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5G

Стратегия внедрения в Румынии технологии 5G будет готова до конца текущего года. Об этом заявил министр связи Румынии Богдан Кожокару. Министр добавил, что внедрение данной технологии привлечён в ближайшие восемь лет инвестиции на общую сумму в примерно 9 миллиардов долларов, которые пойдут на энергетику, коммунальные службы, службы общественного порядка, финансовые учреждения и сферу здравоохранения.

«Румыния нуждается в цифровизации, это ясно всем. У нас хорошие позиции по целому ряду показателей, таких как развитость инфраструктуры Интернета и количество его пользователей, однако, нам ещё есть над чем поработать. Разработка национальной стратегии по внедрению 5G – телекоммуникационного стандарта, который будет поддерживать уровень цифровизации в случае предоставления правительственных услуг частным лицам и организациям, будет завершена до конца текущего года», – заявил Кожокару.

Он указал на то, что для Румынии внедрение технологии 5G принесёт к 2026 году инвестиции на общую сумму в примерно 9 миллиардов долларов, которые пойдут на развитие таких секторов, как энергетика, сфера коммунальных услуг, органы общественного правопорядка, производство, финансы, здравоохранение, общественный транспорт, медиа и развлечения, автомобилестроение, ритейл, сельское хозяйство и т.д.

Министр связи также анонсировал создание рабочей группы, которая должна будет заняться имплементацией национальной стратегии внедрения 5G.

По словам министра и в соответствии с общей стратегией развития Евросоюза, к 2020 году в каждом государстве ЕС (а, значит, и в Румынии) по меньшей мере один город будет подключен к сети 5G.

План регуляторных действий на 2018 год уже предусматривает разработку и принятие на национальном уровне решений, гарантирующих возможность использования частот в диапазонах 700 МГц, 800 МГц, 1500 МГц, 2600 МГц, 3400-3600 МГц и 26 ГГц для систем широкополосного мобильного доступа в Интернет, и, в частности, для внедрения систем нового поколения (5G).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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