутников для подъёма на нужную высоту.

Компания OneWeb в настоящее время работает над созданием 900 спутников, которые будут построены совместно с компанией Airbus Defence and Space. Однако в OneWeb уже озвучили планы вывести на орбиту примерно 2 000 спутников. Среди компаний, которые должны будут производить дополнительные запуски, – компания Virgin Orbit, заключившая контракт на проведение 39 миссий ракеты LauncherOne, а также компания Blue Origin, подписавшая меморандум о взаимопонимании касательно проведения пяти запусков с использованием ракеты New Glenn.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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