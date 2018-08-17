Nokia и China Mobile планируют развивать сотрудничество в секторах 5G и искусственного интеллекта

Nokia и China Mobile планируют развивать сотрудничество в секторах 5G и искусственного...

Компании Nokia и China Mobile подписали соглашение о сотрудничестве в сфере изучения потенциальных возможностей искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения для оптимизации работы будущих сетей и разработки новых облачных технологий и 5G.

В рамках данного сотрудничества две компании планируют создать совместную лабораторию в Гуанчжоу, Китай, для разработки демо-системы, которая позволит на практике проверять различные технологические решения с использованием архитектуры Nokia 5G Future X. Таким образом, China Mobile сможет вырваться вперёд в области исследований, связанных с выбором сценариев, подтверждения требований, стандартизации открытых API и определением решений.

Помимо этого Nokia и China Mobile планируют сотрудничать в области исследования приложений для AI и сферы машинного обучения, что должно обеспечить надёжное прогнозирование любых изменений в сфере спроса и автоматическое выделение сетевых ресурсов для удовлетворения всех потребностей служб с высочайшим качеством и надёжностью.

Сотрудничество должно создать условия для создания экосистемы открытого RAN и 5G, поскольку Nokia и China Mobile работают со сторонними компаниями, которые используют AI и машинное обучение, а также оптимизации сетей для доставки таких услуг, как облачные игры в режиме виртуальной реальности.

В исследованиях, проводимых компаниями, будут использоваться Nokia AirScale Cloud RAN, AirFrame OpenRack, сервер OpenEdge и чипсеты ReefShark, а также разработанное компанией Nokia промежуточное программное обеспечение для AI, обеспечивающее доступ к встроенному интеллекту.

Nokia и China Mobile также будут проводить технологические полевые испытания и демонстрации.

Заместитель Китайского института исследований в области мобильных технологий (CMRI) Юхун Хуан заявил, что мобильный гигант уже давно уделяет внимание приложениям искусственного интеллекта и работает над созданием открытой и совместимой экосистемы 5G+AI.

«Подписание данного Меморандума о взаимопонимании даст нам возможность начать сотрудничество в сфере исследований в области больших данных и технологий машинного обучения, применимых к сетям 5G RAN. Мы также объединим свои усилия в работе альянса O-RAN, который недавно начал вести активную деятельность, направленную на повышение интеллектуальной составляющей сетей 5G, снижение сложности и изучение новых функций сети», — говорит Хуан.

Объединение усилий с Tencent для изучения 5G инициатив в Китае

Отдельно в компании Nokia заявили о заключении соглашения о партнёрстве с китайским интернет-гигантом Tencent, которое позволит проводить совместные исследования в сфере изучения потенциальных возможностей 5G «во благо миллиардов интернет-пользователей, проживающих в Китае».

Две компании создадут в китайском городе Шэньчжэне лабораторию, которая обеспечит сквозную тестовую среду для работы 5G технологий, продуктов и решений, в частности – централизованной и децентрализованной раздельной архитектуры с использованием Nokia Airscale Radio Access Network, 5G Core, структуры MEC и устройств сторонних разработчиков. Nokia и Tencent проведут проверку ключевых показателей производительности услуги, а также займутся разработкой новых практических решений с использованием 5G и IoT.

Nokia и Tencent также планируют использовать возможности искусственного интеллекта и автоматического управления, предлагаемые технологией 5G, для популяризации международных стандартов, а также создания экосистемы с открытым исходным кодом, которая расширит разработку новых услуг.

Две компании также проведут исследования приложений для 5G с использованием таких технологий, как периферийные вычисления, что принесёт ряд преимуществ для многих вертикальных рынков, включая сектор транспорта, финансов, энергетики, интеллектуального производства и развлечений.

В финской компании уверены в том, что это откроет широкий потенциал для внедрения таких приложений, как система сотовой связи транспорта со всем миром (C-V2X), а также расширит возможности доставки таких услуг, как облачные игры и развлечения.

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