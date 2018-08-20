Швейцарские регуляторные органы в сфере телекоммуникаций дали старт аукциону частот для 5G, установив стартовые цены на полосы частот, которые будут использоваться, на уровне 220 миллионов швейцарских франков (222 миллиона долларов).

Аукцион на частоты в диапазонах 700 МГц, 1400 МГц, 2.6 ГГц и 3.4-3.8 ГГц начнётся в январе 2019 года, а сами лицензии будут выданы до июня.

Эти частоты необходимы для запуска новой технологии 5G, которую операторы из разных стран Европы планируют начать внедрять в 2019 или 2020 году с целью расширения пропускной способности мобильных сетей передачи данных.

Ожидается, что в аукционе на получение новых частот примут участие три ведущих мобильных оператора Швейцарии — Swisscom AG (NYSE: SCM), Sunrise Communications AG и Salt SA – при этом регуляторные органы не ожидают появления других желающих побороться за этот ресурс.

Соответственно, это накладывает ряд ограничений на количество частот, которые может приобрести один оператор. В спаренном диапазоне 700 МГц оператор не сможет подавать заявку на более чем половину полосы в 2х30 МГц, выставленной на конкурс. Также предусмотрены ограничения в 25 МГц неспаренного спектра в диапазоне 700 МГц и основной полосе 1400 МГц, где в целом для получения доступно 55 МГц.

Это означает отсутствие ограничений на ещё 50 МГц в неспаренном диапазоне 1400 МГц.

Однако, в важной для всех полосе 3.4-3.8 ГГц, которая привлекла, как универсальная полоса, основное внимание желающих запустить 5G, резерв частот будет ограничен на уровне 120 МГц для каждого оператора.

В ComCom также указывают на то, что будет также предусмотрено кумулятивное ограничение ставок для предотвращения общей покупки двумя операторами более чем 2х25 МГц в полосе 700 МГц в случае, когда другой оператор заинтересован в покупке данного спектра.

«Эти ограничения были установлены для того, чтобы финансово сильный участник аукциона мог купить не более половины от выставленных частот, — говорится в документах ComCom, регламентирующих аукцион. — Исходя из того, что на рынке есть три претендента, то каждый из них, при готовности платить, сможет получить частоты, необходимые для запуска 5G».

По мнению регулятора, операторы планируют использовать полученные частоты для решения проблем с покрытием в стандарте 4G, а также для запуска технологии 5G. Большая часть разрешений на частоты будет действительна до 2033 года.

На фоне существующих опасений касательно того, что европейские регуляторные органы могут установить слишком высокие стартовые цены на аукционах частот для 5G, телекоммуникационные компании из Швейцарии в целом удовлетворены теми минимальными ставками, которые определили в ComCom.

Неудивительно, что самые высокие стартовые цены установлены для частот в диапазоне 700 МГц, который позволяет сигналу распространяться на более дальние, чем в более высоких диапазонах, расстояния.

Жёсткая борьба за частоты может в итоге привести к тому, что в процессе торгов цены взлетят ввысь, однако, повторение фиаско с 3G – когда операторы потратили на лицензии десятки миллиардов долларов – немыслимо.

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