Технологические решения COSMONOVA|NET для успешной реализации прямых эфиров телепроекта «СВОБОДА СЛОВА» на ICTV

В последнее время в Украине всё более актуальны тренды создания рейтинговых телевизионных продуктов. Формат ток-шоу, возникший на американском телевидении в 60-х годах ХХ века, со временем эволюционировал в увлекательное зрелище, своеобразную арену накала событий и эмоциональные реалити, собирающие миллионные аудитории.

Любому современному ток-шоу с амбицией на демократичность и народное признание, необходима не только самая актуальная тема, харизматичные ведущие и активная аудитория, но также – качественная видеографика и социологический интерактив. Именно он визуализирует слова спикеров, добавляет возможности телезрителям наблюдать за реакцией в студии, сравнивать её с личной реакцией на происходящее в эфире.

Оригинальным примером такого интеркативного проекта, вне всяких сомнений, является известное ток-шоу «Свобода слова» на ICTV.

Один из признанных лидеров украинского телеэфира, национальный медиа-бренд ICTV и эксперты технологических решений COSMONOVA|NET эффективно сотрудничают с 2010 года, начиная с успешной интернет-трансляции Чемпионата мира по футболу, работы над проектом «Чудо-люди», «Факты недели» и заканчивая многими другими ключевыми телепроектами.

В 2017 году ICTV обратился с техническим заданием модернизировать систему голосования для прямого эфира ток-шоу «Свобода слова», поскольку предыдущие версии аналоговых пультов обладали ограниченным функционалом. Специалисты COSMONOVA|NET предложили заменить пульты голосования на индивидуальные планшеты со специальным программным обеспечением и расширенными опциями, что существенно улучшило взаимодействие между зрителями, ведущим и приглашенными экспертами в студии.

В течение года рядовое техническое задание переросло в уникальный «кейс», результаты которого мы рады проиллюстрировать.

Начнём с короткой исторической справки проекта: телепрограмма «Свобода слова» на ICTV — это украинское политическое ток-шоу, богатое горячими дискуссиями и полемикой известных политиков, общественных деятелей, приглашенных экспертов и гостей, в темах обсуждения актуальных событий политической недели.

Телепроект «Свобода слова» — это широкая аудитория и миллионные рейтинги в Украине и за рубежом, а максимальный градус интерактива оптимизируется путём полного взаимодействия всех присутствующих гостей и ведущего прямого эфира — благодаря опросам, отображаемым данным статистики, а также результатам индивидуальных голосований, постоянно иллюстрируемых на главных студийных экранах.

Статистическую информацию формирует активная реакция на заданные темы, и в готовом исходящем формате ТВ-продукт предстаёт максимально адаптированным для широкой общественности.

В новом функционале решений для ток-шоу, специалистами COSMONOVA|NET использовались элементы технологии «облачный PlayOut», позволяющей студийным редакторам телепроекта формировать полновесный play-лист эфира, состоящий из разнообразного видео-контента программы «Свобода слова», анонсов, рекламных блоков, графических заставок и статистической информации, постоянно сопровождающей вещание прямого эфира.

Также обеспечены опции бегущей строки и экспорт телепрограммы в различные текстовые форматы с поддержкой формирования SDI (Standard Digital Interface) для профессионального видеооборудования, равно как и 14-дневное архивирование эфира, согласно требованиям украинского законодательства.

Разработан и эффективно задействован функционал планшетов-гаджетов в студии с опциями разделения аудитории по определенным признакам в зависимости от персональных мнений. Новые возможности рационализировали функции голосования, оптимизировали определение степени поддержки темы в аудитории и обеспечили возможности задавать вопросы студийным редакторам в реальном времени, чего физически не могла более ранняя версия аналогового пульта для голосования.

Одновременно сотрудничество с брендом ICTV на ток-шоу «Свобода слова» включило в себя построение уникальной системы управления телепрограммой с возможностями:

Контроля за состоянием планшетов (переключение режимов работы: голосование, уровень поддержки, результаты и т.д.).

Мониторинга доступности всех компонентов системы;

Реестра всех участников, гостей и экспертов.

Голосования и вывода результатов, а также уровней поддержки по каждому отдельному выпуску программы (и все связанные с ней данные).

Управления выводом на Playout титров, графиков, видео;

Опцией наблюдения в реальном времени за статусом голосования.

Записи прямого эфира.

Формирования и запуска видеопотока на Youtube.

Управления медиа-файлами в хранилищах.

Нарезки частей эфира даже во время «Live» трансляции, с возможной постобработки видеофайлов.

Отправки сообщений аудитории на планшеты и обратной связи.

Статистики поведения и реакции гостей во время эфира для рекламодателей (с целью изучения поведенческой реакции).

Сегодня организаторам прямого эфира «Свобода слова» намного комфортнее делать целевую выборку при повторном приглашении героев и экспертов в студию, актуализируя информацию о выступающем на большом экране. Отныне все данные упорядочены в единую аналитическую систему централизованной работы с актуальными данными современной статистики.

Помимо качественной модернизации студийного функционала прямого эфира ток-шоу «Свобода слова», была выстроена единая инфо-система с профилями ключевых сотрудников отделов ICTV с индивидуальным набором прав и функций для каждого профиля.

Приглашенные гости телепроекта также вводятся в систему с индивидуальными параметрами их профилей.

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COSMONOVA|NET

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