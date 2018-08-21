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Интернет / Internet / Broadband

США опережают Европу по средним показателям использования широкополосного интернета. Об этом свидетельствуют данные агентства OpenVault, занимающегося вопросами отраслевой аналитики и технологий.

Согласно статистическим данным, имеющимся в распоряжении OpenVault, за 12 месяцев, закончившихся 30 июня текущего года, средние объёмы использования кабельного широкополосного интернета в Европе выросли на 19,5%. При этом в США за аналогичный период рост составил 31%.

Среди тех, кого OpenVault называет «наиболее активными пользователями», в Европе лишь 0,46% домохозяйств использует ежемесячно более 1 Тб трафика, при этом в США доля таких домохозяйств – 2,5%.

По всему миру объёмы использования широкополосного интернета продолжают увеличиваться – сегодня темпы этого роста составляют более 30%. По состоянию на 30 июня 2018 года средний объём использования трафика составил 226,4 Гб – это немного выше, чем в первом квартале текущего года.

По данным OpenVault, за год средний объём используемого трафика вырос на 31,3% – с 172,4 Гб до 226,4 Гб на одно домохозяйство. Годовой прирост медианного использования составил 37,4% – оно выросло с 88 Гб до более 116,4 Гб на одно домохозяйство. А прирост числа наиболее активных пользователей – тех, кто потребляет более 1 Тб – рост составил более 100% – с 1,2% домохозяйств до 2,5% домохозяйств.

Как отмечают в OpenVault, биллинг на основе потребления трафика является ключевым фактором, сдерживающим рост и нагрузку на сети.

Сравнив данные по операторам, чей биллинг основан на объёмах потребляемого трафика, и тех, кто предлагает доступ в интернет по фиксированным ценам, в компании обнаружили, что в случае с операторами, биллинг которых не зависит от трафика, среднее количество передаваемых данных на 12,2% выше: по состоянию на июнь 2018 абоненты провайдеров, не тарифицирующих трафик, потребляли 241,9 Гб, а абоненты компаний, биллинг которых зависит от трафика – 215,6 Гб.

Также выяснилось, что годовой рост потребляемого трафика у абонентов провайдеров, относящихся к первой группе, на 34% выше роста потребляемого трафика абонентами провайдеров второй группы. Абоненты провайдеров, не тарифицирующих трафик, за год, завершившийся 30 июня, увеличили его потребление на 36,6%, в то время как абоненты тех компаний, которые трафик тарифицируют, увеличили его использование всего на 27,3%.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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