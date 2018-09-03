Конференция «Телевидение как Бизнес», которая проходить в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK, состоится 20 сентября 2018 года в отеле Hyatt Regency Kiev (ул. Аллы Тарасовой, 5).

Организатор мероприятия — Индустриальный Телевизионный Комитет.

«Телевидение как Бизнес» — ежегодная встреча лидеров телевизионной индустрии и рекламного рынка.

Девятый год подряд ведущие телевизионные бренды, лучшие специалисты обсуждают актуальные проблемы сферы и способы их решения, обмениваются опытом успешной реализации медиа проектов и раскрывают секреты их финансового управления.

На примере реальных кейсов мировой практики разбираются успехи и неудачи разных проектов и инициатив.

Также на Конференции в этом году будет рассматриваться вопрос и в сфере HR и дефициту кадров в медиа.

Спикеры Конференции – ТОП-менеджеры телеканалов, продакшенов, сейлз-хаузов и рекламных агентств, деятелей государственных и общественных органов регулирования медиа, представители крупнейших телевизионных рекламодателей, украинские и зарубежные медиаспециалисты и аналитики.

Стоимость участия: 5 000 грн. (без НДС).

При регистрации на Конференцию «Телевидение как Бизнес» вместе с мероприятиями KYIV MEDIA WEEK действует система скидок.

Чтобы получить более детальную информацию, ознакомиться с прошлогодними мероприятиями, посетите сайт Конференции или же страницу Facebook.

По всем вопросам, которые возникают по поводу участия и организации мероприятия, обращайтесь, пожалуйста, по телефону +380 44 353-13-98 или на электронный адрес tetiana.ilchuk@itk.ua

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