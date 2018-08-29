По решению правительства аналоговое вещание продолжат НСТУ, местные каналы и передатчики на границе с Россией

29 августа Кабинет Министров Украины принял решение о сохранении аналогового телевещания НСТУ, местных каналов и передатчиков на границе с Российской Федерацией, – пишет издание Детектор Медиа.
«Внести изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 9 июня 2006 №815, дополнив позицию 38 раздела и в графе «Срок прекращения использования радиотехнологии «после цифр и слов» 31 июля 2018 «словами и цифрами»: для определенных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с РФ, и каналов вещания на территориях, где распространяются программы ОАО «НСТУ» и телерадиоорганизаций местного вещания, не имеющих лицензий на цифровое вещание, 31 декабря 2018», – говорится в правительственном постановлении.
По подсчётам Нацсовета, после выключения до конца 2018 продолжат работу 758 аналоговых передатчиков, то есть 40% от общего количества (собственно, для продолжения их работы и нужны изменения в правительственном постановлении):
- 142 передатчиков в зоне проведения операции объединенных сил: 26 телеканалов в Донецкой области (Бахмут, Волноваха, Доброполье, Константиновка, Краматорск, Мариуполь, Александровка, Покровск, Светлодарск, Селидово, Соледар, Торецкое), 14 телеканалов в Луганской области (Бараниковка, Бахмутовка, Беловодск, Белокуракино, Белолуцк, Городище Беловодск, Зориновка, Кременная, Лисичанск, Марковка, Новопсков, Плугатар, Попасная, Сватово, Солидарное, Старобельск, Стрильцивка, Троицкое, Чугинка, широкий).
- 10 передатчиков 26 телеканалов на юге Херсонской области (Лазурное, Скадовск, Чаплинка, Каланчак, Новотроицкое, Геническ, Чонгар).
- 99 передатчиков на границе с Российской Федерацией: 15 телеканалов в Черниговской области (Чернигов, Корюковка, Холмы, Новгород-Северский), 18 телеканалов в Сумской области (Сумы, Шостка, Белополье, Тростянец, Ахтырка), 20 телеканалов в Харьковской области (Харьков, Богодухов, Новоалександровка, Великий Бурлук, Колодезное, Двуречная, Купянск).
- 405 передатчиков Общественного вещателя («UA: Первый» и региональные общественные телеканалы).
- 107 передатчиков местных и региональных телекомпаний, которые не имеют цифровых лицензий.