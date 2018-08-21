Сегодня, 21 августа, телекоммуникационный оператор «Киевстар» обеспечил покрытие связью четвёртого поколения (4G/LTE) абонентов в городе Харьков и ещё 145 населенных пунктах области. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Согласно предоставленной информации, 4G-сеть кроме Харькова также начала функционировать в Дергачах, Люботине и Мерефе, а также во многих других населённых пункта Харьковской области. Сеть запущена на частотах 1800 МГц.

В целом, на сегодняшний день воспользоваться услугами связи четвёртого поколения от компании «Киевстар» можно в 2394 населенных пунктах по всей территории Украины.

Напомним, 10 августа «Киевстар» запустил 4G-связь на курортах Запорожской области: в Бердянске, Кирилловке и ещё 31 населенном пункте.

Процесс по запуску в Украине 4G-связи в диапазоне 1800 МГц стартовал 1 июля, когда операторы большой тройки ввели в действие первые сети.

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