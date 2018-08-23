23 августа телеком-оператор «Киевстар» подключил к высокоскоростному интернету 4G/LTE Днепр и 36 населенных пунктов области. Теперь ещё 1,1 млн жителей Украины получили доступ к новым мобильным технологиям, — говорится в сообщении пресс-службы компании.



Связь 4G в диапазоне 1800 МГц появилась в городе Днепр, а также десятках поселков области, на территории с населением 1,1 млн жителей. На сегодня сеть 4G «Киевстар» охватывает 2430 населенных пунктов Украины, где проживает 15 млн человек.

Теперь жители г. Днепр и области могут получать новые преимущества мобильного интернета, ведь средняя скорость в сети 4G выше в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети. Кроме того, 4G сеть открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса и множества современных отраслевых решений, таких как M2M/IoT, Smart Home, Smart City, e-Government, онлайн обучение и т.д.

Напомним, 21 августа «Киевстар» ввёл в действие сеть 4G/LTE в диапазоне 1800 МГц в Харькове и 145 населённых пунктах области.

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