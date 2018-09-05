5 сентября Национальный Совет по Вопросам Телевидения и Радиовещания представил результаты мониторинга 15-ти общенациональных радиостанций и 174-х региональных и местных FM-радиостанций соблюдения обязательной доли песен и передач на украинском языке. Согласно закону №1421-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины о доле музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций» до 8 ноября 2018 года доля песен на украинском языке должна составлять не менее 30%, а передач — не менее 55%.

По данным мониторинга на период первого полугодия 2018 года, объем украиноязычных песен превысил квотовую норму на 24% на общенациональных радиостанциях и на 18% — на региональных и местных. Объем передач на общенациональных радиостанциях на государственном языке также составил на 31% выше нормы, установленной законом, на региональных и местных — на 37% выше нормы.

Член Национального Совета Сергей Костинский выделил радиостанции с наибольшей долей украинских песен, на которых украинская песня звучала в 91% случаев. Это радиостанции «Країна ФМ» – 100%, «UA:Радіо Промінь» – 99%, «UA:Українське радіо» – 92%, «UA:Радіо Культура» – 76%. Также член Нацсовета не обошел и радиостанции с разноформатным музыкальным контентом, где средняя доля украиноязычных песен в первом полугодии 2018 составила 40% и радиостанции, в эфире которых доля песен на официальных языках ЕС в соответствии с условиями лицензии составляет не менее 60% общего объема.

Значительный рост количества украиноязычных песен по сравнению с прошлым годом, как отметил Костинский, наблюдается на радиостанциях «Радіо НВ» – на 23%, «UA:Українське радіо» – на 14%, «UA:Радіо Культура» – на 13%, «Наше радіо» – на 9%, «Перець ФМ» – на 6%.

Тот факт, что все радиостанции наращивают долю песен на украинском языке, по словам члена Нацсовета, говорят о позитивной динамике и о том, что квоты стимулируют радиостанции увеличивать объем эфира на государственном языке из года в год.

Распределение мониторинговых показателей между региональными и местными радиостанциями продемонстрировало средний показатель песен по регионам 48%, и по сравнению с прошлым годом эта доля увеличилась на 5%. Увеличили показатели объема украиноязычных песен на радиостанциях Луганской — на 16%, Волынской — на 10%, Тернопольской, Киева и Киевской областях на 9% соответственно. Эфирное время на украинском значительно увеличилось в Херсонской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.

Более детально с результатами мониторинга можно ознакомится в статье «Выполняют и перевыполняют: радиоиндустрия готова к увеличению квот на украиноязычную музыку в эфире».

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