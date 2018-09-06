В прошлом году убытки телевизионной индустрии Германии от пиратства составили 700 миллионов евро

Борис Скуратовский
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1.9 миллиона жителей Германии регулярно смотрят телевизионные программы из нелегальных источников, что ежегодно причиняет медиа-компаниям убытки на сумму в более чем 430 миллионов евро.

В целом, с учётом предшествующей и последующей стадий формирования стоимости, убытки составляют примерно 700 миллионов евро в год, — пишет издание Broadband TV News. Это связано с неуплатой налогов на сумму до 170 миллионов евро в год. Таковы данные исследования, проведённого группой Goldmedia по заказу Ассоциации коммерческих вещателей Германии VAUNET (ранее носила название VPRT).

Наиболее часто пользователи нелегальных платформ линейного телевидения смотрят спортивные программы, фантастику и документальные фильмы. Наиболее распространено телевизионное пиратство в среде молодёжи в возрасте от 18 до 23 лет: почти треть от общего числа зрителей нелегальных платформ потокового телевидения составляют представители данной возрастной группы.

Молодёжь в возрасте от 18 до 23 лет составляет львиную долю от всех пользователей нелегальных платформ: потоковые трансляции программ линейного телевидения смотрит 12% представителей этой возрастной группы, делая это в среднем по 90 минут в день. Подавляющее большинство молодых людей говорит, что доступ к нелегальному телевизионному контенту получить легко или очень легко.

Любопытно, что 89% зрителей нелегальных потоковых трансляций телепрограмм в принципе готовы воспользоваться предложениями легальных платформ в случае, если они потеряют доступ к нелегальным источникам контента.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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