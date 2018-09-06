Инсайты FAANGS и эксклюзивный скрининг детского контента от K7 Media на KMW 2018

Интеллектуальный партнер KYIV MEDIA WEEK – K7 Media – готовится к своему приезду в Украину.

Международная медиаконсалтинговая компания уже четвертый год подряд принимает активное участие в медиафоруме и поделится с его участниками эксклюзивными инсайтами FAANGS (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Snapchat), а также проведет специальный скрининг детского контента.

Ключевым моментом презентации о FAANGS будет секретность, которая окутала процесс создания контента онлайн-платформами, а также влияние, которое они оказывают на развитие отрасли в целом. Спикер презентации – менеджер по коммуникациям K7 Media Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella).

«Мы рады снова сотрудничать с KYIV MEDIA WEEK, и с нетерпением ждем возможности поделиться своими мыслями и инсайтами о трендах в медиа. Форум – это отличное место для обсуждения процессов внутри отрасли, и нам очень приятно снова быть его Интеллектуальным партнером», – говорит Дэвид.

Катерина Удут, заместитель директора MRM и организатор KMW добавляет: «Многолетнее партнерство и дружба с K7 Media – наша гордость, как организаторов масштабного медийного мероприятия. Благодаря уникальной экспертизе, которой обладает эта компания, мы можем смело наполнять программу KMW чрезвычайно актуальными и интересными темами. Ведь именно от бизнес-стратегий цифровых гигантов, о которых расскажет участникам форума Дэвид, и от того, на каких мультфильмах и сериалах воспитывается юный зритель сегодня, в значительной степени будет зависеть будущее мировой телеиндустрии».

K7 Media проводит аналитические исследования о глобальных тенденциях в индустрии контента для крупных мировых медиа-брендов. Компания предоставляет своим клиентам регулярные отчеты и шоурилы лучших мировых форматов, а ее команда международных специалистов регулярно информирует каждого клиента индивидуально о телевизионных и диджитальных трендах.

Если вы хотите получить дополнительную информацию об услугах K7 Media, Дэвид Чиарамелла с радостью встретится с вами на KYIV MEDIA WEEK. Электронная почта Дэвида – david.ciaramella@k7.media.

Презентация-скрининг «Тренды FAANGS от K7 Media» состоится 17 сентября в 16:10 в конференц-зале Paris. Скрининг детского контента – 19 сентября в 10:00 в конференц-зале Paris. KYIV MEDIA WEEK пройдет 17-21 сентября 2018 года.

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