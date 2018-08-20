Стратегия внедрения в Румынии технологии 5G будет готова до конца текущего года. Об этом заявил министр связи Румынии Богдан Кожокару. Министр добавил, что внедрение данной технологии привлечён в ближайшие восемь лет инвестиции на общую сумму в примерно 9 миллиардов долларов, которые пойдут на энергетику, коммунальные службы, службы общественного порядка, финансовые учреждения и сферу здравоохранения.

«Румыния нуждается в цифровизации, это ясно всем. У нас хорошие позиции по целому ряду показателей, таких как развитость инфраструктуры Интернета и количество его пользователей, однако, нам ещё есть над чем поработать. Разработка национальной стратегии по внедрению 5G – телекоммуникационного стандарта, который будет поддерживать уровень цифровизации в случае предоставления правительственных услуг частным лицам и организациям, будет завершена до конца текущего года», – заявил Кожокару.

Он указал на то, что для Румынии внедрение технологии 5G принесёт к 2026 году инвестиции на общую сумму в примерно 9 миллиардов долларов, которые пойдут на развитие таких секторов, как энергетика, сфера коммунальных услуг, органы общественного правопорядка, производство, финансы, здравоохранение, общественный транспорт, медиа и развлечения, автомобилестроение, ритейл, сельское хозяйство и т.д.

Министр связи также анонсировал создание рабочей группы, которая должна будет заняться имплементацией национальной стратегии внедрения 5G.

По словам министра и в соответствии с общей стратегией развития Евросоюза, к 2020 году в каждом государстве ЕС (а, значит, и в Румынии) по меньшей мере один город будет подключен к сети 5G.

План регуляторных действий на 2018 год уже предусматривает разработку и принятие на национальном уровне решений, гарантирующих возможность использования частот в диапазонах 700 МГц, 800 МГц, 1500 МГц, 2600 МГц, 3400-3600 МГц и 26 ГГц для систем широкополосного мобильного доступа в Интернет, и, в частности, для внедрения систем нового поколения (5G).

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