Запуск первых спутников низкоорбитальной группировки OneWeb, предназначенной для раздачи широкополосного интернета, всё ещё ожидается до конца текущего года. Однако, по словам представителей компании OneWeb и компании Arianespace, осуществляющей запуски, он может быть сдвинут на начало 2019 года.

«Запланированный на декабрь запуск европейской компанией Arianespace на борту ракеты «Союз» первых 10 наших спутников может быть отложен примерно на месяц», – заявил изданию SpaceNews основатель компании OneWeb Грег Вайлер.

«У компании Arianespace имеются безотлагательные обязательства перед клиентами, и, будучи хорошими партнёрами, мы можем немного подождать, однако, мы всё же надеемся на то, что окно для запуска откроется для нас как можно раньше», – говорится в сообщении, полученном изданием от него по электронной почте.

Генеральный директор компании Arianespace Стефан Исраэль сообщил изданию SpaceNews о том, что спутники компании OneWeb будут запущены в период с 18 декабря по 19 февраля.

«Компания Arianespace запустит спутники компании OneWeb в этом промежутке времени, и сделает это как можно скорее, но с учётом наших обязательств перед другими клиентами», – сообщил он по электронной почте.

По словам Исраэля, в графике компании Arianespace отсутствуют какие-либо другие клиенты, которые могли бы сместить запуск спутников OneWeb.

В свою очередь, Вайлер опроверг сообщения ряда российских СМИ о том, что причиной задержки являются проблемы со спутниками, каждый из которых весит 145 килограммов и способен передавать данные на скорости в 10 гигабит в секунду.

«Спутники готовы, – заявил он. – И компания OneWeb готова».

Согласно информации от компании OneWeb, во время первого запуска на орбиту будут выведены полностью рабочие спутники, а не их тестовые модели. Во время последующих 20 запусков, которые компания Arianespace проведёт с использованием ракеты «Союз», на высоту в 500 километров будет выводиться от 34 до 36 спутников. Однако, при первом запуске в космос будет выведено всего 10 спутников, которые будут доставлены непосредственно на их плановую орбиту – 1200 километров, что избавит от необходимости использования двигателей спутников для подъёма на нужную высоту.

Компания OneWeb в настоящее время работает над созданием 900 спутников, которые будут построены совместно с компанией Airbus Defence and Space. Однако в OneWeb уже озвучили планы вывести на орбиту примерно 2 000 спутников. Среди компаний, которые должны будут производить дополнительные запуски, – компания Virgin Orbit, заключившая контракт на проведение 39 миссий ракеты LauncherOne, а также компания Blue Origin, подписавшая меморандум о взаимопонимании касательно проведения пяти запусков с использованием ракеты New Glenn.

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