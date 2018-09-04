Компания iNeXT, входящая в группу ROMSAT, внедрила в свои сет-топ-боксы технологию ViewRight Web for Android от Verimatrix, поставщика систем CAS и DRM для систем спутникового и интернет телевидения в Украине. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Ежегодно интернет-телевидение (OTT/IPTV) набирает обороты. Зритель медленно, но уверенно мигрирует в сеть. Ускорение добавили рекордно низкие тарифы на интернет-услуги. По данным британской компании BDRC Continental, Украина заняла второе место в рейтинге дешевизны интернета с месячной абонплатой в $5,47.

Украинские интернет-провайдеры и мобильные операторы быстро сориентировались на рыночном тренде. Так, мы видим достаточно интенсивный выход на OTT/IPTV-рынок новых игроков. Проекты ТОП-уровня, такие как OLL.TV, VIASAT и ВОЛЯ имеют повышенные требования к защите контента от правообладателей. Они уже используют в качестве основной CAS и DRM решения от Verimatrix. Это позволяет их пользователям смотреть интернет-телевидение и видеобиблиотеки с легальным контентом от ведущих украинских и международных ТВ-каналов и студий.

Большой опыт работы с CAS помог iNeXT выбрать оптимальный вариант – ViewRight Web for Android от Verimatrix, так как медиаплееры компании работают на базе Android TV. Интеграция Verimatrix достаточно трудоёмкий и дорогостоящий процесс. После внедрения контент передается в зашифрованном виде end-to-end и полностью защищён от пиратского использования.

Только производители ТОП-уровня могут позволить себе подобную защиту от мирового лидера CAS и DRM компании Verimatrix. Наша компания провела интеграцию системы на базе модели iNeXT TV3. Приложение ViewRight Web for Android будет активировано у абонентов по необходимости. Мы сделали большой шаг вперёд на встречу новым OTT-проектам национального масштаба. На стандартные модели для ритейла и их программное обеспечение ViewRight никак не повлияет, – заявил в комментарии для Mediasat Денис Олейник, СТО iNeXT.

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