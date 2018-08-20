Samsung Electronics начинает сотрудничество с Microsoft с целью стимулирования продаж QLED TV

Компания Samsung Electronics Co. из Южной Кореи объединяет свои усилия с американским технологическим гигантом Microsoft Corporation для стимулирования продаж своих премиальных моделей телевизоров с экранами, созданными с использованием технологии «квантовая точка», которые также известны как QLED-телевизоры. Данные устройства конкурируют на рынке телевизоров премиум-класса с телевизорами на органических светодиодах (OLED), которые предлагает компания LG Electronics Inc.

В компании Samsung Electronics заявили о том, что она будет работать с игровыми видео-консолями Xbox, которые являются брендом Microsoft, и проведёт в крупнейших городах США тур игровых грузовиков, призванный популяризировать премиальные QLED-телевизоры.

В рамках партнёрства компания Samsung Electronics поместит в большом грузовике шесть QLED телевизоров и игровую консоль Microsoft Xbox One X с целью создания передвижной зоны развлечений, которая будет перемещаться по всей территории США с целью популяризации технологии премиальных телевизоров.

За текущее лето грузовик посетит 14 городов США, среди которых – Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтл, Лас-Вегас, Финикс, Даллас и Хьюстон. В Samsung Electronics сообщили о планах провести Кубок QLED – соревнование, в котором будет использована приставка Xbox для игры в Forza Motorsport 7. Победители получат призы, предоставленные компаниями Samsung Electronics и Xbox.

Последняя программа была организована компанией Samsung Electronics для популяризации QLED-телевизора в качестве игровой платформы для американских геймеров.

Неназванный представитель компании Samsung Electronics заявил, что когда геймер начинает играть в видеоигру, его QLED-телевизор автоматически переключается в игровой режим, обеспечивая игровую среду мирового класса. Он также поддерживает технологию полноцветного объёмного телевидения сверхвысокой чёткости высокого класса, что даёт геймерам возможность видеть картинку, приближённую к жизни.

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