Спутник AMOS-8 будет построен в Израиле при финансовой поддержке со стороны правительства

Выделение финансовых средств даст оператору спутников AMOS – компании Spacecom – возможность разорвать заключённую в марте сделку с американской компанией Loral, которая должна была строить спутник AMOS-8.

Израильское правительство утвердило программу финансирования, необходимого для постройки спутника связи AMOS-8, который теперь планируется строить в Израиле. Об этом в понедельник сообщили в израильском Министерстве науки, технологий и космоса.

Выделение правительственных средств даст оператору спутников AMOS – израильской компании Space Communication Ltd. (известна как Spacecom) – возможность разорвать сделку стоимостью в 112 миллионов долларов, заключённую в марте с расположенной в Пало-Альто, штат Калифорния, компанией Space Systems/Loral LLC, которая должна была заниматься постройкой спутника AMOS-8.

Компания Spacecom уже дважды откладывала необходимый платёж Loral, выторговывая более выгодные условия у израильского правительства. К слову, пять из семи спутников AMOS компании Spacecom были произведены в Израиле, на производственных мощностях государственной компании Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI).

На этот раз IAI входила в число четырёх компаний, боровшихся за право подписания контракта на постройку спутника AMOS-8, однако, она не могла предложить выгодные условия.

Спутник AMOS-8 должен будет заменить собой спутник AMOS-7, который в компании Spacecom арендовали на четыре года после того, как в 2016 году в результате взрыва на стартовой площадке был уничтожен предыдущий спутник компании, AMOS-6. следствием данного инцидента стала потеря компанией Spacecom контракта с компанией Facebook стоимостью в 95 миллионов долларов, а также срыв сделки о продажи компании Spacecom китайской компании Beijing Xinwei Technology Group Ltd. из Шанхая, которая работает в сфере технологий связи. Данная авария также имела серьёзные последствия финансового характера и для IAI.

В марте издание Calcalist сообщало, ссылаясь на два конфиденциальных источника, что компании IAI требуется на протяжении нескольких лет ежегодное финансирование на сумму в 20.1 миллиона долларов (70 миллионов шекелей), чтобы получить контракт на постройку спутника AMOS-8. Данные источники на условиях анонимности сообщили, что сделка между Spacecom и Loral была заключена для оказания давления на правительство с целью вынудить его выделить необходимые финансовые средства для постройки спутника в Израиле.

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