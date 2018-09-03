Фраунгоферский институт представил решение для улучшения качества приёма цифрового радио в салоне автомобиля

Используя собственную программную библиотеку DAB+, Фраунгоферский институт интегральных схем предлагает программное решение, обеспечивающее возможность внедрения цифрового радио стандарта DAB+. Данное обновление существующей библиотеки даёт возможность использования эффективной технологии подавления помех, которая обеспечивает существенное улучшение качества приёма программ цифрового радио. Оно также повышает чувствительность радиоприёмников. Это, в свою очередь, расширяет покрытие радиостанций и увеличивает количество каналов, которые можно принимать в салонах автомобилей.

Разработанное Фраунгоферским институтом интегральных схем программное решение для DAB+ открывает перед производителями радиоприёмников и микросхем возможности для включения в радиосистемы опции DAB+. Говоря простым языком, программная библиотека выполняет роль декодера базовой полосы сигналов DAB+. Дополнительным преимуществом является совместимость библиотеки с компонентами для декодирования аудио и данных, ранее выпущенными Фраунгоферским институтом интегральных схем. Доступное в виде C- или объектного кода, программное решение DAB+ оптимизировано для стандартных программных платформ, предназначенных для автомобильных устройств. Оно соответствует строгим стандартам кодирования для обеспечения соответствия жёстким требованиям качества, выдвигаемым автопромом.

«Благодаря улучшенным алгоритмам обработки основной полосы, решение обеспечивает динамическую устойчивость к помехам. Используя метод, разработанный специально для этих целей, улучшенная версия нашей программной библиотеки DAB+ автоматически подавляет любые спорадические узкополосные помехи. Вредные сигналы такого рода могут создавать электронные компоненты автомобилей», – объясняет менеджер отдела инфотеймента в Фраунгоферском институте интегральных схем Мартин Шпитель.

В новых автомобилях и, особенно в электромобилях, имеются комплексные системы электронного управления с открытым и закрытым контуром. Они могут создавать помехи приёму цифровых станций, вызывая короткие, но повторяющиеся прерывания сигнала. Новая интегрированная технология улучшает устойчивость радиоприёмника к помехам, что существенно улучшает качество цифрового радиоприёма, повышая удовольствие от прослушивания радио в машине.

Оптимизированные программные решения для DAB+ значительно улучшают характеристики радиоприёма. В частности, обновление позволяет улучшить чувствительность радиоприёмника, что делает доступным прослушивание большего количества радиостанций на ещё большем расстоянии от передатчиков – при сохранении идеального качества приёма.

Помимо этого, обновление программного обеспечения включает функцию Уведомления о чрезвычайных ситуациях DAB+ (EWF), которая автоматически переключает радиоприёмник на волну, которая передаёт сообщения о чрезвычайном происшествии, — это простой, надёжный и очень быстрый способ уведомить слушателей о стихийных бедствиях и чрезвычайных происшествиях. Помимо звуковых объявлений может быть получена подробная текстовая информация на нескольких языках. Радиоприёмники со встроенной системой EWF не только переключаются на волну, где передаётся сообщение о чрезвычайном происшествии, – они также могут автоматически включаться, если находятся в режиме ожидания.

Более подробную информацию о наборе для приёмников DAB от Фраунгоферского института интегральных схем ищите на сайте Fraunhofer-Gesellschaft.

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