В ночь с 31 августа на 1 сентября в Украине будет прекращено аналоговое эфирное телевещание и произойдет окончательный переход эфирного телевидения на цифровой стандарт DVB-T2. Зрители, принимавшие программы в аналоговом формате встанут перед выбором другого способа доступа к телевизионному контенту, будь то спутниковое ТВ, эфирное цифровое или кабельное и интернет телевидение. В связи с этим Mediasat опросил нескольких провайдеров программных услуг и узнал, собираются ли они привлекать в свои сети таких зрителей, как они это намерены делать, и поинтересовались, станет ли отключение эфирного аналога толчком для дальнейшего развития украинского рынка платного телевидения.

1. Настало время «Ч» – аналоговый эфир отключен. Назовите несколько аргументов, почему зрители аналогового эфира должны перейти на использование услуг операторов платного телевидения?

«Сеть Ланет» предоставляет очень широкий спектр ТВ-решений: аналоговое и цифровое кабельное ТВ, IPTV для абонентов сети, OTT (HLS) на массовых платформах Web и Android в любой точке Украины, где есть Интернет. Однако, в местах, где есть техническая возможность подключения кабельного ТВ, решение о переходе именно на аналоговое кабельное рационально по ряду причин:

минимальный ценовой порог вхождения;

отсутствие надобности в дополнительном оборудовании, покупке устройств, к примеру, ТВ-приставки;

простота в пользовании: один привычный пульт для управления;

скорость включения: преимущественно мы подключаем в течение одного рабочего дня;

широкий ассортимент каналов (более 70) национальных вещателей.

2. Какие методы вы планируете предпринять или уже предпринимаете для привлечения таких зрителей в свою сеть?

У нас уже отточены процессы по подключению и предоставлению услуг кабельного телевидения, поэтому мы делаем акцент на оперативности, предлагая быстрое, привычное и простое решение пользователям в условиях необходимости изменения технологии приёма. Естественно, для того чтобы люди узнавали о нашем решении своевременно, мы проводим информирование во всех доступных нам каналах коммуникации.

3. Планируете ли вы в момент отключения аналогового эфирного телевещания проводить специальные акции? Если да, поделитесь их подробностями.

Ситуация на рынке и взаимоотношения с правообладателями во многом сковывают доступный спектр условий специальных акций, особенно в нижнем ценовом диапазоне. Однако мы предлагаем бесплатное подключение к аналоговому кабельному телевидению для любого количества телевизоров в пределах квартиры, делаем рассрочку платежей на оборудование, если пользователь выбирает цифровое ТВ, предоставляем альтернативные способы просмотра в рамках платформы Ланет.TV, обеспечиваем квалифицированную поддержку 24/7.

4. Зрители аналогового эфира безоговорочно станут перед выбором нового способа доступа к телесигналу. Поделитесь своими ожиданиями касательно того, на сколько процентов вы сможете увеличить свою абонбазу за счёт этих зрителей?

Отключение аналогового ТВ планировалось давно, кроме того, проводились широкие информационные кампании в масс-медиа. Поэтому большинство зрителей уже выбрали альтернативный тип приёма, и в нужное время перейдут на его использование. Как перераспределятся остальные, покажет время: «цыплят по осени считают».

5. Как вы считаете, отключение аналогового эфира станет стимулом для развития платного телевидения в Украине? Если – да, то почему?

Это только один из шагов на пути развития сегмента Pay TV в Украине, в котором также позиционируют себя общенациональные каналы медиагрупп. И, безусловно, этот шаг одинаково важен для всех игроков рынка. Однако много ожиданий связано и с кодировкой спутникового сигнала, который теперь в очередной раз сместился на следующий год, в связи с внезапным (и окончательным) решением касательно аналогового эфирного вещания.

1. Настало время «Ч» – аналоговый эфир отключен. Назовите несколько аргументов, почему зрители аналогового эфира должны перейти на использование услуг операторов платного телевидения (кабельного, интернет-телевидения)?

Переход на цифровое вещание очень важен для нашей страны и в свою очередь позволит ликвидировать информационное неравенство между мегаполисами, районными центрами и отдалёнными сёлами. А также обеспечит равные конституционные права граждан на информацию.

2. Какие методы вы планируете предпринять или уже предпринимаете для привлечения таких зрителей в свою сеть?

Компания «Хоум-Нет» постоянно следит за тенденциями в сфере цифровых технологий и регулярно проводит обновление своего оборудования для удовлетворения потребностей наших клиентов. На сегодняшний день мы сотрудничаем с несколькими компаниями по предоставлению цифрового телевидения, что даёт возможность нашим клиентам выбрать именно тот пакет цифрового ТВ, который для них является наиболее актуальным.

3. Планируете ли вы в момент отключения аналогового эфирного телевещания проводить специальные акции? Если – да, поделитесь их подробностями.

Компания «Хоум-Нет» и наши телевизионные партнёры постоянно проводят разноплановые акции как для новых клиентов так и для уже существующих. Всех новых абонентов ждут приятные сюрпризы в виде бесплатного оборудования, льготной абонплаты и других бонусов.

4. Как вы считаете, отключение аналогового эфира станет стимулом для развития платного телевидения в Украине? Если – да, то почему?

При переходе на цифровое телевидение автоматически увеличивается число доступных программ и устраняются диспропорции в охвате населения аналоговым ТВ-вещанием. Всё население будет иметь равноправный доступ к информационным ресурсам, а также немаловажная деталь – это высокое качество изображения и звукового сопровождения телепрограмм.

1. Настало время «Ч» – аналоговый эфир отключен. Назовите несколько аргументов, почему зрители аналогового эфира должны перейти на использование услуг операторов платного телевидения?

Качество сигнала. Большой выбор каналов. Символическая стоимость аналогового кабельного телевидения в сравнении с «цифрой», что обусловлено отсутствием вспомогательных устройств: тюнеров и декодеров.

2. Какие методы вы планируете предпринять или уже предпринимаете для привлечения таких зрителей в свою сеть?

Большинство жителей многоквартирных домов не задумываются о том, каким образом в телевизор попадает «картинка», об этом свидетельствуют комментарии абонентов, в частности, нашей сети, которые платят «за антенну». По сути, сигнал в телевизорах действительно появляется с помощью антенны, но это огромное сооружение, антенное поле, не имеет ничего общего с «рожками», стоящими на телевизоре, которые надо подстраивать каждую минуту для поддержания качества. Для разъяснения абонентам, которые уже пользуются кабельным телевидением, того факта, что отключение эфирного телевидения никак не отразится на услугах, которые они оплачивают, наша компания задолго до собственно «отключения» распространила информацию про аналоговое кабельное телевидение на нашем сайте, в абонентских отделах, на листовках и флаерах по всему покрытию сети. Кроме наших абонентов, эту информацию получают также их соседи, которые впоследствии могут выбирать, какое телевидение им смотреть – кабельное или цифровое эфирное Т2, широко разрекламированное на государственном уровне. Последнее ненамного лучше предыдущих «рожек»: сложность настройки цифрового эфирного телевидения вкупе с дороговизной тюнера уже не секрет ни для кого. Ажиотаж, связанный с отключением аналоговой эфирки, вызвал рост цен на тюнеры Т2, что добавило ещё одну каплю дегтя в ложку меда, которой кормят наших доверчивых граждан.

3. Планируете ли вы в момент отключения аналогового эфирного телевещания проводить специальные акции? Если – да, поделитесь их подробностями.

Акции – это прекрасный инструмент для привлечения новых абонентов, но никто при этом не думает о психологическом состоянии уже существующих абонентов, которые верой и правдой пользуются нашим телевидением много лет без никаких акций! Сама стоимость пакета аналогового телевидения в нашей сети – 63,5 грн. за 70 отличных каналов – уже беспрецедентная акция. Кроме того есть постоянно действующие акции для всех абонентов – теперешних и будущих, все они основаны на предоплате за несколько месяцев вперед с определенной скидкой в зависимости от периода оплаты.

4. Зрители аналогового эфира безоговорочно станут перед выбором нового способа доступа к телесигналу. Поделитесь своими ожиданиями касательно того, на сколько процентов вы сможете увеличить свою абонбазу за счёт этих зрителей?

Мы не рассчитываем на шквал новых абонентов телевидения по той простой причине, что в городе уже мало кто пользовался эфирной аналоговой антенной, и эти люди, в основном, пенсионеры и малоимущие, уже давно подключены к нашей сети на льготных условиях, проблема скорее лежит вне зоны доступа нашей кабельной сети и города в целом. Без телевидения осталась периферия – сёла, райцентры, где кабельным операторам невыгодно прокладывать сеть.

5. Как вы считаете, отключение аналогового эфира станет стимулом для развития платного телевидения в Украине? Если – да, то почему?

Если платным телевидением считать исключительно кабельное ТВ, а бесплатным – цифровое эфирное (невзирая на немалую стоимость тюнера Т2), то процесс этот растянется на период, когда вместо эфирной аналоговой антенны население будет скупать цифровые тюнеры Т2, чтобы получить все-таки бесплатный телевизионный контент. Правда никто не гарантирует, что Т2 останется бесплатным надолго, и когда основная масса экономных телезрителей установят себе цифровую антенну с тюнером и облегченно вздохнут… вот тогда создадутся все предпосылки для массового внедрения платных цифровых эфирных каналов.

1. Настало время «Ч» – аналоговый эфир отключен. Назовите несколько аргументов, почему зрители аналогового эфира должны перейти на использование услуг операторов платного телевидения?

Зрители аналогового эфира – это особая категория потребителей. Им сложно перестроить восприятие мира, где за контент и обслуживание сети надо оплачивать оператору. Безусловно, абонент приобретает намного лучшее качество, но тут дело в самом принципе и подходе к потреблению. Для многих это как «платить за воздух» или «госсударство должно все обеспечить»… Поэтому мы считаем, что большого перетока абонентов с аналогового эфира в кабельные и интернет сети не случится.

2. Какие методы вы планируете предпринять или уже предпринимаете для привлечения таких зрителей в свою сеть?

Наши методы привлечения и все воронки продаж безусловно подготовлены, чтобы поймать те крохи людей, которые готовы изменить свою жизнь к лучшему, и начать получать не только несколько телеканалов в аналоге, а пачку каналов в отличном качестве и с хорошим сервисом обслуживания. Наша целевая аудитория всё-таки в клиенте, который ценит сервис, обслуживание и качество картинки, поэтмо и цена за услуги честная! Бесплатного сервиса не бывает, поэтому пока что с привлечением подобных абонентов есть сложноти.

3. Планируете ли вы в момент отключения аналогового эфирного телевещания проводить специальные акции? Если – да, поделитесь их подробностями.

Акции мы проводим не часто. Привелкать абонентов только ценой – это не наш метод, это привлечение нелояльных абонентов, наш абонент понимает, что качество стоит денег и он готов платить и получить ожидаемый сервис, а также качесвтвенную картинку. В данной ситуации у нас нет технической возможности оказывать НЕкачественные услуги, поэтому на наш «товар» есть своя цена и в ближайшее время можно будет увидеть только те акции, которые совместимы с оказанием услуг достойного уровня. У нас никогда не будет «12 месяцев за 1 грн», так как мы ценим свой бренд и своих специалистов, которым надо платить достойную заработную плату.

4. Зрители аналогового эфира безоговорочно станут перед выбором нового способа доступа к телесигналу. Поделитесь своими ожиданиями касательно того, на сколько процентов вы сможете увеличить свою абонбазу за счёт этих зрителей?

Зрители аналогового эфира в массе своей перейдут на бесплатные сервисы. По нашим прогнозам, подвляющая часть этих зрителей уйдет в Т2, так как там наименьший порог входа и только разовая оплата. Вторая часть уйдет в бесплатный спутник, тут дороже, есть технические нюансы с монтажом, но тем не мнее внушительный рост пользователей спутниковым ТВ будет. На не разберихе и на непонимании, что и кого отключают, платные операторы КТВ смогут взять небольшой процент абонентов, что касается интернет-телевидения, то мы ожидаем не более 1% перетока из эфира в Интернет-ТВ (IPTV/OTT).

5. Как вы считаете, отключение аналогового эфира станет стимулом для развития платного телевидения в Украине? Если – да, то почему?

Отключение бесплатного аналогово эфира, безусловно, неплохое начало для построения рынка платного ТВ в Украине, но крайне недостаточное условие. Беслпатным должно быть только все то, что есть в так называемой УПУ (универсальная прграммная услуга). Не должно быть «платных» телеканалов в легальных «бесплатных» платформах как Т2 или в открытом доступе со спутника. Если контент стоит денег для конечного потребиетля, значит клиент должен понимать, что он может купить этот контент и смотреть свой любимый телеканал, но исключительно на платной основе. И НИКАК ИНАЧЕ. Пока что отключение бесплатного аналогового эфира – это больше как первый шаг к построению рынка платного ТВ, но мы больше это связываем с технологическими нюансами, нежели попыткой построить рынок платного ТВ.

P.S. Вот когда начнётся кодирование спутниковых телеканалов, а также изменение сетки вещания ряда каналов в Т2, то тут уже будет намного интереснее, ведь тогда контент действительно приобритёт ценность и за небольщой период можно построить Pay TV рынок. Но в этом плане мы скептичны чуть более чем полностью, и мало верим, что это произойдет в ближайшие пару-тройку лет…

1. Настало время «Ч» – аналоговый эфир отключен. Назовите несколько аргументов, почему зрители аналогового эфира должны перейти на использование услуг операторов платного телевидения?

Время аналогового эфира истекло в прямом и в переносном смысле. Ещё в 2006 году Украина обязалась осуществить полный переход на цифру до середины 2015 года. И вот, наконец-то, это время настало, и сейчас зрителям пора выбирать более современные методы получения телевизионного сигнала. С уверенностью можно сказать, что пользователи аналогово эфира распределятся по всем возможным на сегодняшний день технологиям. Многие выберут цифровое эфирное телевидение Т2, часть пользователей подключат кабельное телевидение, некоторые подключат себе спутниковое, но мы уверены, что многие выберут интернет-телевидение – это могут быть как IPTV-, так и OTT-сервисы. С уверенностью уже можно сказать, что будущее именно за интернет-телевидением. Подключив ТВ через интернет пользователь получает современную и качественную услугу, а самое главное, что эта услуга вместе с set-top-box является многофункциональным и мультимедийным решением для самого требовательного зрителя. У потребителя открывается возможность смотреть телевидение в HD-качестве, а также пользоваться дополнительными онлайн-сервисами, если мы говорим про мультимедийные приставки. Очень большое преимущество интерактивного телевидения – это мультискрин, то есть возможность просматривать телевидение одновременно на нескольких экранах – это может быть телевизор, телефон, планшет или компьютер.

2. Какие методы вы планируете предпринять или уже предпринимаете для привлечения таких зрителей в свою сеть?

В последнее время всё больше и больше пользователей выбирают интернет-телевидение. Многие переходят к нам от операторов, которые предоставляют кабельное аналоговое или цифровое телевидение. Свой выбор пользователи аргументируют тем, что им необходим мультиэкранный сервис. Со своей стороны мы разработали ряд приложений для наших абонентов, которые позволяют пользоваться услугой IPTV на любых устройствах, в том числе и на телевизорах с функцией Smart TV. Также мы предоставляем нашим пользователям мультимедийные приставки, которые можно подключить к абсолютно любому телевизору, это может быть как самый обыкновенный тюльпан (RCA) или же HDMI, и наслаждаться не только качественным телевидением, а ещё и дополнительными онлайн-сервисами. Более того, нашу смарт-приставку можно использовать как игровую консоль с подключением игровых манипуляторов.

3. Планируете ли вы в момент отключения аналогового эфирного телевещания проводить специальные акции? Если – да, поделитесь их подробностями.

Понимая проблематику отключения аналогового эфира, наша компания приняла решение максимально возможно снизить стоимость на IPTV-приставки. Такой шаг был предпринят нами с целью сделать услугу современного телевидения более доступной для наших абонентов, а также для потенциальных пользователей нашими услугами. Мы считаем, что наша задача, как оператора связи, всеми возможными способами показать зрителям, что такое действительно качественное и доступное телевидение. Мы должны объяснить зрителям, что телевизор может быть не только простым экраном, а самым настоящим мультимедийным центром и даже онлайн-кинотеатром. Кроме того мы предоставляем возможность всем нашим действующим и потенциальным абонентам посетить наш отдел продаж, где им с удовольствием продемонстрируют все возможности и функции мультимедийной приставки, а также дополнительно покажут наше приложение для телевизоров с функцией Smart.

4. Зрители аналогового эфира безоговорочно станут перед выбором нового способа доступа к телесигналу. Поделитесь своими ожиданиями касательно того, на сколько процентов вы сможете увеличить свою абонбазу за счёт этих зрителей?

На данный момент сложно что-то прогнозировать, учитывая, что целевая аудитория нашей компании находиться в черте города Киева и как правило это жители многоквартирных домов. Среди этих пользователей очень маленький процент зрителей, которые пользовались аналоговым эфиром, поэтому большого притока абонентов нам вряд ли стоит ожидать. 🙂 Тем не менее, после отключения аналога был ряд звонков в нашу компанию от пользователей, которые в итоге успешно подключили IPTV от «УТЕЛС» и остались довольны. Мы считаем, что увеличить свою абонентскую базу на несколько процентов смогут операторы, которые работаю в частном секторе.

5. Как вы считаете, отключение аналогового эфира станет стимулом для развития платного телевидения в Украине? Если – да, то почему?

На сегодняшний день на рынке Pay TV сложилась неоднозначная ситуация. Если говорить про интернет-телевидение, то, к сожалению, пользователь не привык платить за эту услугу, ввиду того, что многие годы получал услугу IPTV сомнительного качества как бесплатное приложение к услуге интернет от некоторых операторов. На данный момент, все операторы, которые предоставляют услугу телевидения, обязаны платить так называемые роялти независимо от того предоставляют они услугу кабельного или интернет-телевидения. Причём сумма вознаграждения медиагруппам постоянно растёт. В связи с этим операторы телевидения вынуждены поднимать абонентскую плату. Однозначно можно сказать, что часть пользователей после отключения аналога перейдет на цифровое эфирное (Т2), часть уйдет в платное кабельное, но и определенный процент зрителей перейдут на интернет-телевидение, будь то OTT или IPTV.

1. Настало время «Ч» – аналоговый эфир отключен. Назовите несколько аргументов, почему зрители аналогового эфира должны перейти на использование услуг операторов платного телевидения?

Набор телеканалов, обслуживание (есть к кому позвонить и кому прийти), качество картинки (как в вопросах помех так и возможность смотреть в HD), возможность просмотра на разных устройствах (телефоны, планшеты, компьютеры, приставки и т.д.).

2. Какие методы вы планируете предпринять или уже предпринимаете для привлечения таких зрителей в свою сеть?

Основной метод, который мы используем – это так называемое «сарафанное радио». Качественно предоставляя услуги действующим абонентам можно добиться максимального результата при привлечении новых клиентов.

3. Планируете ли вы в момент отключения аналогового эфирного телевещания проводить специальные акции? Если – да, поделитесь их подробностями.

На данный момент мы проводим акцию по условно бесплатному подключению (за одну гривну) к кабельному телевидению в Киеве. Акция направлена на зрителей эфирного аналога, которые остались без доступа к большей части каналов.

4. Зрители аналогового эфира безоговорочно станут перед выбором нового способа доступа к телесигналу. Поделитесь своими ожиданиями касательно того, на сколько процентов вы сможете увеличить свою абонбазу за счёт этих зрителей?

Наши ожидания – это 2%.

5. Как вы считаете, отключение аналогового эфира станет стимулом для развития платного телевидения в Украине? Если – да, то почему?

Станет, так как основная проблема платного телевидения в отношении людей к телевидению, в частности, что оно бесплатное, а такой шаг частично повлияет на пересмотр этого отношения.

1. Настало время «Ч» – аналоговый эфир отключен. Назовите несколько аргументов, почему зрители аналогового эфира должны перейти на использование услуг операторов кабельного/интернет телевидения?

Во-первых, доставка сигнала по кабелю намного надежнее и качественнее, нежели по воздуху. На качество сигнала по кабелю не влияет ни гроза, ни дождь, ни другие погодные условия.

Во-вторых, кабельные операторы намного быстрее и качественнее обслуживают своих клиентов, поскольку ближе к ним и самое главное – зарабатывают на них деньги, следовательно они глубоко заинтересованы в сохранении абонента и в том, чтобы они были довольны.

2. Какие методы вы планируете предпринять или уже предпринимаете для привлечения таких зрителей в свою сеть?

Что касается Киева, то здесь мало распространен эфирный аналог, поскольку слишком много помех в эфире. Поэтому мы думаем, что Киев не самый большой выгодоприобретатель в данном случае.

3. Планируете ли вы в момент отключения аналогового эфирного телевещания проводить специальные акции? Если – да, поделитесь их подробностями.

Нет, мы не планируем проводить никакие дополнительные акции, но всегда готовы быстро и качественно подключить клиентов и предоставить для них качественный сервис.

4. Зрители аналогового эфира безоговорочно станут перед выбором нового способа доступа к телесигналу. Поделитесь своими ожиданиями касательно того, на сколько процентов вы сможете увеличить свою абонбазу за счёт этих зрителей?

Сложно что-то говорить о процентах, думаю в Киеве это преимущественно будет кабельная технология DVB-C и, скорее всего, IPTV, поскольку уровень проникновения и количество провайдеров в отдельно взятом многоквартирном доме зашкаливает. Повторюсь, в Киеве не будет суперскачка, а вот для регионов это важно.

5. Как вы считаете, отключение аналогового эфира станет стимулом для развития платного телевидения в Украине? Если – да, то почему?

Безусловно, это станет стимулом и неплохим. Почему? Потому что на один способ получения бесплатной услуги станет меньше. Следовательно, абонент начнёт понимать, что бесплатно этой услугой становится пользоваться всё сложнее и сложнее и начнёт за неё платить. Сложно брать с клиента деньги, когда у него есть возможность удовлетворить потребность бесплатно.