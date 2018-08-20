Пиратство сдерживает развитие рынка платного ТВ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Несмотря на рост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона количества домохозяйств, пользующихся услугами платного телевидения, сложные экономические условия, рост конкуренции и активность пиратов продолжают негативно влиять на возможности операторов платного телевидения привлекать и удерживать подписчиков. Кабельное телевидение в данном регионе является безусловным лидером среди платформ платного телевидения благодаря огромному количеству подписчиков в Китае и Индии. Однако, несмотря на лидерство кабельного телевидения, IPTV является ключевой движущей силой роста и привлечения новых пользователей.

Бизнес-модель онлайн-подписки растёт в данном регионе быстрыми темпами, значительную роль играют также платформы, финансируемые за счёт рекламы и переводов денежных средств – впрочем, их значимость варьируется от страны к стране. Онлайн-видеоплатформы, финансируемые за счёт рекламы, имеют наибольшую долю рынка в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии, в то время как доля цифровых розничных продаж и аренды выше, как правило, на более развитых рынках – таких как Австралия, Новая Зеландия, Гонконг, Япония и Южная Корея.

Однако, несмотря на все эти сдвиги на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, рост в секторе онлайн-видео не является предвестником конца платного телевидения, считают в IHS Markit. Причиной этому – рост IPTV и, в меньшей степени – спутниковых и DTT платформ, который должен компенсировать сокращение числа домохозяйств, подписанных на услуги кабельного ТВ.

Между тем, стремительный рост объёмов потребления онлайн-видео будет, безо всякого сомнения, продолжаться, и в период с 2017 по 2022 год чистый прирост абонентов онлайн-видео превысит чистый прирост абонентов платного ТВ. Конкуренция на рынке онлайн-видео в странах Азиатско-Тихоокеанского региона продолжат нарастать – по мере того, как Netflix и его региональные конкуренты – такие как Hooq, Iflix и Viu – смогут выступить с подобными предложениями для пользователей.

Параллельно вещатели, мобильные операторы, продакшн-дома и студии также всё активнее движутся в сторону онлайн-видео. Как ожидается, для привлечения подписчиков по мере нарастания конкуренции провайдеры платформ с онлайн-видео будут обращать внимание на детскую аудиторию, трансляцию живых спортивных мероприятий, а также прочие специализированные сегменты рынка.

Основные факты, отражённые в докладе:

На протяжении 2017 года количество домохозяйств, пользующихся услугами платного ТВ, выросло в странах Азиатско-Тихоокеанского региона на 5.7% — до отметки в 76% от общего количества домохозяйств. В дальнейшем количество домохозяйств региона, пользующихся услугами платного телевидения, будет стабильно расти – с 632 миллионов в 2017 году до 743 миллионов к концу 2022.

Большинство домохозяйств стран Азиатско-Тихоокеанского региона, являющихся абонентами платного телевидения, подписаны на услуги операторов кабельного телевидения, на долю которых в 2017 году приходилось 63% от общего количества зрителей платного ТВ. Доля IPTV на рынке выросла с 18% по состоянию на 2016 год до 23% в 2017. Количество зрителей платформ спутникового телевидения остаётся стабильным – их доля составляет 15% от общего количества зрителей платного ТВ.

Использование интернет-видео-платформ растёт, и на долю мобильных устройств будет приходиться всё большее количество просмотров видео в данном регионе. Годовой прирост доходов от онлайн-видео – включая доходы от рекламы – составил 50%, достигнув в 2017 году отметки в 16.2 миллиарда долларов.

Количество подписчиков услуг онлайн-видео выросло со 132 миллионов в 2016 году до более 200 миллионов в 2017. Почти три четверти этих подписчиков проживают (71%) в Китае, далее следует Япония (10%).

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