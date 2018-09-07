KMW-2018: опубликована программа конференции «Борьба с пиратством в Украине: Что сделано – Что делать»

Уже 19 сентября состоится конференция «Борьба с пиратством в Украине. Что сделано – Что делать. 2018». Время проведения с 14:00 до 17:00. Адрес: Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5, конференц-зал LONDON.
Участие в конференции по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
14.00 Регистрация, приветственный кофе
14.30-15.50 Борьба с пиратством в Украине. Что сделано
Как вопросы защиты интеллектуальной собственности раскрыты в украинском законодательстве. Административная и уголовная ответственность за нарушение права интеллектуальной собственности. Какие меры принимаются. Результаты для правообладателей.
Богдан Михайлович Падучак, заместитель директора департамента интеллектуальной собственности, начальник управления Министерства экономического развития и торговли Украины
Вячеслав Миенко, заместитель генерального директора по правовым вопросам 1+1 Медиа, управляющий партнер АО Smartsolutions Law Group
Николай Фаенгольд, коммерческий директор StarLight Digital
Владимир Илинг, Глава Украинской Антипиратской Ассоциации (УАПА)
Заур Урусов, заместитель начальника управления Департамента Киберполиции
Альтернативные методы борьбы с пиратством: мониторинг нарушений, предупреждение пиратства, работа с участниками экосистемы пиратства
Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента StarLight Digital
Андрей Бахталовский, Product Owner SUDUM
Анна Андрющенко, директор по проектам Kinolife Distribution
Как бизнес поддерживает правообладателей. Трансформация технологий и форматов потребления контента, ее влияние на рынок и на защиту права интеллектуальной собственности.
Виктория Цомая, директор по маркетингу компании ВОЛЯ
Представитель Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА (уточняется)
Представитель OLX (уточняется)
15.50-16.20 Кофе-брейк, неформальное общение
16.20-17.00 Пиратство в Украине и мире — положение вещей
Исследование украинского потребителя «Где, как и почему потребляют контент». Анализ потребления пиратского контента в мире.
Марта Сулкевич, Директор по продаже продуктов Gemius в регионе EMEA&APAC
Анализ потенциальных убытков правообладателей из-за пиратства. Что делать.
Катерина Федорова, директор Общественного Союза «Инициатива Чистое небо»
Программа может меняться и дополняться.
На KYIV MEDIA WEEK 2018 ожидается еще больше зарубежных гостей и спикеров, официальных делегаций Кореи, Китая, Молдовы, США и других стран мира, а также специальные мероприятия от партнеров форума — ведущих украинских и международных компаний. KYIV MEDIA WEEK 2018 состоится 17-21 сентября 2018 в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина).
Ознакомиться с программой форума можно на официальном сайте KMW, а следить за свежими новостями — на странице форума в Facebook.