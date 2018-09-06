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OTT Servis

В 2023 году доходы OTT платформ от трансляции фильмов и телевизионных программ в 22 странах Восточной Европы достигнут отметки в 3.51 миллиарда долларов, что более чем в три раза выше 1.01 миллиарда долларов, которые сектор заработал в 2017 году.

На долю России к 2023 году будет приходиться 40% от всех доходов сектора OTT в регионе, на втором месте будет Польшаеё доля составит 23%. Из 2 495 миллиардов долларов дополнительного дохода, полученного в период с 2017 по 2023 год, на долю России придётся 994 миллиона, а ещё 537 миллионов долларов придёт из Польши.

Старший аналитик Digital TV Research Саймон Мюррей отметил: «Мы считаем, что Россия сможет добиться такого роста при минимальной поддержке со стороны международных игроков. Ограничения, связанные с правами собственности на OTT платформы, ограничивают деятельность таких компаний, как Netflix и Amazon Prime Video. К счастью для России, в этой стране имеется немало собственных платформ».

Доходы от услуги SVOD стали в 2017 году крупнейшим источником доходов сектора OTT. К 2023 году доходы от SVOD достигнут отметки в 2.25 миллиарда долларов (64% от общих доходов OTT) – при 515 миллионах долларов по состоянию на 2017 год (51% от общего дохода OTT).

В 2018 году Россия потеснит Польшу с позиции лидера по доходам от SVOD. Доходы от SVOD в России к 2023 году достигнут отметки в 766 миллионов долларовили 34% от общей суммы по региону. Польша даст ещё 598 миллионов долларов (27%). В 2017 году общая доля этих стран составляла 68%, однако, она снизится в силу мощного роста в других странах.

Согласно прогнозам, изложенным в отчёте «Прогнозы развития рынка OTT ТВ и видео в странах восточной Европы», к 2023 году число подписчиков услуги SVOD в регионе достигнет отметки в 22.1 миллиона, что втрое выше 7.1 миллиона по состоянию на конец 2017 года. Из 15 миллионов новых подписчиков 5 миллионов будут из России и почти 4 миллионаиз Польши.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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