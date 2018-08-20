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Samsung Electronics начинает сотрудничество с Microsoft с целью стимулирования продаж QLED TV

Борис Скуратовский
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Samsung Smart TV

Компания Samsung Electronics Co. из Южной Кореи объединяет свои усилия с американским технологическим гигантом Microsoft Corporation для стимулирования продаж своих премиальных моделей телевизоров с экранами, созданными с использованием технологии «квантовая точка», которые также известны как QLED-телевизоры. Данные устройства конкурируют на рынке телевизоров премиум-класса с телевизорами на органических светодиодах (OLED), которые предлагает компания LG Electronics Inc.

В компании Samsung Electronics заявили о том, что она будет работать с игровыми видео-консолями Xbox, которые являются брендом Microsoft, и проведёт в крупнейших городах США тур игровых грузовиков, призванный популяризировать премиальные QLED-телевизоры.

В рамках партнёрства компания Samsung Electronics поместит в большом грузовике шесть QLED телевизоров и игровую консоль Microsoft Xbox One X с целью создания передвижной зоны развлечений, которая будет перемещаться по всей территории США с целью популяризации технологии премиальных телевизоров.

За текущее лето грузовик посетит 14 городов США, среди которых – Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтл, Лас-Вегас, Финикс, Даллас и Хьюстон. В Samsung Electronics сообщили о планах провести Кубок QLED – соревнование, в котором будет использована приставка Xbox для игры в Forza Motorsport 7. Победители получат призы, предоставленные компаниями Samsung Electronics и Xbox.

Последняя программа была организована компанией Samsung Electronics для популяризации QLED-телевизора в качестве игровой платформы для американских геймеров.

Неназванный представитель компании Samsung Electronics заявил, что когда геймер начинает играть в видеоигру, его QLED-телевизор автоматически переключается в игровой режим, обеспечивая игровую среду мирового класса. Он также поддерживает технологию полноцветного объёмного телевидения сверхвысокой чёткости высокого класса, что даёт геймерам возможность видеть картинку, приближённую к жизни.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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