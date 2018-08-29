По решению правительства аналоговое вещание продолжат НСТУ, местные каналы и передатчики на границе с Россией

По решению правительства аналоговое вещание продолжат НСТУ, местные каналы и передатчики на...

29 августа Кабинет Министров Украины принял решение о сохранении аналогового телевещания НСТУ, местных каналов и передатчиков на границе с Российской Федерацией, – пишет издание Детектор Медиа.

«Внести изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 9 июня 2006 №815, дополнив позицию 38 раздела и в графе «Срок прекращения использования радиотехнологии «после цифр и слов» 31 июля 2018 «словами и цифрами»: для определенных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с РФ, и каналов вещания на территориях, где распространяются программы ОАО «НСТУ» и телерадиоорганизаций местного вещания, не имеющих лицензий на цифровое вещание, 31 декабря 2018», – говорится в правительственном постановлении.

По подсчётам Нацсовета, после выключения до конца 2018 продолжат работу 758 аналоговых передатчиков, то есть 40% от общего количества (собственно, для продолжения их работы и нужны изменения в правительственном постановлении):

142 передатчиков в зоне проведения операции объединенных сил: 26 телеканалов в Донецкой области (Бахмут, Волноваха, Доброполье, Константиновка, Краматорск, Мариуполь, Александровка, Покровск, Светлодарск, Селидово, Соледар, Торецкое), 14 телеканалов в Луганской области (Бараниковка, Бахмутовка, Беловодск, Белокуракино, Белолуцк, Городище Беловодск, Зориновка, Кременная, Лисичанск, Марковка, Новопсков, Плугатар, Попасная, Сватово, Солидарное, Старобельск, Стрильцивка, Троицкое, Чугинка, широкий).

10 передатчиков 26 телеканалов на юге Херсонской области (Лазурное, Скадовск, Чаплинка, Каланчак, Новотроицкое, Геническ, Чонгар).

99 передатчиков на границе с Российской Федерацией: 15 телеканалов в Черниговской области (Чернигов, Корюковка, Холмы, Новгород-Северский), 18 телеканалов в Сумской области (Сумы, Шостка, Белополье, Тростянец, Ахтырка), 20 телеканалов в Харьковской области (Харьков, Богодухов, Новоалександровка, Великий Бурлук, Колодезное, Двуречная, Купянск).

405 передатчиков Общественного вещателя («UA: Первый» и региональные общественные телеканалы).

107 передатчиков местных и региональных телекомпаний, которые не имеют цифровых лицензий.

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