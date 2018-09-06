В следующем году общественный вещатель Швейцарии – компания SRG – планирует прекратить трансляцию своих телеканалов в наземном цифровом эфире в стандарте DVB-T. В отличие от соседних Австрии и Германии, перехода на стандарт DVB-T2 не планируется.

Сворачивание DTT-вещания включено в новую концессию, которую SRG недавно получила от Федерального Совета Швейцарии, а также является частью мер, направленных на сокращение расходов компании.

«В настоящее время SRG располагает сетью, которая объединяет немногим более 200 передатчиков стандарта DVB-T. Впрочем, в качестве источника телепрограмм DVB-T вещание сегодня использует лишь примерно 1.9% всех швейцарских домохозяйств, да и то – главным образом, для просмотра телепрограмм на втором и третьем экране, – заявил в интервью немецкому информационному изданию golem.de представитель пресс-службы SRG. – По нашим подсчётам, отключение вещания затронет около 64 000 домохозяйств».

В качестве альтернативы в SRG предлагают им обратить свой взор на спутниковые DTH-платформы.

«Качество принимаемого телевизионного сигнала с таких платформ намного выше, чем в DVB-T, ибо на спутнике телеканалы доступны в HD-качестве. И, как и в случае с DVB-T, для приёма не требуется оформлять подписку».

Телевизионные и радиовещательные каналы системы SRG транслируются со спутников группы Hotbird компании Eutelsat (13 восточной долготы). Данные каналы закодированы в связи с требованиями о защите авторских прав, поэтому для их просмотра гражданам Швейцарии, проживающим на территории страны и за её пределами, требуется получить специальную смарт-карту.

Все телеканалы общественного вещателя SRG транслируются через спутник Hotbird в режиме высокой чёткости HD. Трансляции данных каналов в режиме SD были прекращены в начале 2016 года.

Напомним, ранее Mediasat сообщал, что в Италии приняли решение не менять технологию эфирного цифрового вещания с DVB-T на DVB-T2, ограничившись только заменой стандарта компрессии с MPEG-2 на MPEG-4.

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