Европейский институт стандартизации электросвязи (ETSI) официально опубликовал Систему единого излучения (Single Illumination System) от DVB, а также новую спецификацию DVB для текстовых субтитров.

Техническая спецификация TS 103 615 V1.1.1 после утверждения Советом правления в феврале 2018 года была доступна лишь в форме Синей книги DVB.

Стандарт DVB-SIS позволяет получать сигнал для наземной ретрансляции из базовых сигналов, предназначенных для прямого приёма бытовыми ресиверами.

На практике это, в большинстве случаев, будет осуществляться через DTH платформу с использованием одного из спутниковых стандартов DVB – при направлении того же спутникового луча на один из передающих центров DVB-T2.

Система позволяет использовать все базовые сигналы через все существующие стандарты DVB на основе TS – спутниковые, кабельные и эфирные.

Кроме того, новая спецификация DVB для текстовых субтитров также была опубликована ETSI в качестве стандарта EN 303 560 V1.1.1. Как стандарт категории EN, он является Европейским стандартом, одобренным национальными организациями стандартизации различных стран Европы. Дополняя существующую спецификацию DVB на основе растровой технологии, новая спецификация предусматривает использования языка временной разметки текста (TTML), который даёт дополнительную гибкость и прочие опции для повышения удобства использования.

Технология субтитрования на основе DVB-TTML позволяет использовать широкий диапазон стилей текста, что стало возможным благодаря успехам в обработке и рендеринге. TTML уже принят в качестве общего решения для IP-платформ. Спецификация DVB делает возможным распространение TTML-субтитров через средства телевещания, вместе с видео и аудио. Система тесно связана с другими системами на основе TTML, включая спецификацию EBU-TT-D, которая была принята для DVB-DASH и HbbTV.

Спецификация растрового субтитрования DVB (EN 300 743) также была обновлена для гарантирования совместимости со службами UHD, и в ближайшее время ETSI официально опубликует новую версию. Вещатели и провайдеры смогут выбирать между растровой и TTML технологиями – в зависимости от их существующих и будущих потребностей субтитрования в рамках систем стандартного и IP-вещания.

Несмотря на то, что растровые субтитры хорошо себя зарекомендовали и дают вещателю дополнительные возможности управления и регулирования отображением, для их передачи требуется высокий битрейт – и это требование ужесточается с повышением разрешения. Новая спецификация TTML откроет дорогу к появлению общего формата TTML субтитров для вещательных служб и Интернета. Субтитры, используемые в службах вещания, могут затем быть повторно использованы для служб видео по запросу в системах DASH/CMAF.

Безусловно, идеальным является внедрение TTML субтитров для служб, создаваемых с нуля, однако даже вещатели, использующие растровые субтитры, могут перейти на TTML и преобразовать в этот формат субтитры на действующих платформах. Это может даже улучшить качество отображения привычных растровых субтитров в случае, когда они производятся из телетекста.

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