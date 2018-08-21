США опережают Европу по средним показателям использования широкополосного интернета. Об этом свидетельствуют данные агентства OpenVault, занимающегося вопросами отраслевой аналитики и технологий.

Согласно статистическим данным, имеющимся в распоряжении OpenVault, за 12 месяцев, закончившихся 30 июня текущего года, средние объёмы использования кабельного широкополосного интернета в Европе выросли на 19,5%. При этом в США за аналогичный период рост составил 31%.

Среди тех, кого OpenVault называет «наиболее активными пользователями», в Европе лишь 0,46% домохозяйств использует ежемесячно более 1 Тб трафика, при этом в США доля таких домохозяйств – 2,5%.

По всему миру объёмы использования широкополосного интернета продолжают увеличиваться – сегодня темпы этого роста составляют более 30%. По состоянию на 30 июня 2018 года средний объём использования трафика составил 226,4 Гб – это немного выше, чем в первом квартале текущего года.

По данным OpenVault, за год средний объём используемого трафика вырос на 31,3% – с 172,4 Гб до 226,4 Гб на одно домохозяйство. Годовой прирост медианного использования составил 37,4% – оно выросло с 88 Гб до более 116,4 Гб на одно домохозяйство. А прирост числа наиболее активных пользователей – тех, кто потребляет более 1 Тб – рост составил более 100% – с 1,2% домохозяйств до 2,5% домохозяйств.

Как отмечают в OpenVault, биллинг на основе потребления трафика является ключевым фактором, сдерживающим рост и нагрузку на сети.

Сравнив данные по операторам, чей биллинг основан на объёмах потребляемого трафика, и тех, кто предлагает доступ в интернет по фиксированным ценам, в компании обнаружили, что в случае с операторами, биллинг которых не зависит от трафика, среднее количество передаваемых данных на 12,2% выше: по состоянию на июнь 2018 абоненты провайдеров, не тарифицирующих трафик, потребляли 241,9 Гб, а абоненты компаний, биллинг которых зависит от трафика – 215,6 Гб.

Также выяснилось, что годовой рост потребляемого трафика у абонентов провайдеров, относящихся к первой группе, на 34% выше роста потребляемого трафика абонентами провайдеров второй группы. Абоненты провайдеров, не тарифицирующих трафик, за год, завершившийся 30 июня, увеличили его потребление на 36,6%, в то время как абоненты тех компаний, которые трафик тарифицируют, увеличили его использование всего на 27,3%.

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