Как сообщили в компании SES, сверхмощный спутник SES-14, расположенный в орбитальной позиции 47.5 градусов западной долготы, начал предоставлять услуги связи клиентам в странах Северной и Латинской Америки, Карибского бассейна, Западной Африки и в акватории северной части Атлантического океана.

Полностью электрический спутник, обеспечивающий широколучевое покрытие в C- и Ku-диапазонах, а также покрытие лучом высокой пропускной способности в Ku-диапазоне, является уже вторым после SES-15 гибридным спутником компании SES, предназначенным для обслуживания Америки.

Благодаря наличию широкополосных лучей в C- и Ku-диапазонах, а также повышенной пропускной способности спутник SES-14 имеет возможность обслуживания различных рынков. В частности, спутник увеличит охват второго кабельного сообщества SES в странах Латинской Америки, а также предоставит дополнительные ёмкости для развития DTH-платформ. Помимо этого, спутник увеличит возможности доступа динамически развивающегося авиационного рынка к высокоскоростным каналам связи, а также предоставит ёмкости для развития морской связи и магистральных каналов сотовой связи.

Кроме того, на спутнике также установлен модуль системы Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD) от агентства NASA. Система GOLD обеспечит проведение съёмки в беспрецедентном качестве верхних слоёв атмосферы с геостационарной орбиты, что поможет учёным лучше понять процессы, происходящие на границах атмосферы нашей планеты.

Расположенный в орбитальной позиции 47.5 градуса западной долготы спутник SES-14 должен дополнить и в конечном итоге заменить спутник NSS-806, который работает в этой позиции сейчас. Лицензия на использование данной орбитальной позиции, изначально выделенной для Бразилии, была получена компанией SES на аукционе частот, прошедшем в 2014 году.

Технический директор компании SES Мартин Холливелл говорит: «Благодаря чёткой и слаженной работы команд компаний Airbus, Arianespace и SES, спутник SES-14 готов к выполнению возложенной на него задачи по доставке зрителям в странах Латинской Америки телевизионного контента высочайшего качества, а также предоставлению услуг высокоскоростного доступа в Интернет пассажирам самолётов, пролетающих над Северной Америкой и северной частью Атлантики. Предприятия и сообщества также смогут воспользоваться услугами связи, предоставляемыми спутником SES-14. Спутник SES-14 является ключевым элементом будущего роста компании SES, а также частью нашей стратегии по развитию инновационных возможностей для особых и растущих рынков».

Спутник SES-14 был выведен в космос на борту ракеты Ariane 5 с космодрома Космического центра Гвианы в Куру, Французская Гвиана. Космический аппарат был построен компанией Airbus Defence and Space и является полностью электрическим спутником. На спутнике также установлен цифровой прозрачный процессор (DTP), помогающий увеличить гибкость рабочего модуля и обеспечить специальные пользовательские решения для клиентов компании SES.

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