ContentArmor и castLabs представили технологию «водяных знаков» для борьбы с пиратством в сфере OTT

ContentArmor и castLabs представили технологию «водяных знаков» для борьбы с пиратством в...

Немецкая компания castLabs, работающая в сфере технологий цифрового видео, и французская компания ContentArmor, предлагающая решения для нанесения защитных «водяных знаков» на контент, решили объединить свои усилия для интегрирования технологии «сеансовых водяных знаков» в набор видео-инструментов компании castLabs для сферы ОТТ и систем развлечений в салоне самолёта (IFE).

Технология нанесения «сеансовых водяных знаков» используется студиями и потоковыми платформами для борьбы с видео-пиратством. Данная технология позволяет отслеживать источники пиратского контента – вплоть до индивидуальных учётных записей или конкретных потоковых сеансов. В компании утверждают, что система для нанесения «водяных знаков» ContentArmor обладает устойчивостью по отношению к широкому спектру модификаций контента, начиная от простого транскодирования и заканчивая захватом картинки с экрана.

«Вопрос борьбы с видео-пиратством является важнейшей задачей всех заинтересованных сторон, вовлечённых в процесс дистрибуции видео, и мы очень рады тому, что интеграция с технологией ContentArmor даст клиентам castLabs широкий набор инструментов, необходимых для обеспечения защиты контента», – говорит генеральный директор castLabs Майкл Стэтман.

Генеральный директор ContentArmor Алан Д.ран добавляет: «Наше совместное с castLabs решение должно удовлетворить запросы, связанные с безопасностью, имеющиеся у поставщиков контента и дистрибуторов, работающих на различных рынках – таких, как ОТТ и видео по запросу VOD. В проектах IFE возможность нанесения «водяных знаков» на лету особенно важна для авиакомпаний и их интеграторов, так как это позволяет им существенно экономить операционные расходы».

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