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ContentArmor и castLabs представили технологию «водяных знаков» для борьбы с пиратством в сфере OTT

Борис Скуратовский
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Пиратство

Немецкая компания castLabs, работающая в сфере технологий цифрового видео, и французская компания ContentArmor, предлагающая решения для нанесения защитных «водяных знаков» на контент, решили объединить свои усилия для интегрирования технологии «сеансовых водяных знаков» в набор видео-инструментов компании castLabs для сферы ОТТ и систем развлечений в салоне самолёта (IFE).

Технология нанесения «сеансовых водяных знаков» используется студиями и потоковыми платформами для борьбы с видео-пиратством. Данная технология позволяет отслеживать источники пиратского контента – вплоть до индивидуальных учётных записей или конкретных потоковых сеансов. В компании утверждают, что система для нанесения «водяных знаков» ContentArmor обладает устойчивостью по отношению к широкому спектру модификаций контента, начиная от простого транскодирования и заканчивая захватом картинки с экрана.

«Вопрос борьбы с видео-пиратством является важнейшей задачей всех заинтересованных сторон, вовлечённых в процесс дистрибуции видео, и мы очень рады тому, что интеграция с технологией ContentArmor даст клиентам castLabs широкий набор инструментов, необходимых для обеспечения защиты контента», – говорит генеральный директор castLabs Майкл Стэтман.

Генеральный директор ContentArmor Алан Д.ран добавляет: «Наше совместное с castLabs решение должно удовлетворить запросы, связанные с безопасностью, имеющиеся у поставщиков контента и дистрибуторов, работающих на различных рынках – таких, как ОТТ и видео по запросу VOD. В проектах IFE возможность нанесения «водяных знаков» на лету особенно важна для авиакомпаний и их интеграторов, так как это позволяет им существенно экономить операционные расходы».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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