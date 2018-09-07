KMW-2018: опубликована программа конференции «Борьба с пиратством в Украине: Что сделано – Что делать»

KMW-2018: опубликована программа конференции «Борьба с пиратством в Украине: Что сделано –...

Уже 19 сентября состоится конференция «Борьба с пиратством в Украине. Что сделано – Что делать. 2018». Время проведения с 14:00 до 17:00. Адрес: Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5, конференц-зал LONDON.

Участие в конференции по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

14.00 Регистрация, приветственный кофе

14.30-15.50 Борьба с пиратством в Украине. Что сделано

Как вопросы защиты интеллектуальной собственности раскрыты в украинском законодательстве. Административная и уголовная ответственность за нарушение права интеллектуальной собственности. Какие меры принимаются. Результаты для правообладателей.

Богдан Михайлович Падучак, заместитель директора департамента интеллектуальной собственности, начальник управления Министерства экономического развития и торговли Украины

Вячеслав Миенко, заместитель генерального директора по правовым вопросам 1+1 Медиа, управляющий партнер АО Smartsolutions Law Group

Николай Фаенгольд, коммерческий директор StarLight Digital

Владимир Илинг, Глава Украинской Антипиратской Ассоциации (УАПА)

Заур Урусов, заместитель начальника управления Департамента Киберполиции

Альтернативные методы борьбы с пиратством: мониторинг нарушений, предупреждение пиратства, работа с участниками экосистемы пиратства

Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента StarLight Digital

Андрей Бахталовский, Product Owner SUDUM

Анна Андрющенко, директор по проектам Kinolife Distribution

Как бизнес поддерживает правообладателей. Трансформация технологий и форматов потребления контента, ее влияние на рынок и на защиту права интеллектуальной собственности.

Виктория Цомая, директор по маркетингу компании ВОЛЯ

Представитель Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА (уточняется)

Представитель OLX (уточняется)

15.50-16.20 Кофе-брейк, неформальное общение

16.20-17.00 Пиратство в Украине и мире — положение вещей

Исследование украинского потребителя «Где, как и почему потребляют контент». Анализ потребления пиратского контента в мире.

Марта Сулкевич, Директор по продаже продуктов Gemius в регионе EMEA&APAC

Анализ потенциальных убытков правообладателей из-за пиратства. Что делать.

Катерина Федорова, директор Общественного Союза «Инициатива Чистое небо»

Программа может меняться и дополняться.

На KYIV MEDIA WEEK 2018 ожидается еще больше зарубежных гостей и спикеров, официальных делегаций Кореи, Китая, Молдовы, США и других стран мира, а также специальные мероприятия от партнеров форума — ведущих украинских и международных компаний. KYIV MEDIA WEEK 2018 состоится 17-21 сентября 2018 в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина).

Ознакомиться с программой форума можно на официальном сайте KMW, а следить за свежими новостями — на странице форума в Facebook.

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