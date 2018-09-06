Выполняют и перевыполняют: радиоиндустрия готова к увеличению квот на украиноязычную музыку в эфире

5 сентября в помещении информационного агентства «Укринформ» состоялась пресс-конференция члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского на тему «Языковые квоты на радио в первом полугодии 2018 года».

Само понятие «квота» указывает на долю, часть от чего либо, выраженную в числовом эквиваленте, то есть – цифрами. И этих самых цифр в процессе пресс-конференции было названо много. Для начала, в качестве вводной информации, журналистам были озвучены базовые статистические данные, на основании которых Нацсоветом и были собраны материалы, ставшие предметом пресс-конференции.

И так, за первое полугодие текущего года регулятор провёл 6 волн мониторинга 15 общенациональных радиостанций и 2 волны мониторинга 174 местных и региональных радиостанций, которые проверялись на предмет соблюдения норм законодательства, регламентирующих количество украиноязычных песен в эфире и доле ведения программ на украинском языке. Как известно, закон требует, чтобы не меньше 30% от всех песен, звучащих в эфире радиостанции, составляли композиции украиноязычных исполнителей (для радиостанций, в эфире которых звучит не менее 60% песен, исполняемых на официальных языках ЕС, квота украиноязычного контента несколько ниже – 25%), а доля украинского языка в ведении программ составляла не менее 55%. Это – по состоянию на сегодняшний день. Ибо с 8-го ноября квоты увеличатся: украиноязычные песни должны будут составлять уже не 30, а 35% эфира, а доля украиноязычных программ вырастет до 60%.

Однако, это случится в ноябре. А как обстоит сегодня дело с соблюдением действующих норм? В целом, по словам Сергея Костинского, за два года, прошедшие с момента введения квот, все игроки рынка научились их соблюдать, чему в немалой степени способствовала активная позиция Национального совета. При этом за минувший год доля украиноязычных композиций в эфире всех украинских радиостанций выросла в среднем примерно на 5%. Что, в общем-то, соответствует увеличению квоты на 5%, которое имело место в ноябре 2017 года. Таким образом, доля украиноязычных песен в эфире общенациональных радиостанций в среднем составляет 54%, а в эфире региональных и местных станций – 48%. И это – без привязки к форматам и прочим показателям.

Впрочем, как отметил Сергей Костинский, ориентироваться на этот средний показатель было бы не совсем корректно – ведь на него влияют, в частности, показатели общенациональной сетевой радиостанции «Країна FM», в эфире которой звучит 100% украиноязычной музыки, и каналов системы Общественного вещания – «Украинское радио», «Промінь» и «Культура», где доля украиноязычных песен также близка к 100%.

Однако, как бы там не было, можно смело говорить о перевыполнении квот на украинскую музыку. В эфире общенациональных радиостанций квоты перевыполняются на 24%, а местные и региональные вещатели перевыполняют существующие квоты на 18%.

Говоря о текущей ситуации с языком ведения программ, Сергей Костинский отметил, что, согласно данным мониторингов, доля украинского языка в эфире общенациональных радиостанций выросла в сравнении с первой половиной 2017 года на 3%, а в эфире местных и региональных вещателей – на 5%. Таким образом, средняя доля украиноязычный программ в эфире общенациональных радиосетей достигла отметки в 84%, а в эфире местных и региональных радиостанций составляет 92%. Таким образом, общенациональные радиостанции перевыполняют установленные законом нормы более чем на 30%, а местные и региональные радиовещатели – на 37%.

Разумеется, не всё шло так гладко – некоторые вещатели периодически нарушали установленные законом нормы. Однако, к таким нарушителям Нацсовет подходил по всей строгости закона. В частности, в первом полугодии текущего года регулятором был наложен наибольший за весь период действия закона штраф за невыполнение квот украиноязычного контента – его заплатила радиостанция «Пятница», а его сумма составила 327 842 гривны.

Озвучивая конкретные цифры по различным радиостанциям, Сергей Костинский указал на то, что всех общенациональных вещателей можно условно разделить на три большие группы. В первую группу вошли вещатели, в эфире которых украиноязычный контент доминирует. Это уже упомянутые выше «Країна FM» (100%), «Промінь» (99%), «Украинское радио» (92%) и «Культура» (76%). При чём, если показатели радио «Країна FM» за последний год были стабильны – 100% было, 100% осталось, то каналы системы Общественного вещания за тот же период увеличили долю украиноязычного контента на 2, 14 и 13% соответственно.

Во вторую группу попали семь общенациональных вещателей с разножанровым и разноформатным музыкальным наполнением – средний показатель украиноязычного контента в этой группе достиг отметки в 40%. Наибольший рост доли украинской музыки в этой группе продемонстрировала радиостанция «Радио НВ». Как известно, это новый вещатель, начавший работу весной этого года после переформатирования радиостанции «ЭРА FM». Радиостанция «Радио НВ» работает в разговорно-информационном формате, однако, в её эфире присутствует и музыка. И рост украинских композиций в этом слоте составил целых 23% – в сравнении с показателями радио «ЭРА FM» за прошлый год. Также неплохой рост показали радиостанции «Наше Радио» и «Перец FM» – 9 и 6 процентов соответственно.

И, наконец, третья группа объединила в себе радиостанции, в эфире которых не менее 60% составляют песни на официальных языках стран ЕС. Как упоминалось выше, таким вещателям закон разрешает транслировать 25% украинозычных песен. Однако, и эти вещатели перевыполнили норму: средний показатель украиноязычной музыки в данной группе составил 30%.

Если говорить о показателях ведения программ на украинском языке, то здесь лидерами являются те же вещатели. Наибольшая доля украиноязычных программ – 100% – была отмечена в эфире таких радиостанций как «Країна FM» и «Промінь». Далее расположились радиостанции «Культура» (99%) и «Украинское радио» (97%). На пятом месте оказалась радиостанция «Ретро FM» – в её эфире регулятор насчитал 94% украиноязычных программ. При этом наибольший рост украиноязычных программ был отмечен в эфире радиостанций «Наше Радио», «Русское радио Украина», «Перец FM», «Мелодия» и «Шансон».

В целом же положительная динамика – как в области квот на украинскую музыку, так и в сфере языка ведения программ – наблюдалась в эфирах всех вещателей. Таким образом, по словам Сергея Костинского, квоты стали своего рода стимулом для движения радиостанций в этом направлении.

Отдельно Сергей Костинский озвучил информацию, характеризующую ситуацию в эфире региональных и местных вещателей. Средний показатель, характеризующий долю украинских песен в эфире таких станций, составил 48%. В сравнении с прошлым годом эта доля выросла на 5% – то есть, здесь также наблюдается положительная динамика.

Наибольшие показатели украиноязычных песен в эфире местных и региональных вещателей дали Ривненская область (81%), Тернопольская область (78%), Ивано-Франковская область (65%), Волынская область (60%), Сумская (59%) и Львовская область (54%). В то же время, по словам Сергея Костинского, наибольшую динамику роста количества песен на украинском языке продемонстрировали радиостанции Луганской области (+16%), Закарпатская область (+15%), Волынская область (+10%), Тернопольская область (+9%), Киев и Киевская область (+9%), Кировоградская область (+8%) и Херсонская область (+8%).

Показатели же ведения программ на украинском языке в эфире региональных и местных радиостанций составили в среднем 92%. И этот показатель в сравнении с предыдущим годом вырос на 5%. По 100% украиноязычных программ было зафиксировано в эфире местных радиостанций трёх областей – Волынской, Ривненской и Хмельницкой. Немного ниже – 99% – был показатель Львовской и Черновицкой областей. А наилучшая динамика роста украиноязычный программ и передачи была отмечена на радиостанциях Херсонской области, где доля таких программ увеличилась на 18%, Хмельницкой (17%), Николаевской (9%), Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областей (по 8%). Таким образом, хорошая динамика наблюдается по всей территории Украины.

В заключении Сергей Костинский коснулся темы санкций, который регулятор готов применять и применяет к нарушителям закона о квотах. Компромисс здесь невозможен – штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора накладывается за малейшее отступление от установленных законом норм. И за первое полугодие штраф был наложен на троих вещателей, которые, в общей сложности, заплатили в бюджет 371 451,7 гривны. А за весь период действия квот на радио регулятор назначил нарушителям штрафы на общую сумму в 1 373 408,3 гривны. Впрочем, здесь вопрос не только в деньгах. Для небольшой радиостанции конкретная сумма наложенного штрафа может быть не столь уж велика. Однако, даже сумма в несколько десятков гривен выливается для вещателя в серьёзные репутационные потери. И это – главный фактор, стимулирующий радийщиков к соблюдению норм законодательства. При этом, по словам Сергея Костинского, наблюдается тенденция к уменьшению нарушений, а все отмеченные такие факты были, в общем-то, ненамеренными, техническими ошибками при расчётах музыкальных редакторов станций.

Параллельно практически исчезли голоса скептиков, утверждавших, что закон о квотах выполнить невозможно. Беспочвенными оказались и опасения, связанные с возможной потерей слушателей, падением рейтингов и, как следствие – снижением доходов индустрии. Радиостанции всё так же успешно продают рекламное время в своём эфире, а некоторые это делают настолько успешно, что, по словам Сергея Костинского, распродали места в рекламных блоках до конца года. Да и самого качественного украиноязычного музыкального контента на рынке стало больше – квоты дали зелёный свет появлению новых песен и стимулируют дальнейшее развитие музыкальной индустрии в данном направлении. Таким образом, подвёл итог Костинский, индустрия полностью готова к планируемому на ноябрь увеличению квоты украинской музыки ещё на 5% – по мнению члена Нацсовета, этот процесс пройдёт для радиовещателей без особых проблем.

Более детальную информацию и статистические данные ищите на сайте Нацсовета.

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