Маркетинг. День 1.

З чого починається ваша ефективність

10 000 годин практики – кажуть, стільки потрібно, щоб стати професіоналом у будь-якій справі. Але для тих, хто вже і так веде бізнес, має і практику і голову на плечах, достатньо двох ефективних днів інтенсивного отримання знань, щоб звіритися, «згадати», дізнатися і навчитися на досвіді інших.

Саме цим і займалися учасники інтенсиву «Все про маркетинг» в рамках Академії росту – провайдерам платного ТБ від StarLight Digital.

В перший день інтенсиву тренерами стали Микола Сапсан – експерт з персональної ефективності, організаційний коуч, підприємець, бізнес-тренер, засновник тренінгової компанії «OVITTA», автор ІНСАЙТ-тренінгів; Наталія Деянова – CSO в Havas Group Ukraine та Богдан Левченко – СЕО digital-агентства iplace.

Тільки таким професіоналам як Микола Сапсан до снаги вмістити матеріал 3-денного тренінгу у 2 години. В одному інтерактивному майстер-класі «Як ставлення співробітників до роботи впливає на маркетинг» він охопив глобальну тему особистісного розвитку, сприйняття дійсності та формування правильного ставлення до подій навколо!

Минулий досвід й обриси майбутнього впливають на всі сьогоденні думки, ідеї й пропозиції, а ще – спотворюють реальну дійсність. Сконцентрованість на особистих переконаннях й власній інтерпретації дійсності може заважати вам, як керівнику, адекватно розуміти колег. А коли ще й співробітники, через власний негативізм, перестають нормально комунікувати один з одним, то про будь-яку ефективність можна забути.

Ось, що підкреслює Микола: «Все може завалитися через відношення, з яким працівники йдуть на роботу. Не буває поганих чи хороших днів. Є тільки наше ставлення до ситуації. Стажер з нульовими знаннями, але з повагою і довірою, завжди набагато результативніший ніж професіонал будь-якого рівня, який відсторонений, відчуває страх або намагається домінувати. Він неефективний, оскільки не може побудувати головного – взаємин з людьми».

Щоб наочно продемонструвати, як це – працювати в креативному агентстві, маючи диплом історика, – Наталія Деянова вирішила почати розповідь про «холодну війну» за абонентів: «звичні тактики наступу й неочевидні можливості комунікаційних стратегій для своєчасного «підігріву»« із Першої світової війни та тогочасних комунікаційних стратегій.

Після такого неординарного вступу, спікер поділилася власними спостереженнями стосовно того, наскільки якісно провайдери рекламують послуги зв’язку, та пояснила важливість формування стратегії взаємодії із потенційними клієнтами. Відсутність правильної стратегії веде, в кращому випадку, до короткочасних результатів й зайвих витрат і так обмежених ресурсів, а в гіршому – до контактів тільки через всесезонне акційне оголошення «Знижка багато%».

І не цим єдиним Наталія зацікавила наших слухачів. Також і новиною про те, що маркетинг, по своїй суті, оперує й управляє товаром, а не концентрується на прибутку. Адже «рушійна сила маркетингу – це бажання і враження, які лиш потрібно вміти формулювати та змінювати».

Після насичених 4 годин лекцій, розбавлених спілкуванням та кава-брейками, на учасників заходу чекала екскурсія телеканалом СТБ та відпочинок перед фінальною лекцією Богдана Левченка.

«Можливості та тренди розвитку digital реклами, та як це використати для свого бізнесу», – ось про що розповів Богдан. Незважаючи на те, що сприймати цифри не завжди легко, усі із захопленням вбирали останні статистичні дані стосовно розподілу сучасних комунікаційних каналів серед споживачів та рекламодавців, а також про digital-тренди 2018 року, щоб потім застосовувати це у власній діяльності.

Якими ж є орієнтири роботи з клієнтами в онлайні? Використання programmatic та гео-даних в налаштуванні персоналізованої реклами, реєстрація в месенджерах, створення чат-ботів та мобільних додатків для підтримки комунікації, збільшення частки відеоконтенту, співпраця з влогерами для підвищення ефективності. Але пам’ятайте про те, що «користувачу завжди необхідно давати вибір» й будувати довірливі відносини між компанією та клієнтом.

Сподіваємося, що учасники інтенсиву відразу почнуть застосовувати отриману інформацію на практиці і збільшувати прибутки, бо Академія росту – це про зростання бізнесу!

Маркетинг. День 2

Як зробити неможливе можливим

Академія росту – якраз той випадок, коли після першої точно має йти друга серія. «Побудова відділу продажів, або Як за місяць збільшити оборот в 2 рази» – тренінг від керівника відділу продажів освітньої платформи LABA та власника OnlyTop Іллі Рейниша. «Розробка Digital-стратегії: як знайти саме ваших клієнтів в Інтернеті» від digital-менеджера Citroen Україна Алли Хороших. «Як стати вибором №1 для споживача – основи роботи сервісної компанії» від бізнес-маркетинг-менеджера компанії Philips, категорія персонального догляду, Оксани Слюсарчук. Три зірки другого дня маркетингового інтенсиву.

Хочете знати про що вони розповідали? Тоді поїхали!

Відкиньте популярні американські історії про те, як бути успішним продажником! Оскільки правила гри того ринку не завжди працюватимуть на українському й не даватимуть очікуваних результатів. Але, на жаль, важко знайти хороший посібник про продажі вітчизняних авторів, тому доводиться покладатися на досвід інших практиків. Саме ним поділився Ілля Рейниш.

Щоб ваш відділ продажів працював на 100%, потрібно враховувати 6 складових – команду, систему адаптації, CRM, телефонію, автоматизацію та аналітику. А ще корисно сприяти створенню здорової атмосфери в колективі та ставити собі таке питання: «Що я можу зробити, щоб моєму відділу продажів було легше продавати?».

Нарешті: знайдіть біль клієнта й зміните світ, або точно перевиконаєте план продажів у десятки разів.

Після того, як учасники Академії осягнули високе про продажі, вони ще й високо піднялися – на дах до супутників телеканалу СТБ. А потім мали змогу відпочити, поспілкуватися й обмінятися контактами один з одним.

Алла Хорошик, розпочала популярну тему «Розробка Digital-стратегії: як знайти саме ваших клієнтів в Інтернеті» з топ-10 онлайн-відео 2017 року на українському ринку за кількістю переглядів. Після закриття Vk українці почали активніше реєструватися у Facebook, то ж особливу увагу необхідно звернути на відеоконтент у вашому новинному потоці.

Підготовка digital-стратегії вимагає детального опрацювання наступних моментів: усвідомлення або знання продукту/послуги; інтерес; бажання здійснити покупку; безпосередня купівля. А крім того, для ефективності в онлайні, варто пам’ятати про медійну рекламу, контекстну рекламу, SEO, емейл-розсилки, веб-сайт.

«Як стати вибором №1 для споживача» – тема завершальної лекції інтенсиву «Все про маркетинг» від Оксани Слюсарчук. Поділимося найголовнішим.

По-перше, це все – про сервіс і існує 7 визначальних складових справді хорошого сервісу: сегментація ринку, позиціонування, ціна, місце продажу, просування, процес та оточення. При цьому є ще 4 основних способи сегментації, 5 варіантів позиціонування, 6 стратегій ціноутворення і сотні варіантів просування.

По-друге, перш ніж стати цільовим і сегментованим, маркетинг спочатку був товарно-орієнтованим. Це коли існував один-єдиний продукт для всіх. А також виробничо-орієнтованим. Це коли виготовляли декілька видів продукції, незалежно від потреб споживачів. Але у ХХІ столітті сегментація й визначення ключових потреб споживачів є головними завданнями постачальників будь-яких послуг.

По-третє, якими б успішними ви не були, запам’ятайте: «Кожен лідер докладає усіх сил, щоб завжди бути попереду і тільки попереду»! Учасники Академії росту вже доклали і далі докладатимуть зусиль, щоб стати кращими й сприяти розвитку власного бізнесу.

Дякуємо усім і кожному, хто прагне розвиватися і йти в ногу з часом та своїми споживачами. Всім, хто розділив з нами 2 дні лекцій, майстер-класів, нових вражень, знань та знайомств! Чекаємо на наших наступних програмах.

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