В прошлом году убытки телевизионной индустрии Германии от пиратства составили 700 миллионов евро

1.9 миллиона жителей Германии регулярно смотрят телевизионные программы из нелегальных источников, что ежегодно причиняет медиа-компаниям убытки на сумму в более чем 430 миллионов евро.

В целом, с учётом предшествующей и последующей стадий формирования стоимости, убытки составляют примерно 700 миллионов евро в год, — пишет издание Broadband TV News. Это связано с неуплатой налогов на сумму до 170 миллионов евро в год. Таковы данные исследования, проведённого группой Goldmedia по заказу Ассоциации коммерческих вещателей Германии VAUNET (ранее носила название VPRT).

Наиболее часто пользователи нелегальных платформ линейного телевидения смотрят спортивные программы, фантастику и документальные фильмы. Наиболее распространено телевизионное пиратство в среде молодёжи в возрасте от 18 до 23 лет: почти треть от общего числа зрителей нелегальных платформ потокового телевидения составляют представители данной возрастной группы.

Молодёжь в возрасте от 18 до 23 лет составляет львиную долю от всех пользователей нелегальных платформ: потоковые трансляции программ линейного телевидения смотрит 12% представителей этой возрастной группы, делая это в среднем по 90 минут в день. Подавляющее большинство молодых людей говорит, что доступ к нелегальному телевизионному контенту получить легко или очень легко.

Любопытно, что 89% зрителей нелегальных потоковых трансляций телепрограмм в принципе готовы воспользоваться предложениями легальных платформ в случае, если они потеряют доступ к нелегальным источникам контента.

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